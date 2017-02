Gyógyszer adagolása gyermekeknek

Anyukák visszatérő problémája, hogyan vegyék rá a gyereküket, hogy lenyeljék a gyógyszert, de ugyanígy gondot okozhat az egyéb gyógyszerformák alkalmazása is. Néhány hasznos tanács segíthet. Nem veszi be! Hogyan adjuk be a gyógyszert gyermekünknek?

Tabletták és szirupok helyes alkalmazása

Bár a gyógyszergyártók egyre inkább arra törekednek, hogy finom ízesítéssel gyártsák a gyermekeknek szánt szirupokat, ezt a kicsik nem mindig értékelik. Ha már lehet a gyermek értelmére hatni, célszerű elmagyarázni neki, miért fontos, hogy bevegye az orvosságot. Ha megnyerjük az együttműködését, már nyert ügyünk van. Ilyenkor is legyen a keze ügyében valami innivaló, hogy a gyógyszer után tudjon inni.

Ha ennél kisebb, egy határozott mozdulattal a kanálba tett szirupot adjuk a szájába, és a kanalat kicsit tartsuk ott, hogy a nyelési reflex miatt lecsússzon az orvosság. A nagyobbacskáknál segíthet, ha a szirup tetejére például színes szórócukrot, teszünk, így kívánatossá téve a kanálban levő gyógyszert. Sose keverjük bele a szirupokat a gyermek ételébe, italába, mert megérzi az ízét, és még a táplálékot is vissza fogja utasítani. Ha nem is vette volna észre az idegen ízt az ételben, mi a biztosíték, hogy a teljes mennyiséget megeszi? Akkor pedig, a gyógyszert sem adtuk be. A pontos adagolás viszont nagyon fontos.

Hirdetések





A gennyes agyhártyagyulladás védőoltással megelőzhető! A gennyes agyhártyagyulladás leginkább a csecsemőket és a kamaszokat veszélyezteti. A súlyos, akár halálos kimenetelű betegség védőoltással megelőzhető, ne kockáztasson, előzze meg! Miért érdemes beoltatni magunkat gennyes agyhártyagyulladás ellen?

Ha tablettát kell beadni a gyermeknek, megbeszélhetjük vele, hogy tegye a nyelvére, középre kicsit a hátsó részre, és ez után közvetlenül igyon valamit. Így lecsúszik a legtöbb gyógyszer. Ha mégsem megy, kisebb darabokra törve ugyanez lehet a módszer. Ha még ez sem megy, két kanál között porítsuk el a gyógyszert, és kanálnyi folyadékban keverjük el, majd kérjük meg, hogy nyelje le, és rögtön utána adjunk valami finom folyadékot! Ez sajnos a filmbevonatú tablettákkal nem tehető meg, így marad az egész tabletta lenyelésének megtanítása, vagy a gyógyszerváltás. Soha ne dobjuk bele a gyermek, főként a fekvő, síró gyermek szájába a tablettát, mert félrenyelve azt, megfulladhat!

A kapszula többnyire szétszedhető. Ha nem, akkor ezt jelzik a gyógyszer ismertetőjében- és így már hasonlóan a porított tablettához, beadható. Figyeljünk a gyógyszerek beadásakor, mit ír a gyártó. Van olyan szer, amelyet étkezés előtt, van olyan, amit utána kell beadni. Vas pótlására adott gyógyszert ne adjunk be tejjel, vagy teával, mert a felszívódást nagymértékben ronthatja!

Kúpok - a lázcsillapítás leghatékonyabb módja

A kúpok nagyon jól használhatóak gyermekkorban. Gyorsan hatnak, és viszonylag egyszerű az alkalmazásuk. Itt is van néhány szabály: Hasmenésben szenvedő gyermeknek ne adjunk kúpot. Nagyon hamar kiürül a hasmenéses széklettel, így nincs ideje felszívódnia a hatóanyagnak. Ez logikus ugyan, de nem minden szülőnek jut eszébe. A kúpok zsíros anyagúak, és a testmelegre olvadnak. Fogjuk kezünk első 3 ujja közé a kúpot, másik kezünkkel húzzuk szét a kicsi farpofáit, és közepes sebességgel toljuk be a végbélnyílásba a kúpot. A végénél a mutatóujjunkkal segítsünk. Nem kell benyúlni a végbélbe, de teljesen toljuk be a kúpot. Ezután ujjainkkal rögtön szorítsuk össze kis ideig a farpofákat, hogy a bekerült kúp kicsit megolvadjon és elmúljon a gyermek esetleges székelési ingere, amivel a kúptól megszabadulna. Ez leírva kicsit hosszú, de csak néhány másodpercet vesz igénybe.

Cseppek - a gyulladásos tünetek enyhítésére

Az orrcseppek alkalmazása előtt távolítsuk el az orrváladékot, hogy a csepp a nyálkahártyához jusson. A kicsit fektessük a hátára, és a fejét fordítsuk közepesen oldalra. A lentebb levő – ágyhoz közelebbi – orrlyukba cseppentsünk, majd fordítsuk át a fejét, és így is juttassunk egy cseppet a másik orrlyukba. Ezzel a módszerrel elkerülhetjük, hogy a keserű orrcsepp leszaladjon a gyermek torkára, és kellemetlenséget okozzon, ráadásul éppen oda jut, ahová szánjuk.

Szemcsepp. Többnyire segítségre van szükség, mert ezt a műveletet a gyerekek nem tűrik jól. A szemcseppentés előtt mossunk kezet! A kicsit fektessük a hátára, a nagyobbak ülhetnek, de a fejet hajtsák hátra. Zsebkendő, vagy gézlap segítségével az alsó szemhéjat húzzuk lefelé, és a megnyílt szemrésbe, a külső szemzugba cseppentsük a szemcseppet! A cseppentő ne érjen a szemhez vagy a szempillákhoz! Ha esetleg nem csak egy fajta szemcseppet írtak fel, a különböző készítmények között legalább 10 percnek el kell telnie. A szemcseppet hűtőszekrényben tároljuk!

Fülcsepp. A fület óvatosan ki kell törölni, hogy az esetleges váladék ne akadályozza a fülcsepp jó helyre jutását. A gyermek feküdjön oldalt, és a fenti fülbe cseppentsünk. Ez után még maradjon egy kis ideig ebben a helyzetben, hogy a fülcsepp mélyre folyhasson, csak ez után fordítsuk a gyermeket a másik oldalára.

Gyors gyógyulást kívánok!

(WEBBeteg - Dr. Fáklya Mónika)