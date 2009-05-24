Subarachnoidealis ciszta - Mi az?

Dr. Bessenyei Mónika, neurológus
frissítve:

"CT-leleten a következőt írták: a jobb féltekében, temporálisan leírt elváltozás a CT morphologiai kép alapján kis subarachnoidalis cisztának felel meg. Mit jelent ez?" A WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

A subarachnoidealis ciszta egy jóindulatú elváltozás az agyban. Legtöbbször tünetmentesen van jelen, általában mellékleletként fedezzük fel egyéb okból készült koponya CT/MR vizsgálaton. Leggyakrabban valamilyen méhen belüli, születéskori agyi történés következménye, de fejsérülés, agyhártyagyulladás miatt is kialakulhat.

A subarachnoidealis (egyes elnevezésekben egyszerűen arachnoidealis) ciszta egy agyvízzel teli üreg, amely az agyat és a gerincvelőt borító lágyagyhártya (arachnoidea) alatt található. Az agyi-gerincvelői folyadék (liquor) normálisan is körülveszi a központi idegrendszert, jelenléte önmagában nem problémás.

Csak abban az esetben szükséges a műtéti megoldása, ha benne a nyomás nagy, növekvő, méreténél és elhelyezkedésénél fogva nyomja az agyszövetet, akadályozza az agyvíz keringését, és tüneteket okoz. Ilyen tünet lehet a fejfájás, a szédülés, látászavar, görcsroham és más neurológiai tünetek.

A műtéti megoldás vagy a ciszta falának megnyitása ("kilyukasztása"), vagy a cisztába vezetett shunton keresztül a folymatos agyvízelfolyás biztosítása. Az esetek többségében azonban elegendő a kontrollvizsgálat a ciszta méretének nyomon követésére.

Gondolom, MR-vizsgálatot azért kértek, mert a leletező nem volt biztos a ciszta természetében.

Lásd még Agyi ciszták - Jó- és rosszindulaú elváltozások

