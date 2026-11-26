A kommunikációtól kezdve az adatok elemzésén keresztül az egyéni rizikótérkép összeállításáig számos területen használja, illetve használhatja majd a következő években az egészségügy a mesterséges intelligenciát.

De hogy teszi ez könnyebbé az életünket, és milyen veszélyeket hordoz az átalakulás? - ezekről beszélgettek a téma szakértői a 7. Digital Health Summiton, Magyarország vezető egészségügyi konferenciáján.

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„Bár mi vagyunk a világon a legadaptívabb faj, az alkalmazkodás, a technológia követése sokszor nehezen megy” – kezdte előadását a 7. Digital Health Summiton Michael Has, az MSD AI-termékeinek vezetője, aki részletesen beszélt arról, hogy az ő cégük hogyan alkalmazza működése során a mesterséges intelligenciát. Elmondása szerint az AI rohamosan fejlődik, 2026-ban például az a legfontosabb kihívása, hogy egy cset helyett egy valódi cselekvésre képes ügynököt nyújtson. Egy egyszerű példával: egy cset csak megmondja, hol lehet lefoglalni egy időpontot, az ügynök azonban le is foglalja azt.

Has szerint ma már az új gyógyszerek 80-90 százalékát mesterséges intelligenciával támogatott módszerekkel fejlesztik ki, és az AI-t az egészségügy egyre több területén kell használni. Amerikában ilyen probléma nincsen, de Európában nagy kihívás például, hogy a gyógyszerekhez kapcsolódó minden szöveget minden nyelvre tökéletesen, a legkisebb hiba nélkül le tudjanak fordítani. Ebben elsőre nem mindig jó az AI, az ő cégüknél például az első próbálkozásnál csak 84 százalék stimmelt, a korábbi fordítások és a kontextus megadásával azonban három próbálkozás után már 97 százalékos pontosságot tudtak elérni.

Az AI tud máshogy beszélni egy 15 évessel és egy 70 évessel

Az egészségügy digitalizációjának egyik legérdekesebb kérdése a kommunikációé, mára ugyanis minden generáció más digitális platformokat használ és máshogy fogad be információkat. Így, ha hatékonyak akarnak lenni, az egészségügyi intézményeknek is máshogy kell kommunikálni velük – mondta a 7. Digital Health Summiton Dr. Ferencz Viktória, a Semmelweis Egyetem diabetológusa. Szerinte minél fiatalabb valaki, annál inkább igényli az interaktív és vizuális tájékoztatást, így az egészségügyi szolgáltatóknak megérheti mesterséges intelligenciát használni arra, hogy ilyen tájékoztatást tudjanak nyújtani nekik.

Az egészségügyi kommunikáció megújítására mutatott egy jó példát Gohér Mihály, a WD Innovation termékfelelőse, aki a konferencián cégük Verbo nevű termékét mutatta be. Ez egy olyan, már létező, mesterséges intelligenciára épülő beszédalapú eszköz, amellyel a páciensek a telefonon keresztül tudnak ügyet intézni, például időpontot foglalni, vizsgálatot lemondani vagy leletet értelmezni. Gohér szerint ebben ma nem áll túl jól az egészségügy: időpontot például legtöbben telefonon foglalnak, pedig ezt egyszerűbb lenne online végezni, más esetekben pedig formanyomtatványokat kell kitölteni, amikor egy néhány perces beszélgetés sokkal többet segítene. Ha mindezt egy, a nap minden órájában, telefonon felhívható AI-alapú ügynök intézné, akkor a betegeknek és az egészségügyi intézményeknek is sokkal egyszerűbbé lenne a dolga.

Az AI felhasználásának egy másik területe a hatalmas elemszámú minták elemzése. Erre hozott a konferencián egy jó példát Prof. Dr. Sepp Róbert belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem tanára, aki korábban egy kutatás vezetőjeként a teljes magyar lakosság NEAK-adatbázisban elérhető szívelégtelenségre vonatkozó adatait elemezte ki. A több millió adatpontból rengeteg mintázatot ki tudtak olvasni: például azt, hogy időben hogyan változott a szívelégtelenségben szenvedők száma, és azt, hogy az országon belül mely területeket érint ez a probléma jobban, és melyeket kevésbé.

A mesterséges intelligencia a már létező adatbázisok összekötésével és értelmezésével is rengeteget tudna segíteni – emelte ki Dr. Rami Riman, az Intersystems regionális klinikai és üzleti fejlesztésekért felelős igazgatója, aki erre két példát hozott fel. Egyrészt, ha egy kórházban ápolt minden betegről minden információt megkapna az AI, akkor valós időben tudna szólni az ápolóknak, hogy ki szorul éppen akut segítségre, kinek kell enni adni és kit lehet már hazaengedni. Másrészt ma sok országban külön várólistákat vezetnek a különböző kórházak: ha ezeket összekötnék, és a rendszer egy egységes adatbázisban mutatná, hol mekkora sorok vannak éppen, akkor rengeteg beteg jutna a mainál hamarabb ellátáshoz.

Nem kell megvárni, hogy ledőljön a biológiai dominó

„Nincs tökéletes napirend és nincs tökéletes étrend” – mondta előadásában Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika orvosigazgatója, aki szerint a halálos kimenetelű betegségek megelőzésére nincsenek mindenkinél ugyanúgy működő módszerek, azokat legjobban egyéni rizikótérképekkel lehet elkerülni. Az 55 éves kor alatt diagnosztizált daganatok száma az elmúlt években jelentősen nőtt, és világszinten a legtöbben szív- és érrendszeri betegségekben halnak meg. Ez utóbbiak Dr. Balázs Anna szerint egy „biológiai dominó” végeredményei, amelynek korábbi elemeit megfelelő vizsgálatokkal általában fel lehet ismerni és célzottan meg lehet változtatni. Az orvosigazgató azt mondja: azt, hogy kinek milyen életmód, testmozgás és táplálkozás válik az egészségére, teljesen egyéni lehet, de ha valaki időben megtalálja, mire van szüksége, és azt meg is tudja valósítani, azzal jelentősen csökkenteni tudja a súlyos megbetegedések kockázatát.

De mi történik, ha valami félremegy az informatikával, például lehal a biztonsági rendszer és az EESZT sem elérhető? Gerner Viktor, a One Magyarország információbiztonsági szakértője szerint azzal, hogy az egészségügyet egyre inkább digitalizálják, az egyre kiszolgáltatottabb lesz az informatikai rendszereknek, ami új kihívásokat is hordoz magával. Az ő tapasztalatuk az, hogy ha egy egészségügyi szolgáltatónál hirtelen nem elérhetőek a rendszerek, akkor mindenki az IT-t kezdi hívogatni, és semmilyen policy nincs arra, hogy a különböző részlegek munkatársainak és vezetőinek milyen lépéseket kell tennie. Ahhoz, hogy ezt el tudják kerülni és az informatikai problémákat minél könnyebben ki tudják küszöbölni, Gerner szerint érdemes a szolgáltatóknak valós krízishelyzeteket szimuláló próbákat szervezni, ahol különböző szereplők egy játékmester segítségével azonosíthatják a hiányosságokat és tanulhatják meg, nekik személyesen milyen helyzetben mi a feladatuk.

A 7. Digital Health Summit konferencián az is kiderült, hogy az egészségügy előtt nemcsak technológiai, de finanszírozási kihívások is állnak. Dr. Földesi Csaba László, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet osztályvezető főorvosa például arról beszélt, hogy a szívritmuszavarok katéteres ablációja gyorsabb és hatásosabb, mint a korábban használt gyógymód, de jóval többe kerül, mint amennyi költségtérítést a magyar állam rászán. A kórházaknak a különbséget a saját költségvetésükből kell kifizetni, ami miatt nem tudnak annyi betegnek korszerű ellátást nyújtani, mint amennyinek szeretnének.

Mindenki megnézheti online, mi változott a daganatos betegségeknél

A 7. Digital Health Summit egyik legérdekesebb, az MSD által támogatott panelbeszélgetése az egészségügyben létrejövő adatok felhasználásáról és az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) nevű szabályozási keretrendszerről szólt. Ez utóbbi szerint az EU tagállamainak 2029-ig, illetve 2031-ig két lépésben egységes formátumban, anonimizálva elérhetővé kell tenni az egészségügyi rendszereikben létrejövő adatokat.

A panelbeszélgetés előtt Keresztes Konrád, az MSD egészségpolitikai és kommunikációs igazgatója és Köveskuti István, az MSD RWE partnerségi vezetője bemutatták a frissen lefejlesztett, EpiAtlasz nevű interaktív epidemiológiai platformot, amelyen bárki megnézheti és rengeteg szempont szerint vizsgálhatja a Magyarországon előforduló daganatos betegségek előfordulását és egyéb adatait. Az egyik, az eseményen kiemelt és a számok alapján egyértelműen kivehető trend, hogy az 50 és 60 év közöttiek körében az elmúlt években felére csökkent a tüdőrák előfordulása.

Misek János, az Országos Kórházi Főigazgatóság főosztályvezetője szerint míg Finnországban van már az egészségügyi adatok másodlagos felhasználásáról törvény, addig Magyarországon még nincs ilyen, így ha akarnák, se tudnák ezeket kutatásokra kiadni. Tóth Péter, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ ügyvezetői tanácsadója szerint „ha most nyitnák meg az adatokat, az sokaknak csalódást jelentene”, és az adatbázisokat először nemzetközi szinten használható struktúrába kell rendezni, mielőtt közzéteszik azokat. Dr. Habil Inotai András, a Semmelweis Egyetem docense hozzátette: ahhoz, hogy az adatbázis jól használható legyen, arra is szükség van, hogy a bemenet jól működjön, tehát olyan információkat rögzítsenek a betegekről, amelyek később valóban hasznosak tudnak lenni.