A gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a hosszú hétvégén

A gyógyszertárak az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a háromnapos, hosszú hétvégén – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján csütörtökön.

A nemzeti ünnepen, október 23-án a gyógyszerellátást a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárak biztosítják.

A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A nyitva tartó gyógyszertárak megtalálhatók az Egészségablak applikációban is.

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Október 24-én, szombaton a pihenőnapokon nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig állnak rendelkezésre. Ezt követően az ügyeleti vagy készenléti szolgálat érhető el.

Kiemelték: minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre vagy megyénként kilistázva) pontos és hiteles információt szintén az NNGYK honlapján található gyógyszertár-adatbázisban találnak.

Gondoskodjunk időben a gyógyszerek beszerzéséről!

Az NNGYK azt kéri, mindenki fordítson fokozott figyelmet a rendszeresen alkalmazott készítmények időben történő beszerzésére, és érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is. A gyermekes családok mindenképpen gondoskodjanak láz- és fájdalomcsillapító szerekről, és hasznos ellenőrizni a torokfertőtlenítő, orrcsepp- és köptetőkészleteket is.

Felnőttek esetében is fontos, hogy a "házipatika" tartalmazzon megfázásos tüneteket enyhítő, láz- és köhögéscsillapító szereket.

Az idősebbek és a rendszeres gyógyszerszedők különösen ügyeljenek arra, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszer álljon rendelkezésükre.

(MTI)