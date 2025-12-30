A gyógyszertár kulisszatitkai

Ki kicsoda a gyógyszertárban, mi a feladatuk? Mi a különbség a szakgyógyszerész, a gyógyszerész és gyógyszertári asszisztens között? Mely típusú készítmények vezetik az eladási toplistát? Milyen egyéb szolgáltatása van egy patikának? Dr. Birinyi Péter szakgyógyszerészt kérdeztük.

Dr. Birinyi Péter, a fővárosi Mikszáth Gyógyszertár vezetője 2005-ben végzett a Debreceni Egyetemen mint gyógyszerész, majd 2008-ban védte meg doktori munkáját. Ezt követően tette le a gyógyszerhatástan szakgyógyszerészet szakvizsgát. Mint mondja, ez egy nagyon fontos szakterület, amely a gyógyszerek hatásával, metabolizmusával foglalkozik. Az is egy érdekes szempont, hogy az adott gyógyszerre milyen hatással van az emberi szervezet, például hogyan bontja le, miként ürül ki a szervezetből.

Ki kicsoda a patikában?

Az okleveles gyógyszerész egyetemi szintű ötéves osztatlan mesterképzés végzettséggel rendelkezik. Egyik legfontosabb feladata a magisztrális gyógyszerek elkészítése, a gyógyszerek kiszolgáltatása a betegeknek, a gyógyszerészi gondozás.

A gyógyszerész az egyetemi diplomát követően szakosodik, hároméves szakvizsgára felkészítő képzést végez, különböző szakterületeket választhat: gyógyszerellátás, kórházi-klinikai szakgyógyszerészet, minőségellenőrzési szakgyógyszerészet (ezzel a szakvizsgával gyógyszergyárban vagy nagykereskedésben helyezkedhet el a szakember, aki mondhatni, az igazgató után a második legfontosabb vezető az adott cégnél).

Jelenleg a legnépszerűbb, újonnan bevezetett szakirány a gyógyszertárvezető szakgyógyszerész, ez a végzettség kell ahhoz, hogy valaki patikát irányíthasson. Nekem gyógyszerhatástanból van szakvizsgám, és erre van egy specializáció, a toxikológia – tette hozzá dr. Birinyi Péter, aki 2008-ban mint vezető gyógyszerész kezdte a pályafutását a budapesti patikában.

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerész munkáját segíti a gyógyszertárakban vagy a kórházakban, felügyelet mellett végez adminisztratív, logisztikai és gyógyszerkészítési részfeladatokat.

Bevett szokás nálunk, mint nagyon sok gyógyszertárban, hogy kineveljük a kollégákat: a gyógyszertári asszisztens tanulók gyakorlati képzését biztosítjuk a patikában, aztán amikor végeznek, itt maradnak, tevékenységük elsődlegesen a labormunkákra korlátozódik, illetve gyógyszert vesznek át, elpakolják a megérkezett termékeket, később pedig lehetőségük van egy ráépülő képzésre, amellyel gyógyszertári szakasszisztens képesítést szereznek. A gyógyszertári szakasszisztens a gyógyszerészhez hasonlóan kiadhatja a gyógyszereket. Nálunk gyógyszertári szakasszisztensek és szakgyógyszerészek dolgoznak.

Mely típusú készítmények vezetik az eladási toplistát?

Először is lényeges külön venni a vény nélküli és a vényköteles gyógyszereket, továbbá a saját készítésű úgynevezett magisztrális gyógyszereket.

A vény nélkül kapható gyógyszerek toplistáját a non-szteroid gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók (ibuprofén és acetilszalicilsav, paracetamol hatóanyagúak), továbbá a vitaminok vezetik. A vényköteles gyógyszereknél pedig sajnos a nyugtatókat (akár naponta több grammot is beszednek belőle – korábban dr. Zacher Gábor toxikológus nyilatkozta azt, hogy 70 ezren altató- és nyugtatószerfüggők hazánkban), majd a szív- és érrendszeri betegségek (a túlsúllyal összefüggő betegségek) kezelésére szolgáló készítményeket íratják fel a legtöbbször, továbbá reneszánszát éli hazánkban, amerikai térhódítása után a súlycsökkentő injekciók használata (ezzel kapcsolatban nagyon sok a kérdőjel).

Milyen egyéb szolgáltatása van a patikának, amit igénybe vehetnek a betegek?

Fontosnak tartjuk az egészség megőrzését, az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciót, ezért a patikában nagy hangsúlyt fektetünk a gyógyszerészi gondozásra: kérésre térítésmentesen megmérjük a beteg vércukorszintjét és vérnyomását, tanáccsal látjuk el, válaszolunk felmerülő kérdéseire – emeli ki a szakgyógyszerész.

Abban is segítünk a betegnek, hogy ha behozza a gyógyszereit, megnézzük, hogy pontosan miket szed, milyen hatóanyaggal van ellátva, hogyan szedi, milyen mellékhatásokkal kell számolnia stb. Sok esetben kiszűrünk hatóanyag-duplikációkat, mellékhatás-problémákat.

Mennyire gyakori, hogy önök készítenek el egy-egy készítményt?

A magisztrális gyógyszerek olyan egyedi gyógyszerkészítmények (oldatok, kenőcsök, teakeverékek, kapszulák), amelyeket a gyógyszertár laboratóriumában készítenek el.

Azért kezdtem el foglalkozni a magisztrális gyógyszerekkel, mert egy hiánypótló terület. Olyan gyógyszereket készítünk a Magyar vagy Európai Gyógyszerkönyv előírásai szerint, hosszadalmas engedélyeztetési eljárás után, amelyek nem érhetőek el hazánkban, főként ritka betegségek esetében (pl. Wilson-kór, Helicobacter pylori fertőzés, hólyagfájdalom szindróma, epilepszia).

Nem mi találtuk fel az adott készítményt, vannak szakmai irányelvek, tanulmányok, nemzetközi gyógyszerkészítési protokollok, már jól működő rendszerek, amelyek mentén elkészítjük a gyógyszert, akár egyetlen betegnek is. Igen, van hazánkban olyan igen ritka betegség, amely egy-két beteget érint (pl. a nephropathiás cystinosis egy genetikai anyagcserezavar).

Ma már több száz gyógyszert készítünk el az európai gyógyszerkészítési szabályoknak megfelelően és országos szinten ellátjuk a lakosságot.

Hatalmas logisztikát igényel ez a munka, több mint 30 beszállítóval vannak kapcsolatban, a gyógyszerek és hozzávalók 60-70 százalékát a legfontosabb gyógyszer-nagykereskedésektől rendelik, de vannak olyan ritka gyógyszerek, amelyeket csak egy-egy kisebb gyógyszer-nagykereskedőtől tudnak beszerezni.

Előfordult, hogy nem sikerült sehonnan beszereznünk az adott hatóanyagot, ilyen volt egy hiánypótló gombaölő készítmény – tette hozzá dr. Birinyi Péter.

Úton a magisztrális gyógyszer

Ahhoz, hogy egy gyógyszert előállítsunk az adott ritka betegség kezelésére, gyakran előfordul, hogy olyan hatóanyagot kell beszereznünk, amely eddig nem volt engedélyezve hazánkban. Ez egy igen hosszú folyamat, akár több évig is eltarthat:

A kezelőorvos által felírt, valamilyen nyugat-európai vagy amerikai tudományos szakmai irányelvre hivatkozva készülnek el a magisztrális gyógyszerek szigorú szabályozás mellett és engedélyeztetést követően.

Együttműködve a kezelőorvossal meghatározzuk a készítmény összetételét, az alkalmazás gyakoriságát, mennyiségét.

Ezután elkészítjük az adott gyógyszert, amely lehet például szemcsepp vagy kapszula. Amennyiben befogadja a NEAK, támogatott készítmény lesz, így jóval olcsóbban hozzájut a beteg (TB-támogatással 50 százalékot kell fizetnie).

Az orvos felírja a betegnek, nálunk kiváltja, ekkor minden pácienssel külön beszélek, és elmondom neki, miért fontos a gyógyszer, miként kell alkalmazni.

Ha bármilyen mellékhatást tapasztal a beteg, akkor azt azonnal jelezze a patikában vagy a kezelőorvosának.

Megújulásra lenne szüksége a szakmának! Sokat veszített presztízséből a gyógyszerész szakma, egyrészt az egyetemi képzésen elszívja a jelentkezőket az orvosi és a fogorvosi szak, valamint sajnos úgy tekint a patikusra a beteg, mint aki „csak“ kiadja az orvos által felírt gyógyszert, pedig ahogy a cikkünkből is kiderült, igen szerteágazó és igen izgalmas szakmát tudhat magáénak a patikus. Dr. Birinyi Péter úgy véli: népszerűsíteni kellene a gyógyszerész szakmát, megújulásra lenne szükség. Minél hamarabb fel kellene zárkóznunk a nyugat-európai mintákhoz, ott a gyógyszerész megfelelő körülmények között oltásokat is végezhet, erről hazánkban is egyeztetnek, mint ahogy arról is, hogy a második esetben a gyógyszerész is felírhasson vényköteles gyógyszereket, ezzel levennénk a terhet a háziorvosok és szakorvosok válláról.

