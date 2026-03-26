Változnak a receptfelírás szabályai - A krónikus betegeknek fontos rendelet jelent meg

Az új miniszteri rendelet értelmében 2026 őszétől meghatározott esetekben gyógyszerész és okleveles ápoló is felírhatja a rendszeresen szedett gyógyszereket.

Megjelent a Magyar Közlönyben a belügyminiszter új rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról.

A jogszabály jelentősen átalakítja, hogy ki és milyen feltételekkel írhat fel társadalombiztosítás által támogatott, vényköteles gyógyszereket. A változtatások célja az, hogy a krónikus betegek számára létfontosságú a gyógyszerek folyamatos elérhetősége biztosított legyen orvosi időpont nélkül is, ennek érdekében bizonyos esetekben más egészségügyi szakemberek - gyógyszerészek és okleveles ápolók - is bekapcsolódhatnak a gyógyszerfelírásba.

Miről rendelkezik a jogszabály?

A legfontosabb változás az, hogy a rendelet hatályba lépése után, azaz 2026 szeptember végétől, már nem minden esetben fontos orvoshoz fordulni receptfelírásért, hanem gyógyszerész, továbbá okleveles, kiterjesztett hatáskörű ápoló is felírhatja azt.

Fontos azonban, hogy ez nem szabad gyógyszerfelírást jelent, hanem csak meghatározott esetekre vonatkozik:

Az adott gyógyszert már korábban orvosnak kellett felírnia, az új rendszerben csak ezen készítmények írhatóak fel ismét.

Az elmúlt fél évben legalább 120 napra elegendő mennyiséget már kiváltott a beteg, azaz valóban egy fontos tartós terápia folytatásáról van szó.

Nincs éppen aktív orvosi recept ugyanarra a gyógyszerre az elektronikus rendszerben, ez biztosítja azt, hogy a szükséges mennyiségnél nagyobb adag gyógyszer ne legyen kiadva.

A gyógyszerfelírás csak elektronikus recepten (e-recepten) történhet, így az EESZT rendszerében az orvos számára is látható a gyógyszerfelírás ténye.

Legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel a gyógyszerész és az okleveles ápoló, az orvos által maximálisan felírható 90 nap helyett.

A rendelet tiltja, hogy gyógyszerész vagy ápoló felírjon kábítószernek minősített, vagy pszichotróp gyógyszereket. Ezekben az esetekben továbbra is csak szakorvos adhat ki receptet.

A gyógyszerártámogatás ugyanaz, mintha az orvos írta volna fel.

Mit jelent ez a betegeknek a gyakorlatban?

A szabályok lényege, hogy ezek a szakemberek nem indíthatnak új kezelést, hanem a meglévőt folytatják. Ez főként a krónikus betegek már beállított terápiájában jelenthet jelentős egyszerűsítést. Nem kell minden receptért orvoshoz fordulni, a rendszeresen szedett gyógyszerek újabb adagjának felírása a gyógyszertárban is intézhető lesz.

Ha a gyógyszerész írja fel, azonnal ki is kell adnia a gyógyszert. Amennyiben ápoló, a recept 5 napig érvényes. Fontos azonban tudni, hogy az így felírt gyógyszert csak a beteg személyesen vagy törvényes képviselője útján veheti át, más nem válthatja ki a nevében.

A változás az egyszerűsítés mellett biztonságot is jelent a krónikus betegek gyógyszerellátásában, így ugyanis nem fordulhat elő az, hogy egy késedelmet szenvedő receptfelírás miatt fogy ki a beteg a számára fontos gyógyszerből.

Mindez tehermentesíti az orvosokat is, eközben megmarad az orvosi kontroll a beteg terápiájában.

A rendelet a kihirdetés után 180 nappal lép hatályba, vagyis a gyakorlatban várhatóan 2026 őszétől alkalmazzák. A 9/2026. (III. 25.) BM rendelet hivatalos szövege a Magyar Közlöny 2026. évi 32. számában olvasható.

