Már lehet pályázni az idei Digital Health Summit-díjra

Ismét lehet pályázni a Digital Health Summit-díjra, amelynek célja a magyar egészségügyi szektor leginnovatívabb digitális megoldásainak elismerése és bemutatása. A fődíj tavalyi nyertese a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző applikációja, a Semmelweis HELP idén ősszel már felnőtteket is segíthet a gyógyulásban.

Az idén immár második alkalommal hirdetik meg a Digital Health Summit-díjat, amelynek célja a magyar egészségügyi szektor leginnovatívabb digitális megoldásainak elismerése. A novemberben megrendezésre kerülő Digital Health Summit konferencia keretében bemutatandó fejlesztések a remények szerint nemcsak a szakmai közönséget inspirálhatják, de hozzájárulnak a hazai egészségügyi rendszer digitalizációjának gyorsulásához is, növelve a betegek számára nyújtott szolgáltatások hatékonyságát és elérhetőségét.

Az elmúlt évben az Év legjobb eHealth-fejlesztése díjat a Semmelweis Egyetem ingyenes tünetellenőrző applikációja, a Semmelweis HELP nyerte el, amely nagy sikert aratott a magyar lakosság körében is. A nagyközönség számára tavaly elérhetővé tett mobil- és webalkalmazást ma már mintegy 180 ezer felhasználó veszi igénybe. A HELP abban nyújt segítséget a szülőknek, hogy gyermekeik betegsége vagy balesete, így többek között égés, állati harapás, rovarcsípés esetén mikor kell elindulniuk az ügyeletre, kórházba, illetve otthon hogyan enyhíthetők a tünetek. A hazai szinten egyedülálló fejlesztés az egyetem gyermekorvosai és kommunikációs szakemberei által létrehozott tudásbázison alapul, amely több mint 220 gyermekbetegséget tartalmaz. Egy hamarosan érkező új frissítés eredményeképpen ráadásul hamarosan a felnőttkori betegségek is ellenőrizhetők lesznek az alkalmazáson keresztül.

A nevezés október 12-ig lehetséges

A pályázaton kis- és nagyvállalatok, állami és magánegészségügyi intézmények, valamint startupok olyan kategóriákban versenyeznek, mint

Fődíj: Az év legjobb eHealth-fejlesztése

A legjobb digitális diagnosztikai vagy terápiás megoldás

A legjobb digitális startup megoldás eHealth területen

A legjobb telemedicinális vagy távgyógyászati megoldás

A nevezés 2024. október 12-ig lehetséges, és a pályázatok feltétele - digitális startup megoldás kategóriában elég akár a még fejlesztés alatt álló projekt is -, hogy a pályázó rendelkezzen a már megvalósult digitális egészségügyi megoldással. A konferencia egyik idei újdonsága egyébként az az egészségügyi startup pitch lesz, amelynek keretében az ötletgazdák hazai és nemzetközi befektetők előtt mutatják majd be ötleteiket, és próbálnak meg invesztorokat keresni a projektjeikhez.

Az innovatív digitális megoldások számos aspektusáról szó esik majd a november 21-én megrendezésre kerülő 5. Digital Health Summit konferencián, Magyarország vezető digitális egészségügyi eseményén.

(Digital Health Kommunikáció)