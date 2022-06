Június 14-e a Véradók Világnapja

Aki vért ad, lehetőséget ad. Aki vért ad, életet ad. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt kezdeményezésére minden év június 14-én ünnepeljük a Véradók Világnapját szerte a világon.

Ezen a napon született ugyanis Karl Landsteiner osztrák-magyar tudós, az ABO vércsoportok felfedezője, aki 1930-ban Nobel-díjat is kapott. A tudományos felfedezéssel lehetővé vált a biztonságos vérátömlesztés, aminek köszönhetően rengeteg beteg gyógyulását tudják segíteni az orvosok. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta foglalkozik véradások szervezésével. Jelenleg az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) szakmai partnereként szerveznek véradásokat munkatársai, önkéntesei és tagjai, akik mind hisznek az önzetlen segítségnyújtás erejében.

Így évente több mint 10.000 véradóeseményen nyújthatják karjukat a donorok, hogy életeket menthessenek meg. Júniusban köszönetet mondunk a véradóknak a világ minden táján, akik nagylelkű adományukkal önként segítenek másokon és életet mentenek, valamint hangsúlyozzuk annak a jelentőségét, hogy a vér csak véradással pótolható!

A Magyar Vöröskereszt hagyományteremtő jelleggel az idei Véradók Világnapján is faültetéssel köszönti a véradókat, Budapest és Esztergom után 2022-ben Székesfehérváron, a Halesz parkban ültetjük el a Véradók fáját: egy vérjuhart, ami egyszerre jelképezi a véradást és a véradók önzetlenségét. Az eseményen köszöntőt mond Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár megye jogú város polgármestere, Östör Annamária egészségügyi- és sport tanácsnok, Dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese és Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató-helyettese.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai között is számos a rendszeres véradó, a világnap okán hozzájuk csatlakoznak az Egészségügyi Világszervezet budapesti munkatársai is. Jó példát mutatva, a Magyar Vöröskereszt Empathy Közösségi Terében szervezett mai véradáson ők is karjukat nyújtják, hogy minél több embernek segíthessenek.

A Médiaunió Alapítvány 2022-ben egyik témaként a véradás fontosságát szeretné népszerűsíteni „Mentés másként” című kampányában, amelyben szakértő partnerként a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is részt vesz. Magyarországon az emberek döntő többsége egyszer sem ad vért életében, pedig egyetlen véradással három emberen is lehet segíteni. Fontos, hogy ha valaki elmegy vért adni, ne csak egyszer tegye, hanem legyen rendszeres véradó, hiszen úgy tud a legtöbbet segíteni.

Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, valamint több mint 50 kg. (Első véradók esetén a felső korhatár 60 év.) A véradó helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható a www.ovsz.hu és www.voroskereszt.hu/veradas oldalakon.

(Magyar Vöröskereszt)