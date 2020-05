Telemedicina: az egészségügy jövője

A koronavírus-járvány következtében a telemedicina szolgáltatások térhódítása világszinten megnövekedett. A rendkívüli helyzetben az orvosok új módszerekkel gyógyítanak, míg pácienseik új térben kérnek szakértői segítséget. A modern technológia, online orvos-beteg kapcsolattartási rendszereiről kérdeztük Dr. Med. Habil. Madácsy Lászlót, az Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum orvosigazgatóját.

Megfordult a COVID-válság előtt is a Professzor Úr fejében a telemedicina használata?

Intézményünkben a legkorszerűbb eszközökkel és technológiával végezzük a munkánkat. Mindig is nyitottak voltunk az innovatív és modern megoldásokra. Eddig úgy gondoltam, hogy a leghatékonyabban a telemedicina az orvosi konzíliumok lefolytatásában alkalmazható. Ez a megoldás tökéletes arra, hogy áthidaljuk a szakemberek közötti távolságot és gyorsabban, hatékonyabban tudjunk egyeztetni pácienseink állapotáról. Mára bebizonyosodott, hogy mindennapi munkánkat is nagyban segíti a telemedicina, amelynek használatára eddig nem is gondoltam.

Hogyan fogadták az orvosok a videó konzultációs lehetőséget?

Abszolút pozitívan és nyitott szemlélettel. Mint említettem, kollégáimmal arra törekszünk, hogy a legkorszerűbb eszközöket alkalmazzuk a munkánk során. A telemedicina csökkenti a betegek várakozási idejét, az intézmények és az orvosok terheltségét, az adminisztrációt. Amennyiben egy beteg nem igényel azonnali ellátást, úgy az első orvos-beteg találkozó kiváltására tökéletes megoldás a telefon- vagy videó konzultáció. A páciensek be tudnak számolni így is panaszaikról, könnyedén bemutathatják korábbi leleteiket, mi pedig meg tudunk ismerkedni velük, problémájukkal, kórtörténetükkel és fel tudjuk állítani az anamnézist. Örömmel használják a kollégáim a videó konzultációs szolgáltatást, ami megkönnyíti munkájukat.

Mik a jelenlegi tapasztalatai a videó konzultációval kapcsolatban és milyen szakterületeken tartja a legjobban alkalmazhatónak a rendszert?

Jelen helyzetben, az egészségügyi dolgozók védelmében elengedhetetlenné vált ez az orvoslási forma. Leredukálódott a betegek várakozási ideje, mert egészséges keretek közé lett szorítva az egy betegre szánt konzultációs idő. Pontosabbak a betegek és az orvosok is az időpontok betartásában. Csökkent az intézmények terheltsége, nincs tele a folyosó a várakozó betegekkel és az őket elkísérő hozzátartozóikkal. A második kérdésre válaszolva pedig, nem szűkíteném le szakterületekre a telemedicina használatát. Szerintem az orvos-beteg kapcsolatteremtés első lépéseként minden téren jól alkalmazható ez az orvosi szolgáltatás. Örömmel számolt be róla még a bőrgyógyász kollégánk is, hogy jól tudja alkalmazni a telefonos és videós orvoslást az ő szakterületén is.

Milyen a páciensek visszajelzése a szolgáltatással kapcsolatban?

Pácienseink jól alkalmazkodtak az új helyzethez. A legtöbben nyitottak a videó konzultációra vagy a telefonbeszélgetésre. Tapasztalataink alapján az idősebb generáció sem zárkózik el a telemedicina igénybevételétől. Némi technikai segítségnyújtás mellett ők is okos eszközökön és kompjuteren keresztül tartják a kapcsolatot velünk.

A korlátozások feloldását követően is tervezik használni a rendszert? Ha igen, akkor milyen területeken?

A korlátozások feloldásával még nem szűnik meg a koronavírus-járvány. Továbbra is fontos lesz, hogy az egészségügy minden dolgozóját a nővérektől az orvosokig megóvjuk a vírustól. Fontosnak tartom, hogy a jövőben is csak indokolt esetben történjen személyes találkozó orvos és beteg között. Vannak rendkívüli helyzetek, amelyekben nem alkalmazható videó konzultáció, hiszen a nulladik percben ott kell lennie az orvosnak, hogy azonnal segítsen a betegen. Ilyen eset például egy hasi katasztrófa, egy szívinfarktus, vagy egy tüdőembólia is. Ha azonban nem igényel a beteg azonnali ellátást, akkor a személyes találkozó várhat az időpontig, amikor aztán sor kerülhet a fizikai vizsgálatra vagy a képalkotó diagnosztikai vizsgálatra, a laborvizsgálatra, esetleg a különböző kezelésekre.

Hogyan látja a telemedicina jövőjét?

Szerintem abszolút van létjogosultsága a telemedicinának. A magánklinikákon mindenképpen, az állami intézményekben viszont sok dolgot meg fog változtatni ez az orvos-beteg kapcsolattartási forma. Kellemetlen a téma, de kimondom, mivel a mi intézményünkben egyébként is tilos a paraszolvencia, hogy talán erre lesz a legnagyobb hatással a telemedicina. Ha azt vesszük, Amerikában már számos olyan innovatív technológiával dolgoznak kollégáink, amelyek elsőre szokatlanok voltak, mára viszont ezek az eszközök lényegesen megkönnyítik az orvosok munkáját.

Ma olyan speciális berendezések állnak rendelkezésünkre, amelyekhez hasonlót 30 éve csak sci-fi filmekben láthattunk. Az MR, a CT, a kapszula endoszkópia, a szívultrahang mind-mind olyan fejlesztések, amelyekről régen az orvosok álmodni sem mertek, mára pedig olyan nélkülözhetetlen eszközök, amelyek megkönnyítik, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik munkánkat. A telemedicina is nagy terhet vesz le az orvosok és az intézmények válláról.

Az orvosról

Prof. Dr. med. habil. Madácsy László

gasztroenterológus, belgyógyász, nukleráris medicina szakorvos, endoszkópos specialista

1964 június 20-án született Szegeden. Orvosi diplomáját a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvos Karán szerezte 1988-ban kitűnő minősítéssel. 2004. április 1-től 2011 július 31-ig a Fejér Megyei Szent György Kórház I. sz. Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, és az Endoszkópos Laboratórium orvos igazgatója. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Kecskeméti Megyei Oktató Kórházának és a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikájának szerződött gasztroenterológus szakorvosa és tudományos munkatársa. Egyetemi doktori (PhD) fokozatot 2001.-ben szerzett.

Több mint 10 éve vezetőségi tagja a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak (MGT). Az MGT Endoszkópos Szekciójának volt elnöke és jelenleg is vezetőségi tagja. Az Európai Endoszkópos Társaság (ESGE) oktatási bizottságának jelenleg is aktív tagja. 2019-ben a SZTE egyetemi magántanárává nevezte ki.

