Zalaegerszegi környezetgazdász nyerte a Fermentált ételekkel a hosszú életért receptversenyt

A Kor Kontroll Társaság, a Magyar Elhízástudományi Társaság, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének képviselői átadták közösen meghirdetett rendhagyó receptversenyük győzteseinek díjait. Az ünnepélyes díjátadón a helyszínt biztosító galéria falait díszítő festmények mellett egy székesfehérvári népzenei együttes fellépése öltöztette ünneplőbe a rendezvényen résztvevők lelkét.

A zsűri egyik tagja, Erdélyi Aliz a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének főtitkára meg is jegyezte, hogy egészségünkhöz a lelki egészség is hozzátartozik, itt és most a testi egészséget népszerűsítő receptek és ételek mellett ebben is részünk lehetett. Dr. Csicsor János vegyészmérnök- a pályázat ötletadója- elmondta, hogy azért próbáljuk visszaállítani a fermentált ételekre épülő ősi gyógyító konyha kultúráját, mert a környezeti károk, a helytelen táplálkozás következtében meggyengült bélflóránkat /egyben immunrendszerünket/ ezekkel az ételekkel éleszthetjük újra.

A nemcsak egészséges, de látványra is gyönyörű ételek kavalkádját látva - hiszen életre keltek a nyertes receptek - hozzáfűzte: „legközelebb hívhatnánk séfeket is a díjátadóra, igazán lenne mit tanulniuk!” Paor Lilla zsűritag hangsúlyozta, hogy örömmel állt a receptverseny mellé, saját egészsége szempontjából is fontosnak tartja a fermentálást, annak pedig kifejezetten örül, hogy megtudhatta: nemcsak a káposztát lehet savanyítani és az uborkát kovászolni. Elkápráztatta a rendkívűl kreatív receptek garmadája. Páncsity Ferenc Effektív Mikroorganizmus szakértő szerint fontos szerepet játszik életünkben az élőflóra, a probiotikumok, ő maga a környezettudatos élet, az egészséges táplálkozás híve, ezért is örül annak, hogy a receptverseny az „Ételed legyen a gyógyszered!” szemléletet erősíti.

Hirdetés

A pályázat kiíróinak felhívására nemcsak hazai, de laoszi és erdélyi receptek is érkeztek. A zsűritagok Dr. Lénárt István hozzászólásából és receptjeiből is megismerhették a laoszi konyha éltető elemét, alap ételízesítőjét, a fermentált halszószt, legalább ilyen izgalmas a Papaya saláta fermentált halszósszal, a Som Moo, avagy fermentált savanyú sertéskolbász, vagy a QuavSi, a fermentált szója. Kiderült, hogy Székelyföldön Szárhegyen terem a legjobb káposzta, amiből remek tőtelékes káposzta készíthető, de innen származik a tőtike kovászolt szőlő lapiból is. A hazai receptek nagyvárosokból és kis falvakból - Budapest, Zalaegerszeg, Gyomaendrőd, Pécs, Tatabánya, Balassagyarmat, Szulimán, Szombathely és még sok-sok vidéki településről érkeztek.

A pályázók között volt gyógyszerész, biomérnök, dietetikus, gyógyult daganatos beteg, műtősnő, újságíró, blogger, környezetgazdász, édesanya, nagymama, elkötelezett egészségmegőrző, táplálkozáskutató, illetve olyan is, aki főzőkonyhát vezet és a testtudatos táplálkozást oktatja. A díjátadón bemutatkozó finomságok: áfonyás fermentált kesudiós mini sajttorta, garnélás rizottó fermentált zöldségekkel, gyümölcsvizes croissant, kovászos sós babka, székelyföldi tőtike, zöldborsó, sárgarépa, csicsóka, lilahagyma vegyesen erjesztve kurkumás-borsos fűszerezéssel, chilis fermentált babból készült quesadilla, szelídített babpörkölt szintén fermentált babból, valamint céklás-kecskesajtos bagel.

A receptverseny nyertesei

Bartl Bianka környezetgazdász / Zalaegerszeg - Kovászos sós babka Baranyai Dolly pék tanuló/ Szulimán - Paradicsomos kenyér aszalt paradicsommal, rozmaringgal és csalánnal szezámmag köntösben. Szász Veronika nagymama/ Ráckeve - Tőtike kovászolt lapiból

Kiváló helyezések

Tarcali Eliza Csenge dietetikus/ Budapest - Garnélás rizottó

dietetikus/ Budapest - Garnélás rizottó Géringer Ágnes életmód-tanácsadó/Tök - Chilis babos quesadilla fermentált babból

életmód-tanácsadó/Tök - Chilis babos quesadilla fermentált babból Dr. Őri Zsuzsanna és Dr. Budán Ferenc biomérnök-gyógyszerész/ Pécs - Zöldborsó, sárgarépa, csicsóka, lilahagyma vegyesen erjesztve kurkumás-borsos fűszerezéssel

biomérnök-gyógyszerész/ Pécs - Zöldborsó, sárgarépa, csicsóka, lilahagyma vegyesen erjesztve kurkumás-borsos fűszerezéssel Marton Melinda táplálkozási tanácsadó/ Budapest - Áfonyás fermentált kesudiós mini sajttorta

táplálkozási tanácsadó/ Budapest - Áfonyás fermentált kesudiós mini sajttorta Nótári Krisztina biológus/ Gyomaendrőd - Gyümölcsvizes croissant

biológus/ Gyomaendrőd - Gyümölcsvizes croissant Veér Károly újságíró/ Tatabánya - Szelídített alföldi babpörkölt fermentált babból

újságíró/ Tatabánya - Szelídített alföldi babpörkölt fermentált babból Alföldiné Puskás Tímea bölcsődei konyhás/ Szombathely - Kovászos palacsinta bécsi töltelékkel

A zsűri különdíjasa:

Vass Éva nyugdíjas műtősnő/ Budapest - Céklás- kecskesajtos bagel

A recepteket közzé teszik és kiadványban meg is jelentetik.

(Forrás: Kor Kontroll Társaság)