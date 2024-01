Másodszor írta ki a Kor Kontroll Társaság két szakmai szervezettel - a Magyar Elhízástudományi Társasággal és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével – karöltve a Fermentált ételekkel a hosszú életért! című rendhagyó receptversenyt, mert szeretnék visszaállítani a fermentált ételekre épülő ősi gyógyító konyha kultúráját.

Őseink konyhájának fontos része volt a fermentálás (savanyítás, kovászolás, erjesztés), amit az ázsiai konyha még őriz, de az európai konyha mintha elfelejtette volna. A régészeti emlékekben legalább tízezer éves leletek bizonyítják, hogy már akkoriban is fermentáltak, olyannyira, hogy i. e 2000 körül Kína hunok lakta részén már létezett a savanyú káposzta receptje. Mára szinte elfelejtettük, hogy a kovászos uborkán és a savanyú káposztán kívül más ételeket is lehet fermentálni, azaz tartósítószerek nélkül tartósítani.

Az erjesztéssel ugyanis tejsav keletkezik, ami természetes módon tartósítja az ételt. Pedig a környezeti hatások és a sokszor helytelen táplálkozás miatt meggyengült bélflóránkat - itt található immunrendszerünk 80 százaléka - ezekkel az ételekkel éleszthetjük újra!

Hirdetés

A legújabb kutatások alapján már azt is tudjuk, hogy bélflóránk mikroorganizmusai határozzák meg lelki állapotunkat, étvágyunkat, sőt betegségeinket is. Ráadásul a nyers vagy főtt ételekhez képest könnyebb a vitaminok és ásványi anyagok felszívódása, több vitamin és enzim termelődik a fermentált ételek fogyasztásakor!

Az eddig beérkezett receptek között akad székelyföldi, laoszi és persze hazai is. A zsűritagok már megismerhették a laoszi konyha éltető elemét, alap ételízesítőjét a fermentált halszószt, vagyis a Padaek-et. Legalább ilyen izgalmas a Papaya saláta fermentált halszósszal, a Som Moo, avagy fermentált savanyú sertéskolbász, vagy a Quav Si, a fermentált szója. Kiderült, hogy Székelyföldön Szárhegyen terem a legjobb káposzta, amiből remek tőtelékes káposzta készíthető, de innen származik a tőtike kovászolt szőlő lapiból is. Érkezett vadkovásszal készült nokedli, fermentált tökfőzelék recept, de megjött a családi Oscar gálán elsöprő győzelmet arató a tepertős-szilvalekváros csiga elkészítésének leírása is.

Akik elbírálják az önök receptjeit:

B. Király Györgyi kommunikációs szakember, a Kor Kontroll Társaság elnöke,

Dr. Csicsor János vegyészmérnök,

Dr. Halmy Eszter a Magyar Elhízástudományi Társaság elnöke,

Horváth Szilárd az MTVA szerkesztő-műsorvezetője,

Paor Lilla a Hatoscsatorna főszerkesztője,

Páncsity Ferenc EM Technológia szakértő,

Siklován Attila élelmiszeripari szakember,

Szűcs Zsuzsanna a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

Idei receptversenyükkel arra szeretnék ösztönözni a pályázókat, hogy kísérletezzenek otthon, teremtsenek egy, a jelenleginél sokkal egészségesebb, gyógyító konyhát, amivel nemcsak finom ízeket csempészhetünk étrendünkbe, hanem egészségesebbek is leszünk tőle.

Pályázataikat az alábbi e-mail-címre küldhetik : [email protected]

Beküldési határidő: 2024. március 25.

A nyerteseket értékes jutalmak, többek között wellness hétvégék várják!

(Magyar Elhízástudományi Társaság)