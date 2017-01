A kisgyermekek hirtelen, heves köhögése komoly bajt jelezhet!

Ha a kicsi játék vagy evés közben egyik pillanatról a másikra heves köhögésben tör ki, akkor elképzelhető, hogy félrenyelt vagy lenyelt valamit. Egy apró falat vagy játékdarab is okozhat súlyos tüneteket.

Gyermekkorban gyakori eset

Már a mászni tudó gyerekek is mindent a szájukba vesznek, így ismerkednek a körülöttük lévő tárgyakkal. Szívesen kóstolgatják a földön elérhető lehullott apró tárgyakat – gombokat, pénzérmet, apró magvakat – de a hozzátáplálás során is előfordulhat, hogy a szilárd étellel még épp csak ismerkedő gyerek félrenyel. Ez még a legóvatosabb szülő mellett is megeshet, hiszen elég egy kis nevetés vagy sírás, tüsszentés ahhoz, hogy az éppen a szájában lévő falat a légcsőbe kerüljön. Ilyenkor a szervezet köhögéssel védekezik, így próbálja meg a légutakat megtisztítani.

Betegség vagy idegentest?

Az idegentest lenyelése kapcsán fellépő köhögés egyértelműen különbözik a betegségek, kórokozók következtében fellépő köhögéstől – magyarázza dr. Hidvégi Edit tüdőgyógyász, gasztroenterológus, gyermekorvos. „Ilyen esetben a köhögés mindig nagyon hirtelen jelentkezik, görcsös jellegű, a gyermek ijedt, levegő után kapkod, a nyakához nyúl, arca kipirult az erőlködéstől.A félrenyelés azonban nem mindig jár intenzív köhögéssel, okozhatja a légutak teljes elzáródását is. Ilyenkor a gyermek képtelen köhögni vagy lélegezni, rövid időn belül elveszti az eszméletét.”

Mit tegyünk, ha a gyermek félrenyelt?

Ha a gyermek köhög, akkor bíztassuk erre a továbbiakban is, így van rá esély, hogy felköhögi a félrenyelt falatot. Nézzünk a szájába, és ha látszik az idegen test, távolítsuk el. Ha nem látható, üljünk egy székre, a gyermeket fektessük a lábunkra úgy, hogy a feje kissé lelógjon. Egyik kezünkkel támasszuk meg a mellkasát, a másik kézzel határozottan, de nem túl erősen 4-5 alkalommal mérjünk ütést a két lapocka közé a hátára. Ezt követően nézzük meg, hogy látszik-e az idegentest. Ha nem, ismételjük tovább a műveletet.

Tüdőgyulladást is okozhat!

Csecsemőknél is hasonlóan végezzük a mozdulatot, náluk azonban az ujjbeggyel mérünk ütést a lapockák közé, és a hátukra fordítva mellkasi lökést is végzünk ötször.

Előfordulhat, hogya köhögés megszűnésével a gyermek újra kap levegőt, látszólag megszűntek a panaszai, ám ez megtévesztő lehet. A légutakban maradt idegen testre – még ha a légzést közvetlenül nem is akadályozza - az idővel megjelenő asztmatikus légzés, hörgőtágulat, vagy tályog hívhatja fel a figyelmet. Antibiotikumra nem reagáló tüdőgyulladás esetén is gondolni kell erre a lehetőségre. Gyanú esetén röntgen vizsgálatra és hörgőtükrözésre kerül sor. Az altatásban végzett hörgőtükrözés során, az orvos fogók segítségével az idegentestet is eltávolítja.

(Budai Allergiaközpont)