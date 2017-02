Sütés, főzés, párolás, grillezés - Mit válasszunk, mit kerüljünk?

A legtöbben jól tudják, milyen ételek tesznek jót az egészségnek, és mik ártalmasak: sokszor halljuk, hogy fogyasszunk brokkolit, paprikát, sárgarépát, cukkinit, sok zöldséget és gyümölcsöt. De nem mindegy, hogyan készítjük el ezeket, mert például a könnyű és egészséges cukkini olajban kisütve egy kisebb kalóriabombává válhat.

Mennyi kalóriára van szüksége? Energiaszükséglet kalkulátor

Az egészségtudatos táplálkozás nem csak abban áll, hogy önmagukban egészséges ételeket eszünk, nagyon fontos az ételek elkészítésének módja is.

1. Egészséges módszerek

A párolás: egy szelíd módszer

A zöldségek, a húsok és a halak elkészítésének legkíméletesebb módja a párolás. Ha zsiradék, olajok nélkül készíti el az ételeket, akkor azok kalóriatartalma alacsony marad, és a vitaminok sem bomlanak el. A főzőedényre tegyen fedőt, ezen lecsapódik a párolás során keletkező vízgőz, és megakadályozza, hogy az étel leégjen. Ha az ételek saját víztartalma nem elegendő, akkor adhat hozzá egy kis vizet vagy húslevest. Az ételek megőrzik színüket és alacsony kalóriatartalmúak maradnak.

A narancssárga és zöld zöldségekhez párolás alatt vagy utána adhat nagyon pici olíva olajat, ez megkönnyíti a szervezet számára a béta-karotin (az A-vitamin előanyaga) felvételét.

Hirdetések

Grillezés

A grillezés magas hőmérsékleten történik, elkészítheti ezzel a módszerrel a halat, a zöldségeket, a húsokat, vagy akár a gyümölcsöket is. Grillezni lehet sütőrácson a sütőben vagy a tűzhely főzőfelületén grillező serpenyőben is. Ha az ételt sütés előtt nem pácolta vagy marinírozta olajban, akkor grillezéssel kalóriaszegény ételeket készíthet. Ha parázs fölött grillez, csomagolja alufóliába az ételt, különben a húsok és a hal zsírtartalma lecsepeg a parázsra, és rákkeltő káros anyagok keletkeznek (policiklikus aromás szénhidrogének), és ezek belekerülnek az ételbe is. Ha az alufóliában sem bízik, akkor grillezhet a tűzhely főzőfelületén vagy a sütőben.

2. Csak módjával!

Főzés: a klasszikus módszer

A főzés gyors és egyszerű, de nem megfelelő a zöldségek elkészítésére, nem csak állaguk és színük változik meg, a vitamintartalmukat is elveszítik. Ha mindenáron kitart a főzés mellett, legyen gyors, a forrásban lévő vízbe tegye a zöldséget és lehetőleg gyorsan vegye is ki őket, ne hagyja sokáig a főzővízben az ételt! Több íz marad a zöldségben, ha a zöldséglében főzi meg, a főzőlevet később levesalapként is felhasználhatja.

3. A kerülendő elkészítési módok

Sütés

Mivel olaj vagy zsiradék nélkül az ételek sütés közben leégnének, ez a módszer cseppet sem egészséges. Ha mégis a sütést választja, akkor repce-, olíva- vagy mogyoróolajat használjon. Ezek hőnek ellenálló olajok. Az üvegen olvassa el, melyik milyen húsok elkészítésére alkalmas.

Sütés bő olajban

A gyerekek különösen szeretik az így elkészített ételeket, a sült krumplit, a rántott halat és egyéb panírozott ételeket. Pedig ezek a legegészségtelenebbek. A panír szivacsként szívja magába az olajat. Ha ilyen ételt készít, akkor a fölösleges zsiradékot itassa fel konyhai papírtörlővel. Olajban sütés helyett süssön inkább sütőben, az kevesebb olajat igényel. Ha olajban süt, arra figyeljen, hogy ne legyen túl forró, különben egészségre ártalmas akril-amid keletkezhet. Ugyanígy a túl alacsony hőfok sem jó, mivel az étel megszívja magát olajjal, nem kap kérget, és zsírban úszó, kalóriadús, vagyis teljesen egészségtelen lesz a végeredmény.

Olajban sült ételek Az akrilamid nem más, mint egy olyan vegyület, mely bizonyos főzési folyamatok (főként magas hőmérsékleten történő, illetve olajban sütés esetén) során kerül az ételbe. Nagy mennyiségben található a sült krumpliban, chipsekben, egyes süteményekben, és növeli a veserák kockázatát, különösen a dohányosok esetében.



Az olajban sült ételek növelik a rák kockázatát



Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; NetDoktor.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos