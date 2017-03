Minek a tünete lehet a lepedékes nyelv?

A szájüreg a mikroorganizmusok több száz fajának ad otthont. Egy grammnyi lepedékben körülbelül egy billió baktérium található, egy milliliter nyálban pedig a számuk akár egy milliárd is lehet. Az összes baktériumot alapos fogmosással sem tudjuk elpusztítani, és ez így van jól, hiszen legtöbbjük fontos feladatot lát el; erősítik az immunrendszert és védik a nyálkahártyát. Ezek a parányi élőlények csak akkor válnak károssá, ha alkalmat adunk nekik, hogy elszaporodjanak. A megfelelő szájhigiénia hiányában ez be is következik.



