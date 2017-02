5 fontos tudnivaló a pajzsmirigy-alulműködésről

A pajzsmirigy a nyak alsó részén elhelyezkedő, pillangó alakú szerv. Hormonjai számos alapvető életfunkcióhoz nélkülözhetetlenek, az agy, a test, az izmok és egyéb szervek normál működéséhez is szükségesek. Alulműködés esetén a pajzsmirigy nem termel elegendő hormont ahhoz, hogy a feladatát megfelelően el tudja látni, ezért megjelennek a hiányállapot tünetei.

Bármilyen életkorban jelentkezhet

A pajzsmirigy-alulműködés nők körében gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál, ám életkor tekintetében nincs különbség: nemcsak felnőttkorban, hanem kisgyermekeknél és serdülőknél is megjelenhet.

Nem jó jel, ha folyton fázik

Az alulműködés miatt az egész szervezet működése – a keringés és az anyagcsere - is lelassul, a betegség legjellegzetesebb tünetei is emiatt jelentkeznek: hízás, fáradtság, hajhullás, zsibbadtság, bizsergésérzés a kezekben és hideg végtagok. A felsorolt tünetek hosszabb időn át, nem ritkán évek alatt alakulnak ki, a panaszok pedig olyan szerteágazóak, ami tovább nehezíti a diagnózist és a mielőbbi kezelést – magyarázza Prof. Balázs Csaba endokrinológus, a Budai Endokrinközpont orvosa. Ha az említett tüneteket tapasztaljuk, vagy a családban előfordult már pajzsmirigybetegség, de meddőség és ismételt vetélések esetén is fontos a pajzsmirigy állapotát ellenőrizni!

Autoimmun betegség

A pajzsmirigy-alulműködésnek több kiváltó oka lehet: a túl kevés jódfogyasztás, sugárkezelés vagy a pajzsmirigy részleges vagy teljes eltávolítása. A leggyakrabban azonban autoimmun folyamat figyelhető meg a háttérben, melynek során az immunrendszer nem csak a kórokozókat, hanem az egészséges sejteket - ez esetben a pajzsmirigy sejtjeit - is elpusztítja. Ennek jól ismert formája a Hashimoto betegség is. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a túl kevés jód mellett, gyakran épp a betegség megelőzése céljából adagolt, túl sok szervetlen jód bevitele felelős a pajzsmirigy gyulladásos megbetegedéseiért - figyelmeztet Balázs professzor. „A betegségre genetikailag fogékonyak számára a jód mind gyulladást, csökkent és túlműködést is kiválthat. A pajzsmirigy göbös megbetegedéseiben - akiknek túlműködő göbük van - súlyos túlműködés alakulhat ki.

Mielőtt el kezdenék szedni, ezért feltétlen célszerű konzultálni endokrinológussal, nehogy gyulladás, esetleg túlműködés alakuljon ki.”

Gyógyszerrel kezelhető

A pajzsmirigy-alulműködés nem gyógyítható, de gyógyszerrel kezelhető. Jól beállított kezeléssel a beteg életminősége nagymértékben javulni fog, és a hiányzó hormon pótlásával a kellemetlen tünetek is megszűnnek.

Prof. Balázs Csaba elmondta, hogy a személyre szabott dózis beállítása hosszabb időt igénybe vehet. „Nincs olyan általánosan javasolható dózis, ami mindenkinek beválik. A készítmény adagolása mindig egyéni, a beteg tüneteinek és vizsgálati eredményeinek függvényében történik. A gyógyszerek helyes adagolására ügyelni kell, mert a túl kevés hormonpótlás nem szünteti meg az alulműködés tüneteit, a túladagolással pedig az alulműködés könnyen túlműködésbe fordulhat.”

Ez történhet, ha nem kezelteti az alulműködést

A pajzsmirigy-alulműködést nem csak azért érdemes mielőbb kivizsgáltatni és kezelni, mert a tünetek jelentősen rontják az életminőséget. A csökkent hormonműködés egy másik szövődménye, hogy megnöveli a szívbetegségek kockázatát. A betegeknél ugyanis megemelkedik az LDL koleszterin mértéke, ez pedig károsítja az artériák egészségét, ezáltal növeli a szívbetegségek kialakulásának veszélyét.

