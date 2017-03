Tavaszi fáradtság - A túl sok alvás kábulttá tesz

Mindannyiunk ismeri az érzést: tavasz közeledtével szellemünk alig várja a felfrissülést és a természet éledését, testünk mégsem képes a környezettel együtt megújulni, és üdén, frissen belépni a tavasz körforgásába.

Tavasszal ólmos fáradtság, meglassultság vesz rajtunk erőt, a természet nyílását melankolikus nyugalommal vesszük tudomásul, és szeretnénk mindezt a paplan alól végignézni. Kedélyállapotunk inkább hasonlít a depresszióhoz, alvászavaraink támadnak. Gyakrabban betegszünk meg, mely a kisgyermekekre is igaz: a szülők nagyon jól ismerik a kora tavasszal érkező megfázáshullámot, mikor gyermekeink minden második héten vírusos, esetleg lázas, náthás állapoton esnek át.

Mi ennek az oka? Miért alakul így a tavaszi első napsugarak megjelenésének időszaka? A jelenség neve tavaszi fáradtság, létét mára a tudomány is elismeri.

A tavaszi fáradtság minden bizonnyal a hosszú téli hónapok hatásának köszönhető, felfogható hiánybetegségnek is. De a tél mely "áldásos" hatásainak tudható be testünk és szellemünk tavaszi meglassultsága, mélázása?

A természet mellett szokásaink is megváltoznak

Okolhatjuk a napsütéses órák számának csökkenését, a hőmérséklet alacsony voltát, a testmozgás hiányát, táplálkozásunk megváltozását, mely hatások szervezetünk tartalékainak kimerülését okozzák.

Ahogy közeledik a tél, úgy csökken a napsütés mennyisége: a napsugarak ereje és a nappali természetes fény mennyisége. Ez kedélyállapotunk romlását (és a D-vitamin hiányát) okozza, mely megfelelő kompenzációk hiányában tavasszal igen nehezen száműzhető. Tudományos tény, hogy az északi népeknél a depresszió előfordulása gyakoribb, mint például a mediterrán országokban, melyet a napsütés kevesebb mennyiségével is magyaráznak.

Az idő hidegre fordul, a nappalok szürkülnek, melyek összességében azt eredményezik, hogy nem szívesen megyünk ki a szabadba, inkább töltjük időnket bezárva a négy fal közé, a melegben.

Télen megfigyelhetően többet alszunk. Az alvás mennyiségének nagyfokú növekedése paradox módon viszont nem okoz kipihentséget és frissességet, éppen ellenkezőleg: a túl sok alvás lassúvá, kábulttá tesz, mely fokozza tavaszi melankóliánkat.

A hideg téli hónapokban táplálkozásunk is megváltozik. Ennek evolúciós okai vannak: az ősember megjelenése óta az emberi szervezetnek volt ideje megtanulni, hogy - természetesen még a modern fogyasztói társadalmak megjelenése előtt - a tél a nélkülözés, az éhezés és a hideg időszaka, melyek ellen a szervezet lassuló anyagcserével, tartalékolásra való átállással válaszol, biztosítva ezzel a faj túlélését. Így a hideg időjárás miatt ösztönösen az energiadúsabb ételeket választjuk: a friss salátákat tápláló krémlevesekre cseréljük, melyek élettani hatása merőben eltérő, mint a könnyebb ételeké.

Nem utolsósorban Magyarország éghajlati adottságai télen nem kedveznek a friss, ízletes zöldségek és gyümölcsök termésének: az üvegházi illetve a külföldről importált gyümölcs- és zöldségfélék bár igen mutatósak, ízviláguk és vitamintartalmuk messze elmarad a nyáron kapható szabad földön megtermeltekétől.

Végezetül tél végén, tavasz elején az időjárás hirtelen váltakozik: gondoljunk csak a szeszélyes áprilisi időre, mikor egyik percben süt a nap, másik percben esik az eső. Az időjárási viszonyok ilyen hirtelen megváltozása még az egyébként frontra nem érzékeny embereket is megviselik, így tovább fokozva a tavaszi fáradtságot.

Mit tehetünk a tavaszi fáradtság ellen?

A legfontosabb természetesen a megelőzés. A napfény hiányát úgy pótoljuk, hogy mikor lehetőségünk van, tartózkodjunk sokat szabad levegőn, sétáljunk nagyokat, a sportolást sem kell feladnunk, csak válasszunk megfelelő ruházatot (a szabad levegőn végzett testmozgás áldásos hatását nem pótolhatja az edzőtermi futópad használata).

Számos sportformát országunkban kizárólag télen űzhetünk, például a sielést, a szánkózást, legtöbb helyen a korcsolyázást. Fedezzük fel a sportok nyújtotta örömöket! Ha nincs rá lehetőségünk, akkor mindenképpen válasszunk valamilyen zárt térben végezhető sportot, hogy a testmozgást rossz idő esetén se kelljen nélkülöznünk.

Ne feledkezzünk meg a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozásról! Válasszunk vitaminban gazdag ételeket. Ne engedjünk a csábításnak, táplálkozásunk továbbra is könnyű, egészséges ételekből álljon, melyek fogyasztása hozzájárul szervezetünk ellustulásának elkerüléséhez, az anyagcsere továbbra is magas fordulatszámon dolgozhat. Bár a természetes vitaminformákat a különböző multivitamin készítmények nem pótolhatják, érdemes a téli hónapokban egy kis kiegészítést is beiktatni a táplálkozásunkba.

A tavasz közeledtével érdemes tisztítókúrát vagy egy rövid böjtöt beiktatni, ám ezek alkalmazása előtt mindenképpen kérjük ki orvosunk tanácsát, mivel egy rosszul megválasztott tisztítókúra vagy egy idejében nem felfedezett betegség jelenléte nagy károkat okozhat egészségünkben.



