A mióma tünetei és kezelése

A mióma (myoma/leiomyoma) a méhben kialakuló jóindulatú elváltozás, mely a nők körében a leggyakoribb daganatféleség, mintegy 20-30 százalékunkban kifejlődik életünk során, elsősorban 20 és 40 éves kor között.

A mióma növekedése függ a szervezetben jelenlevő ösztrogén mennyiségétől. Erre utal, hogy az első menstruáció előtt - amikor az ösztrogénhormonszint még alacsony - általában nem fordul elő, valamint hogy a változó kor után - amikor a hormon mennyisége lecsökken - a tumor megkisebbedik, ugyanakkor a terhesség alatt - a hormonális változások következtében - mérete fokozatosan növekszik.

A miómás göb lehet egészen apró, mindössze néhány milliméter, de hatalmasra is megnőhet. Gyakran előfordul, hogy a méhtestben nem csak egy, hanem több góc is található. Elhelyezkedésüket tekintve lehetnek:

a méhen kívül (a méh és a hashártya felszíne között);

a méh felszínén, a méh falában kialakult mióma;

a méhnyálkahártya alatt.

Milyen panaszokat okozhat a mióma?

A mióma legtöbbször tünetmentesen növekszik, és rutin nőgyógyászati vizsgálat során fedezi fel az orvos. Azonban jelenléte az esetek mintegy 10 százalékában vezethet enyhébb és súlyosabb tünetek megjelenéséhez is, így például rendellenes vérzéshez - bőséges, fájdalmas, elhúzódó menstruációhoz -, valamint az egyes menzeszek között is felléphet vérezgetés, amely akár vérszegénységet is okozhat, ha több hónapon keresztül fennáll.

A diagnózis felállításában az ultrahang-vizsgálat elvégzése nélkülözhetetlen, hiszen segítségével a göbök száma, mérete, pontos elhelyezkedése jól megítélhető.

Ahogy a gócok növekednek, vérellátásuk csökken. Emiatt egyes területek elhalhatnak, míg máshol mész rakódhat le bennük. Egyes részek felpuhulnak, sőt akár vérzés is jelentkezhet a göbön belül. Mindezek az elváltozások fájdalommal járhatnak, melyet hőemelkedés, láz is kísérhet.

Ha a göbök nagyra nőnek, feszítő, nyomó érzés léphet fel az alhasban. A daganat nyomhatja a környezetében elhelyezkedő szerveket - a húgyhólyagot, a végbelet, a húgycsövet és a kismedencei ereket, idegeket -, emiatt a beteg gyakori vizelési- és székelési ingerről, esetleg szorulásról, az alsó végtagokba sugárzó fájdalomról panaszkodik. Ha a tumor nyomja a húgyvezetéket, akkor a vesék felől nem tud megfelelően a húgyhólyagba jutni a vizelet, a vese üregrendszere is kitágulhat.

Közvetlen mióma tünetek:

nyomásérzés a hasban,

erős alhasi görcsök, deréktáji vagy kismedencei fájdalom;

elhúzódó, alvadékos, fájdalmas havi vérzések;

lerövidült ciklus (21 és 23 nap közötti)

emésztési problémák: hányinger, haspuffadás, székrekedés;

gyakori vizelési inger;

vetélés.

Mióma vagy polip?

A méhnyálkahártya polipja szintén jóindulatú elváltozás, amely okozhat vérzészavart (pecsételő vérzés, vérzés nemi érintkezés során) vagy erős fájdalmat is, bár az esetek jelentős részében panaszmentesen van jelen. A mióma nem a méhnyálkahártyából, hanem az izomszövetből épül fel, és méreténél illetve a méh belfelszíne felé történő bedomborodásánál fogva okozhat vérzészavart. Mindkét elváltozás előfordulhat fiatalabb életkorban is, azonban a mióma mérete a változókorral csökken, míg a polipok kialakulásának megnő a kockázata.

Meddőséget is okozhat!

A miómás göbök meddőséget, vetéléseket okozhatnak, ha a méh alakját torzítják, vagy ha elzárják a petevezeték felé vezető utat, megakadályozva ezzel a petesejtek és a hímivarsejtek találkozását. Ha pedig mégis létrejön a terhesség, a göbök a magas ösztrogénszint miatt elkezdenek növekedni, fájdalmassá válnak, és a méh idő előtti összehúzódását okozhatják.

Az is gyakran előfordul, hogy a magzat a szülés során nem tud megfelelően beilleszkedni a szülőcsatornába, mert a nagy daganat akadályt képez számára. A szülést követően pedig a méh a tumor miatt nem tud eléggé összehúzódni, ezért elhúzódó vérzés jöhet létre.

Hogyan kezelhető a mióma?

Azokat a kisméretű göböket, melyek nem járnak súlyos tünetekkel és nem mutatnak növekedést, nem szükséges eltávolítani, csak rendszeresen ellenőrizni. A menopauzát követően a meglévő miómák mérete rendszerint csökken, így egyre kevésbé okoz panaszokat, azonban ezt követően is fontos a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés.

Ha azonban a tumor nő, ha panaszokat okoz, vagy ha akadályozza a terhesség létrejöttét, mindenképpen el kell távolítani. A göböt általában ki lehet „ágyazni” a méh falából anélkül, hogy a méhet ki kellene venni. A myomectomia (mióma eltávolító műtét) során a méh miómákat távolítják el sebészi beavatkozással, ám a méh a helyén marad.

Bizonyos esetekben - ha a páciens nem szeretne több gyermeket, ha a göb mérete túlságosan nagy, vagy ha túl gyorsan növekszik - a méh eltávolítására is sor kerülhet (hysterectomia), amely történhet hüvelyi úton illetve a hasfalon keresztül is.

Mindkét műtéti eljárásnak megvannak az előnyei és hátrányai, javallatai és ellenjavallatai, melyeket az orvosok a műtét előtt alaposan mérlegelnek, hogy a számunkra legmegfelelőbb módszert választhassák. A fentieken kívül újabb, minimális beavatkozással járó módszer a mióma embolizáció, amelynek során a daganatot ellátó erek gátlásán, a vérellátás csökkentésén keresztül csökkentik a mióma méretét.

Ha csak a mióma került kiágyazásra, de a méh eltávolítása nem történt meg, akkor a későbbiekben számítani lehet újabb göbök megjelenésére, növekedésére.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos