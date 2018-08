Tippek iskolakezdéshez - Hogy könnyebb legyen az első nap

Az iskolakezdés mind a gyerekek, mind a szülők számára kihívást jelent. Adunk néhány tanácsot, hogy megkönnyítsük az első napokat.

Még ha az iskolakezdés némi feszültséggel is jár, a gyerekek előtt ne mutassuk ki aggodalmunkat, mert az bizonytalanná teheti a kicsiket, és félelmet kelthet bennük - különösen igaz ez a leendő első osztályosok esetében. Magyarázzuk el a gyermeknek, hogy egy boldog, új életszakasz kezdődik számára. Nem szabad elfelejteni, hogy időre lesz szükség, amíg megszokják az új környezetet és helyzetet!

A reggeli ne maradjon ki!

A gyerekek egészséges táplálkozásának alapját a jó reggeli képezi. Az egész napi étkezések egyharmadát a reggeli és a tízórai kell, hogy kitegye. A jó reggeli legfontosabb ismérve, hogy csillapítja az éhséget és energiával látja el a szervezetet. Erre a célra legmegfelelőbbek a gyümölcsök, zöldségek, a zsömle, egyéb friss péksütemények, a mogyorókrém, a méz, a müzli, a virsli, az édesítetlen italok és a tejtermékek (tej, joghurt, sajt, túró, vaj). Figyeljenek oda arra is, hogy a gyerekek szervezete mindig kellően el legyen látva vitaminokkal és ásványi anyagokkal!

Milyen ennivalót vigyenek magukkal a gyerekek az iskolába?

Édességek helyett egészséges harapnivalókat csomagoljon be a gyerekeknek az iskolába! Iskolakezdésre adjon nekik valami különlegeset! A gyerekek rajonganak az édességekért, de a szülőknek az egészségüket kell szem előtt tartaniuk. A fogszuvasodás és hasfájás elkerülése érdekében alternatív megoldást kell keresni.

Cukorkák és csokoládé helyett a gyerekek kedvenc gyümölcsét csomagolja be nekik, ez nemcsak egészséges, de az édesség utáni vágyat is csökkenti. Erre a célra megfelel a sózatlan mogyoró vagy más olajos magvak is, amennyiben a gyermek nem allergiás rájuk.

A gyerekek nagyobb örömmel látnak neki a tízórainak, ha azt valamilyen színes szalvétába vagy dobozba csomagoljuk.

Ebédre a gyerekek számára mindig biztosítani kell a meleg ételt, fontos, hogy levest is fogyasszanak, ha erre otthon nincs lehetőség, akkor napköziben vagy az iskola menzáján. Uzsonnára és vacsorára valami könnyű ételt kapjanak. Nagyon fontos a közös családi étkezések szerepe a gyermek testi és lelki egészsége szempontjából.

Orvosi vizsgálatok

Iskolakezdés előtt tanácsos gyermekünket fogorvoshoz, illetve szemész szakorvoshoz elvinni, ha bármi probléma merülne fel, jobb iskola előtt orvosolni a bajt.

Közlekedés

Különösen az első osztályos gyermekeket eleinte kísérje el az iskolába, és menjen eléjük valamelyik hozzátartozó. Hívja fel a gyermek figyelmét a közlekedés veszélyeire és tanítsa meg neki a szabályokat, különös tekintettel az úttesten való átkelésre!

Ha az iskola messze van, és busszal vagy villamossal kell odautazni, akkor már iskolakezdés előtt szoktassa hozzá a gyerekeket a közlekedési eszközök használatához (óvatos fel- és leszállás, leszállásjelző használata stb.), és tanítsa meg a kicsiknek, melyik megállóban kell le- és felszállniuk!

Biciklivel csak akkor engedje iskolába a gyerekeket, ha már teljesen biztosak és gyakorlottak mind a biciklizés technikájában, mind a közlekedési szabályokban!

Iskolatáska: mi kerüljön bele?

Az iskolatáska kiválasztásánál a gyermek egészsége legyen a fő szempont, és az is fontos, hogy a gyermek örömmel viselje, tetsszen neki. A telepakolt iskolatáska súlya ne haladja meg a gyermek testsúlyának tíz százalékát!

Ne feledkezzenek meg az egészségügyi csomagról sem! Mindig legyen a gyerekeknél toalettpapír, papír zsebkendő, lányoknál egészségügyi betét stb.!

Fölösleges dolgokat azonban ne tegyünk az iskolatáskába, a gyerekeknek úgyis mindig vinniük kell a könyveiket, füzeteiket, íróeszközeiket, amik épp elég terhet jelentenek.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; ratgeber-schulbeginn.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos