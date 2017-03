A légúti szűkület okai

Dohányfüst - A COPD legjelentősebb rizikófaktora a hosszú távú dohányzás. Minél több éve dohányzik Ön és minél több doboz cigarettát szív el naponta, annál nagyobb az Ön kockázata. A pipázók, a szivarozók és a passzív dohányzásnak kitett emberek szintén magasabb kockázattal bírnak. A dohányfüstön kívül természetesen minden más füst is ártalmas hosszú távon.



- A COPD legjelentősebb rizikófaktora a hosszú távú dohányzás. Minél több éve dohányzik Ön és minél több doboz cigarettát szív el naponta, annál nagyobb az Ön kockázata. A pipázók, a szivarozók és a passzív dohányzásnak kitett emberek szintén magasabb kockázattal bírnak. A dohányfüstön kívül természetesen minden más füst is ártalmas hosszú távon. Munkahelyi ártalom - Különböző vegyszerek gőzei, gázai, illetve pora irritálhatja a légutakat, és gyulladást eredményezhet a tüdőben.



- Különböző vegyszerek gőzei, gázai, illetve pora irritálhatja a légutakat, és gyulladást eredményezhet a tüdőben. Kor - A COPD évek alatt, lassan alakul ki, ezért az esetek többségében a betegek 40 évesnél idősebbek a tünetek jelentkezésekor.



- A COPD évek alatt, lassan alakul ki, ezért az esetek többségében a betegek 40 évesnél idősebbek a tünetek jelentkezésekor. Genetika - Ismeretes egy ritka genetikai betegség, amit alfa 1 antitripszin hiánynak hívnak. A vizsgálatok alapján ennek a génnek a módosulása az egyéb rizikófaktorral is rendelkezőket érzékenyebbé teszi a betegség kialakulása iránt. Feltételezhető, hogy a COPD iránti hajlamot több gén is befolyásolja, így azok, akiknek a családjában több ilyen eset előfordult, fokozott kockázatúnak tekinthetők.