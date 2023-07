"Működőképes ellátórendszerre van szükség az orvosok és a betegek érdekében!"

Ha nincs tisztázva az egészségügy helyzete, nincs elegendő orvos, nincsenek megfizetve a szakorvosok és az ápolók, akkor hiányt szenved a beteg is, mert nem kap időben megfelelő ellátást, nem csökkenek a várólisták - nyilatkozta a WEBBeteg.hu kérdésére dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

- Ez az év a tisztújításé a MOK-nál. Mi a menetrend, mi várható?

- Hagyományosan a kamara tisztségviselőit négy évre választják, először tavasszal a területi szervezeteknél van tisztújító közgyűlés, ahol megválasztják az országos küldötteket is, az év végén pedig az országos vezetőséget választják meg, így a kamara elnökségét is. Az idei év menetrendje másképpen alakult, tavasszal ugyanis eltörölték a kötelező kamarai tagságot, így más feladataink voltak. Tisztázni kellett, hogy ki marad tag, ki fog távol maradni, kit lehet megválasztani, milyen szervezeti keretek között. Ezért a szokásos időben nem volt választási névjegyzékünk sem. Ezek a kérdések mára tisztázódtak, így megkezdődhettek a területi választások.

Hirdetés

- Hány tagja van jelenleg a kamarának?

- A korábbi 50 ezres létszámból 34 ezren igazolták vissza tavasszal, egy hónap alatt, hogy tagok kívánnak maradni, azóta pedig százas nagyságrendben érkeztek új belépők, ők később igazolták vissza tagságukat. Azt vettük észre, hogy nem volt tömeges a kilépés a változások után.

- Változott-e valamit az alapcéljuk?

- Az alapcéljaink változatlanok: egy jobb, igazságosabb, hatékonyabb egészségügy kialakításának a segítése, együttműködve a kormányzattal. A legfontosabb cél, hogy jobb körülmények között, eredményesen lehessen gyógyítani és gyógyulni. Értem ezalatt azt is, hogy nagyon fontos biztosítani a jobb körülményeket az orvosoknak: jól, átláthatóan szabályozott egészségügyi rendszer, jobb munkakörülmények, tisztességes bérek elérése az orvosok és a szakdolgozók számára. Ha rendezve vannak a körülmények, a betegek is jobb körülmények között, hamarabb gyógyulnak. Ezenkívül mint szervezet továbbra is szolgáltatásokat nyújtunk az orvos tagjainknak, különösen fókuszálva kollégáink jogi védelmére, ugyanis számos nem egyértelmű jogi helyzettel találkozunk például az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán is.

- Említette a szakdolgozókat, az ápolókat... Az ő érdekeiket is képviselik?

- Közös érdekünk, ugyanis hiába van elismert, jól megfizetett orvos, ha nincs mellette nővér és műtős, nincs megfizetve az ápoló. A gyógyítás csapatmunka, ezért nagyon fontos itt is a bérrendezés.

- Az önök kérdőíves felméréséből az derült ki, hogy a kamarai tagok egyértelműen a jogi védelmet jelölik meg főbb elvárásnak.

- Az is kiderült ebből a felmérésből, hogy az orvosok adott esetben hajlandóak lesznek saját maguk is kiállni az orvostársadalom érdekeiért, akár az önként vállalt többletmunka felmondásával, így nem csupán a kamarától várják a helyi és országos szakmai képviseletet. Fontosnak tartják az orvoskollégák az irányelveink publikálását is.

A MOK tagorvosai a saját helyzetüknél rosszabbnak látják az egészségügy állapotát! A kamarai tagok közel harmada, 10.557 fő töltötte ki értékelhetően a kérdőívet, ebből pedig nagyon sok minden kiderül. A kitöltők valamivel több mint fele (56%) dolgozik kizárólag a hazai közellátásban, 12 százaléka csak a magánellátásban, 22 százalékuk mindkettőben. A maradék 10 százalék jelenleg inaktív (GYES, nyugdíj, külföld, stb.). A kollégák 61 százaléka elégedett a saját helyzetével, a személyes munkakörülmények javulása köszönhető az orvosi bérek rendezésének, a hálapénz intézményének eltörlésének, azonban az is kiderült, hogy a tagok többsége, 85 százaléka szerint romlott vagy sokat romlott az egészségügy helyzete az elmúlt 5 évben, mert számos szervezési és kapacitási probléma nehezíti a mindennapi munkát. A kizárólag magánellátásban dolgozó kollégák szemmel láthatóan elégedettebbek a saját helyzetükkel az egészségügyben. Minderről bővebben ide kattintva olvashat a MOK honlapján.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró