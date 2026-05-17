Balkezesség a tudományos ismeretek tükrében

A balkezesség az emberi idegrendszer egyik legismertebb, ugyanakkor máig nem teljesen tisztázott sajátossága. A népesség körülbelül 10–12%-a balkezes, és ez az arány meglepően stabil különböző kultúrákban és történelmi korszakokban is. Bár a balkezességet sokáig rendellenességnek vagy nevelési problémának tekintették, ma már egyértelmű, hogy az emberi idegrendszer természetes variációjáról van szó.

Mit jelent pontosan a balkezesség?

A balkezesség nem pusztán azt jelenti, hogy valaki a bal kezével ír. A domináns kéz általában az a kéz, amelyet az ember a finomabb, precízebb mozgásokhoz ösztönösen használ. A kézpreferencia azonban nem mindig teljesen „fekete-fehér”: sok ember részlegesen domináns, vagyis bizonyos feladatokat jobb-, másokat balkézzel végez.

A kutatások szerint a kézdominancia az agy lateralizációjával függ össze, vagyis azzal, hogy az egyes agyféltekék bizonyos funkciókra specializálódnak. Mivel az idegpályák többsége kereszteződik, a jobb agyfélteke főként a bal testfelet, a bal agyfélteke pedig a jobb testfelet irányítja.

Hogyan alakul ki a balkezesség?

A balkezesség kialakulása összetett folyamat, amelyben genetikai és fejlődési tényezők egyaránt szerepet játszanak. Nem létezik egyetlen „balkezesség-gén”, de több gén is befolyásolhatja az agyi lateralizáció és a kézpreferencia kialakulását.

Családi halmozódás jól megfigyelhető. Ha mindkét szülő jobbkezes, a gyermek balkezességének valószínűsége körülbelül 10% körüli. Ha az egyik szülő balkezes, ez az arány nagyjából 15–20%-ra nőhet, míg két balkezes szülő esetén akár 25–30% is lehet. Ez azonban nem tisztán öröklött tulajdonság: sok balkezes gyermek jobbkezes családban születik, és fordítva.

A méhen belüli fejlődésnek is szerepe lehet. Ultrahangos vizsgálatok alapján a magzatok már a terhesség korai szakaszában előnyben részesíthetik egyik kezüket. Feltételezik, hogy hormonális és idegrendszeri fejlődési tényezők is befolyásolják ezt a folyamatot.

A balkezesek „másképp használják” az agyukat?

Részben igen, de a közkeletű elképzelések gyakran túlzóak. A jobbkezes emberek többségénél a beszédközpont elsősorban a bal agyféltekében található. Balkezeseknél ez változatosabb: náluk gyakoribb a kétoldali vagy részben jobb féltekei nyelvi feldolgozás. Ugyanakkor a balkezesek többségénél szintén a bal félteke dominál a beszéd szempontjából.

A népszerű „jobb agyféltekés kreativitás” leegyszerűsített elképzelése tudományosan nem igazolt ilyen formában. Bár egyes vizsgálatok szerint balkezeseknél bizonyos idegi hálózatok szerveződése eltérő lehet, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy minden balkezes kreatívabb vagy intelligensebb lenne.

Ugyanakkor érdekes megfigyelés, hogy bizonyos művészeti, zenei vagy sporttevékenységek területén a balkezesek aránya az átlagosnál magasabb lehet. Ennek oka részben idegrendszeri sajátosság, részben pedig az lehet, hogy bizonyos helyzetekben a balkezesség stratégiai előnyt jelenthet.

Összefüggésben van egyes betegségek gyakoribb előfordulásával?

Ez az egyik legtöbbet kutatott és legvitatottabb kérdés. Bizonyos neurológiai és fejlődési állapotokban valamivel gyakoribb lehet a balkezesség vagy az atipikus lateralizáció. Ilyen például az autizmus spektrumzavar, az ADHD vagy egyes tanulási zavarok. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a balkezes emberek túlnyomó része teljesen egészséges.

Egyes kutatások statisztikai kapcsolatot találtak bizonyos fejfájásbetegségekkel, pszichiátriai vagy immunológiai betegségekkel is, de ezek az összefüggések általában gyengék és nem feltétlenül okozati jellegűek. A balkezesség önmagában nem tekinthető kóros állapotnak vagy rizikófaktornak.

Felmerült az is, hogy a balkezesség bizonyos sérülések vagy idegrendszeri fejlődési eltérések következménye lehet egyes esetekben, de ez nem magyarázza a balkezes emberek többségét.

A balkezes egyben ballábas is?

Nem feltétlenül. A kéz- és lábdominancia között van kapcsolat, de nem teljes az egyezés. Sok balkezes ember valóban ballábas is, vagyis a bal lábát használja dominánsan például rúgáshoz vagy egyensúlyozáshoz, de ez nem mindenkinél igaz.

Az úgynevezett keresztdominancia is gyakori lehet: például valaki balkezes, de jobb lábas vagy jobb szem dominanciájú. A dominancia tehát nem egyetlen kapcsolóként működik az idegrendszerben, hanem több részben független folyamat eredménye.

Valóban káros az erőszakos átszoktatás?

A modern idegtudomány és pszichológia alapján igen, problémás lehet. Korábban sok gyermeket megpróbáltak jobb kéz használatára „átszoktatni”, különösen írás esetén. Ma már ismert, hogy a domináns kézpreferencia az idegrendszeri szerveződés része, ezért az erőszakos megváltoztatása stresszt és funkcionális nehézségeket okozhat.

Régebbi megfigyelések szerint az átszoktatott gyermekeknél gyakoribb lehetett a dadogás, az írási nehézség, a szorongás vagy bizonyos tanulási problémák. Bár ezek az adatok nem minden esetben egyértelműek, az orvosi és pedagógiai ajánlások ma már egyértelműen ellenzik a kényszerű átszoktatást.

Ennek egyik oka az lehet, hogy az idegrendszerben kialakult motoros és nyelvi hálózatok mesterséges megváltoztatása plusz terhelést jelenthet az agy számára.

Evolúciós kérdés: miért maradt fenn a balkezesség?

Ez máig nyitott tudományos kérdés. Ha a jobbkezesség ennyire domináns az emberi populációban, felmerül a kérdés, miért nem „tűnt el” a balkezesség evolúciós szempontból.

Az egyik elmélet szerint a balkezesség bizonyos helyzetekben előnyt jelenthetett, különösen harci vagy versengési szituációkban. Sportokban ma is megfigyelhető, hogy a balkezesek bizonyos küzdősportokban, tenisznél vagy baseballban felülreprezentáltak lehetnek, részben azért, mert az ellenfelek ritkábban találkoznak balkezes stratégiával.

Valószínűleg a balkezesség az emberi idegrendszeri változatosság természetes része, amelynek nincs egyetlen oka vagy magyarázata.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Sztankovics Dániel, biológus



