Még tart a Fermentálj a hosszú életért! receptverseny

A receptversenyt őseink rég elfelejtett tudásának újraélesztése hívta életre. Ők ugyanis tapasztalataik alapján pontosan tudták, mit jelent a tudatos és gyógyító konyha.

Mi is tudjuk, hogy környezetünk és életvezetési szokásaink miatt egyre több civilizációs betegség válik népbetegséggé, aminek hátterében bélflóránk károsodása áll. Helyreállításához étkezési szokásainkon kellene változtatnunk, például a fermentált ételek fogyasztásával. A fermentálással, vagyis erjesztéssel az ételeinkben lévő káros anyagok nagy része lebomlik és helyette hasznos élőflóra – probiotikumok és enzimek- keletkezik. Ezért is hirdette meg harmadszor is receptversenyét a Kor Kontroll Társaság, a Magyar Elhízástudományi Társaság, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Hirdetés

Pályázatukkal közelíteni szeretnének az "Ételed legyen a gyógyszered!" életfelfogáshoz. Az eddig beküldött vidéki és fővárosi receptek között akad fermentált répa, korhely leves, „tőtelékes” káposzta másképpen, chiamagos zabkása házi szilvadzsemmel, kapros fermentált uborkaleves házi joghurttal, fermentált céklalében marinált tojás, napraforgómag sajtgolyók petrezselyem, illetve csilipehely bundában, fermentált lila édesburgonya-saláta, pitypangos-szegfűszeges alma, de vannak a fermentált ivólevek: almalé, céklalé, lila édesburgonyalé is.

Ahogyan már ezekből is látszik, a kreativitás határa a csillagos ég. Használják fantáziájukat, próbáljanak ki új összeállításokat, párosításokat, bűvöljék el a zsűrit izgalmas receptjeikkel, a díjátadón pedig az elkészített ételekkel is!

A legjobb recepteket idén is megjelentetik egy kiadványban. További információk a Kor Kontroll Társaság portálján.

Még három hónapig várják az Ön receptjeit is a következő e-mail-címre: [email protected]

Beküldési határidő: 2025. július 31.

(Kor Kontroll Társaság)