D-vitaminnal az autizmus ellen

Korábban sokáig óvatosan kezelték a terhességi D-vitamin-pótlást, de a Journal of Bone and Mineral Research című folyóiratban megjelent jelentésből az derül ki, hogy még nagy adagban is biztonságos és hatékony az egyébként egészséges kismamák számára. Nem találtak mellékhatást még a legmagasabb adagolás mellett sem.



D-vitaminpótlás terhesség alatt