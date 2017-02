Szexuális élet a terhesség alatt

1. Okozhat a szex vagy az orgazmus vetélést?



Rengeteg pár aggódik amiatt, hogy ha szeretkeznek, az vetéléshez vezethet, különösen az első trimeszterben. Tudni kell azonban, hogy ezek általában nem a szex, hanem különböző kromoszóma vagy egyéb fejlődési rendellenességek miatt következnek be – semmit nem tehetünk ellene.



Az orgazmus okozhat méhösszehúzódásokat, ám ezek teljesen különböznek azoktól, melyeket a szülés során fog tapasztalni. Amennyiben normális lefolyású a terhessége, az orgazmus nem növeli a koraszülés kockázatát, s nem indítja be a szülést, még annak várható időpontjához közeli alkalmakkor sem.



2. Okozhat-e a szex bármilyen sérülést a babának?



A fejlődő magzatot védi a magzatvíz, akárcsak a nyákdugó, mely utóbbi a méhnyakat zárja a terhesség során. A gyermekének tehát semmi baja nem lesz, ha szeretkezik.



3. Melyik a leginkább ajánlott szexuális testhelyzet terhesen?



Amíg kényelmesnek érzi, bármelyik pozíciót választhatja terhesen is. A várandósság előrehaladtával azonban egyre többet kell kísérletezni, hogy megtalálják a mindkettejüknek megfelelő pózt. A háton fekvés helyett válassza az oldalsó, a partner előtti vagy fölötti helyzetet. Használják a kreativitásukat!



4. Megengedett az orális és az anális szex?



Az orális szex biztonságos a terhesség alatt. Egyetlen dologra kell csak figyelni: a partnere ne fújjon levegőt a vaginába, mivel ritkán, de megeshet, hogy a levegő elzár egy véredényt, mely életveszélyes lehet mind az anyára, mind a babára.



Az anális szex nem javasolt a terhesség alatt, mivel fertőzést okozó baktériumoknak nyithat utat a vagina felé.



5. Ajánlott óvszert használni a partneremnek?



A terhesség során elkapott STDk (szexuális úton terjedő betegségek) növelik azon fertőzések kockázatát, melyek befolyásolják a terhességet és gyermeke egészségét. Használjanak óvszert, ha a partnerének fertőző nemi betegsége van, vagy ha nem monogám kapcsolatban él, illetve ha úgy dönt, új partnerrel létesít szexuális viszonyt a terhesség alatt.



6. Baj, ha nem kívánom a szexet?



Vannak nők, akik libidójára negatívan hat a terhesség. A szex azonban nem csak a behatolásból áll, találják meg annak más módját, hogy ki tudják elégíteni egymás szexuális igényeit (pl. masszázs).



7. A gyermek születése után mennyi idővel élhetek nemi életet?



Akár hagyományosan, akár császármetszéssel szült, a szervezetnek pihenésre, regenerálódásra van szüksége. Általában azt ajánlják, hogy 6 hétig várjon a nemi élettel. Ennyi időre van szüksége a méhszájnak a gyógyuláshoz, illetve a különböző hegek gyógyulásához.



Amennyiben túlságosan is kimerültnek, fáradtnak érzi magát a szexhez, találják meg az intimitás egyéb formáit. Legyen párjával kapcsolatban napközben (telefon, email, sms), töltsenek pár nyugodt percet kettesben a nap kezdetén vagy mielőtt lefekszenek aludni. Ha úgy érzi, készen áll a szexre, kezdjék azt finoman, óvatosan és gondoskodjanak a megfelelő fogamzásgátlásról.