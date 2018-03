Az ondó számos vírusnak nyújt búvóhelyet

A jelenlegi orvosi szakirodalom elemzése 27 fertőző vírus genetikai bizonyítékát mutatta ki a spermában, beleértve a félelmet keltő Zika, az Ebola, a Marburg, a Lassa-láz és a chikungunya, valamint a mumpsz, az Epstein-Barr és a bárányhimlő vírusok részecskéit.

Az Oxford Egyetem kutatói arra a megállapításra jutottak, hogy az emberi ondó számos különböző vírusnak biztosíthat rejtekhelyet és táptalajt.

„A kutatóknak és az orvosoknak számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy a hagyományosan nem szexuális úton terjedő vírusok az ondóban tartósan jelen lehetnek, ami növeli a szexuális fertőzések lehetőségét.” - mondta a kutatást vezető Dr. Alex Salam, az Oxford Egyetem epidémiás betegségeket kutató csoportjának tagja.

„A vírusok ondóban való jelenléte azonban nem jelenti azt, hogy mindegyikük terjedhet szexuális úton.” - jegyezték meg a szerzők.

Nem jelent életképes vírusokat

„Az ondóban egész pontosan virális genetikai részecskéket, vagy vírusfehérjéket találtak, ami nem jelenti azt, hogy a vírus életképes, azaz alkalmas szaporodásra. Ennek bizonyításához a vírust izolálni kell és sejtekben vagy állati szervezetben ki kell tenyészteni. A legtöbb vírus esetében ezt nem végezték el, ezért nem tudjuk, hogy az ondóban megbúvó vírusok életképesek-e vagy sem.”

„A mononucleosist okozó Epstein-Barr vírust is sokkal könnyebb elkapni cseppfertőzéssel, mint szexuális úton. Bizonyos szempontból mindegy, hogy a vírus terjed-e az ondóval, ha egyszer nyálon keresztül is terjed.” – tette hozzá Dr. Tosh.

27 fertőző vírus került fel az ondóban fellelt vírusok listájára

A listán szerepelnek nyilvánvalóan a hepatitis vírusok, a herpes és a HIV vírus, ám olyan vírusok is megtalálhatók, amelyek általában vér vagy nyál útján, vagy egyéb módon terjednek.

Nem egyértelmű, hogy az ondóban kimutatott vírusok milyen mértékben terjedhetnek szexuális úton

„A vírusnak életképesnek kell lennie, de önmagában ez nem elég a szexuális transzmisszióhoz. Egyeseknél találtunk bizonyítékot a szexuális átvitelre, míg másoknál nem.” – mondta Dr. Salam. Tosh szerint logikus, hogy a vírusok miért képesek tanyát verni az ondóban. „A vírusoknak viszonylag könnyű odajutni, ám az immunrendszernek viszonylag nehéz onnan kitakarítani ezeket a vírusokat.”

„Az immunrendszer hajlamos a spermát idegen testként, azaz potenciális támadási célpontként tekinteni. A spermiumok túlélésének biztosítása érdekében a herék immunológiai menedékhelyként szolgálnak, mivel a herékhez az immunrendszernek nem sok hozzáférése van.” - magyarázta Dr. Tosh.

„Sajnos azonban a herék nemcsak spermát, hanem a bennünk megbúvó vírusokat is megóvják az immunrendszertől. A Zika vírus egy hét alatt kiürül a véráramból, ám az ondóban hónapokig is megbújhat.” – jegyezte meg Dr. Tosh. „Olyan eset is előfordult, hogy Ebola túlélők később ismét kirobbantottak egy járványt, mert a heréikben aktív vírusok lappangtak.”

Az ondóban egyetlen tanulmány sem talált influenza vírust, holott azt a herékben megtalálták

„Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az influenza szexuális úton is terjedhet.” – mondta Dr. Salam. Ugyanakkor a kutatók által összeállított listán szerepelnek egyéb olyan vírusok, amelyek náthát, vagy influenzaszerű tüneteket okoznak, például az adenovírus és a cytomegalovírus.



