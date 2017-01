Légzőszervi betegek rehabilitációja

A légzőszervi rehabilitáció segítségével a kórházi kezelések száma és ideje csökkenthető. Az egyénekre szabott gyakorlatok segítségével enyhíthetjük a nehézlégzést, javíthatjuk a terhelhetőséget és így az életminőséget.

A légzőszervi betegeknél gyakori a terhelési légszomj, és az ehhez társuló félelem, gyakran az aktivitás kerüléséhez vezet. Ez egy "ördögi kör", mivel a fizikai terhelés kerülése, még jobban fokozza a szorongást, a pánikot és gyengíti az izmokat, így még kisebb terhelésre is jelentkezhet a nehézlégzés. Azonban ha ebből a rehabilitációs program segítségével kizökkentjük a beteget, akkor a fokozódó terhelhetőség növeli az önbizalmat, később a terhelésre jelentkező fulladás is csökken, és többet bír a beteg.

Légzőszervi gyógytornával az állóképesség javításáért

Gyógyúszás és gyógytestnevelés Az úszás nagyon sok esetben, önmagában is terápiás jellegű, hiszen nagyon pozitívan hat a mozgatórendszerre, a keringési, és légzőrendszerre, idegrendszerre.

Gyógyúszás és gyógytestnevelés

A kórházi rehabilitációs program egyik fontos része a terheléses tréning, mely a vázizomzat erejének helyreállítására irányul. Az edzés része a légző izmok erősítésén kívül, a felső végtagi izmok erősítése is, illetve az állóképességünk javítása, kerékpározás és gyaloglás alkalmazásával. A gyakorlatok nyújtó és hajlító mozgássorból állnak. A betegek a kórházi légzőszervi rehabilitáció során, megtanulhatnak egy olyan edzésprogramot, melyet otthon is képesek lesznek folytatni. Ezért fontos, hogy a gyakorlatok egyszerűek és ne túl megterhelőek legyenek. A beteg bátran végezze otthonában is a tréninget, ne féljen, hogy valamilyen kárt okozhat önmagának.

Oxigénterápiával nagyobb a túlélési esélye a krónikus betegeknek

Hogyan működik a túlnyomásos oxigénterápia? A víz alatti világ az idők kezdete óta izgatja az emberek fantáziáját. A keszonkamrát - mert lényegében erről van szó - már Hérodotosz is megemlítette, illetve ősét, a búvárharangot megénekelte művében.

Bővebben az oxigénterápiáról

Különböző tanulmányok és vizsgálatok támasztják alá, hogy a krónikus légzőszervi betegeknél előnyös a tartós oxigénterápia alkalmazása, javul az életminősége és a túlélés is. Az oxigénterápia elbírálása tüdőgyógyász feladata, vérgáz és légzésfunkciós vizsgálat eredmények alapján. Az oxigént, naponta 12-15 órán át alkalmazva érhetünk el jelentős javulást. Léteznek hordozható készülékek is, így a beteg elhagyhatja otthonát, életminősége is javul. A készülékben lévő folyékony oxigént újra kell tölteni, vagy a tartályokat cserélni. A fokozott robbanásveszély miatt, szigorúan tilos a dohányzás!

Klímaterápia nemcsak légzőszervi betegeknek

Miért jó a sós levegő? A sós levegő gyógyító erejét már az ókorban is ismerték. Előnye, hogy a várandósság időszakában és kisgyermekkortól is alkalmazható légúti fertőzések, asztma, allergia és bőrproblémák kezelésére, de jótékony hatása a stresszoldás terén is érvényesül.

A sós levegő jótékony hatásairól

A só-klímaterápia – tengerparti levegő, sóbányák levegője, illetve egyre elterjedtebb, a bányákéval közel azonos mesterséges klímaszobák létrehozásával – gyógymódként, megelőzésként szerepelhet légzőszervi betegségekben, immunrendszer erősítésben, egyes bőrbetegségek kezelésében. A belélegzett levegőben lévő sókristályok, a hörgők tisztulását és a nyálkahártya-gyulladásokat csökkenthetik. Emellett a köhögés, köpetürítés és nehézlégzés panaszokat enyhítik. A kezelés elején az öntisztító mechanizmusok miatt, a köhögés és a köpet mennyisége fokozódhat, majd ebben fokozatos csökkenés figyelhető meg, és a légzés is könnyebbé válik. A só-klíma terápiát érdemes kúraszerűen alkalmazni, kb.10-14 napon keresztül, és évente 3-4 alkalommal ismételni, hogy tartósabb hatást érjünk el.

A klímaterápia részei még a szanatóriumok is, melyek legalább 650-700 m tengerszint feletti magasságú, szubalpin éghajlatú, tiszta levegőjű helyen fekszenek, de találhatóak ennél magasabban is. A szanatóriumokban a betegek komplex gyógyszeres és rehabilitációs kezelésben részesülnek.

Teljes életmódváltással a sikeres felépülésért

A légzőszervi rehabilitáció része az életmódváltozás, melynek része az egyénre szabott megfelelő táplálkozás kialakítása. Az alultáplált betegek étrendjét, ki kell egészíteni étvágyfokozóval, vitaminokkal és tápszerrel, mivel egy legyengült szervezet fogékonyabb fertőzésekre, így akár a légzőszervi betegségek súlyosbodására. Az elhízott betegeknek pedig ajánlatos a kíméletes, de hatékony fogyókúra megtalálása, mellyel az aktivitás és a terhelhetőség is fokozható. A zöldségekben és gyümölcsökben található vitaminok, főleg a C- és E-vitamin antioxidáns hatása, védőhatást gyakorolnak a tüdőszövetre is. Tanulmányok szerint az N-actylcystein, csökkentheti a krónikus tüdőbetegségek gyakori fellángolását.

A megfelelő diéta betartás mellett, azonban a legfontosabb a dohányzásról való leszokás, mely jelentősen javítja a rehabilitáció sikerességét, és akár teljes felépülést is el lehet érni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lajtos Melinda, tüdőgyógyász