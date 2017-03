Úgy felpuffadtam, mintha terhes lennék - Hormonális okok

Különösen a nőknél megfigyelhető, hogy időnként annyira puffad a hasuk, hogy már-már terhesnek néznek ki. Vajon mi lehet az oka az ilyen jellegű puffadásnak?

Menstruációs ciklus

A havi menstruációs ciklus is gyakran okoz haspuffadást. Különösen a menopauza előtt álló nőknél figyelhető meg, hogy a ciklus második két hetében, az úgynevezett sárgatest fázisban, a szervezet visszatartja a vizet, ami miatt megduzzad a has, de a melleken, lábakon és kezeken is tapasztalható hasonló változás.

Fogamzásgátló gyógyszerek

A fogamzásgátló gyógyszerek használata is okozhat puffadást. Noha kevésbé gyakori, mint a menstruációs ciklushoz köthető haspuffadás, hormonális puffadást okozhat az is, ha éppen elkezdjük vagy abbahagyjuk a fogamzásgátló szedését, illetve egy másik készítményre való átállásnál is tapasztalható.

Az ilyen jellegű puffadás általában három hónapon belül megszűnik. Ez lehet az ok amögött az elterjedt nézet mögött, hogy a fogamzásgátló tabletta kövérít.

Haspuffadás terhesség alatt

A puffadás annak is lehet jele, hogy egy nő terhes. Azok a nők, akik nem szednek fogamzásgátló tablettát és teherbe esnek, az első hónapban gyakran tapasztalnak haspuffadást. Ez a szervezet természetes reakciója a terhesség tényére.

Álterhesség

Álterhesség is okozhat hasi felfúvódást. Álterhességről akkor beszélünk, ha valaki oly mértékben sóvárog gyermekáldásra, hogy szervezete elkezd terhességi tüneteket produkálni.

Noha a jelenség ritka, az érintettek szervezetében az ugrásszerűen megnövő ösztrogén és prolaktin hatására, a has növekedésnek indul, és egyes esetekben még a tejelválasztás is megkezdődik. Amennyiben a terhesség tüneteit tapasztalja, mindenképpen keressen fel egy szakorvost, aki igazolja annak meglétét, és megfelelő életmódtanácsokkal látja el Önt.

Ciszta, daganat, fibróma

A puffadás jelezheti azt is, hogy valami nincs rendben a szervezetben. Ha gyakran fordul elő, jelezhet petefészekcisztát, petefészek-daganatot vagy méhfibrómát. Különösen az 50 év körüli vagy ennél idősebb nőknek kell fokozottan odafigyelni ezekre a jelekre.

Természetesen a haspuffadásnak számos más oka is lehet, ezért mindenképpen forduljon orvoshoz, ha a panasza rendszeresen visszatér, vagy elhúzódó, csak így tudhatja meg pontosan, mi áll a puffadás mögött!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos