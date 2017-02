Mik lehetnek a fogkő következményei?

A fogkő nem csak esztétikailag zavaró, hanem súlyos fogágybetegségek elindítója is lehet. Ha a fogkő nem kerül időben eltávolításra, akkor az íny idővel visszahúzódik, elsorvad.

A fogszuvasodás A fogszuvasodás (caries) a fogaknak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő, a felszín felől mélyre haladó idült folyamat, amelynek lényege a kemény fogállomány végleges roncsolódása.

Hazánkban a rossz szájhigiénia, a nem megfelelő szájápolási szokások és a fogorvosi kezelést rendszeresen igénybevevők alacsony száma miatt, a fogszuvasodás és a fogágy-betegségek súlyos közegészségügyi problémát jelentenek. Az életkor előrehaladtával, rohamosan nő az eltávolított fogak száma, sőt, szinte nincs is olyan egyén, akinek 25 éves kora fölött ne lenne valamilyen fogászati betegsége.

Kutatások, vizsgálatok bebizonyították, hogy a fogak felszínén létrejövő lepedék és a fogkő tehetőek a leginkább felelőssé a fogíny gyulladása és sorvadása, a fogágybetegségek kialakulása és súlyosbodása szempontjából.

A leggyakoribb fogápolási tévhitek "Az erős dörzsölés a hatékony"; "a rossz fogak örökletesek"; "minden étkezés után fogat kell mosni".

Mi is az a fogkő? Hol és hogyan jön létre?

A fogkő felnőtteken gyakorlatilag minden szájban megtalálható. Étkezés során a fogak, a fogpótlások és a protézisek felszínén kialakul egy vékony, színtelen, szabad szemmel alig látható plakkréteg

Ez nagyrészt feloldódott ételmaradékból áll, és kitűnő táptalaj a baktériumok számára. A plakk, idővel a nyálban jelenlevő ásványi anyagok - kalcium, foszfát - hatására egyre keményebbé válik, majd elmeszesedik. Ezt az így létrejött, meszes plakkot nevezzük fogkőnek.

Ön tudta? A fogkő kezdetben világos, sárgás színű, és viszonylag puha, majd idővel barnássá válik, és keménysége is fokozódik. A fogkő hajlamos a növekedésre, és - a lepedékkel ellentétben - már nem távolítható el a fogmosás során egyszerű fogkefével. Kialakulásában fontos szerepe van a hajlamnak, az örökletes tényezőknek és a dohányzásnak is. Van, akinél az eltávolítás után azonnal újraképződik, és van, akinél csak hosszú idő után jön létre.

A fogkő kialakulásának következményei

A fogkő az íny alatt és az íny fölött is kialakulhat, elsősorban azokon a fogfelszíneken, melyek a nyálmirigyek kivezető nyílásához közel helyezkednek el. Így elsősorban a felső-oldalsó fogak - a kis- és nagyőrlők - külső, valamint az alsó-elülső frontfogak - metszők és szemfogak - belső, nyelv felőli felszínén.

A fogkő nem csak esztétikailag zavaró, hanem súlyos fogágybetegségek elindítója is lehet. Az íny begyulladását okozza, mely így elveszti egészséges, rózsaszínű színét, vörössé válik, megduzzad, és étkezés során, fogmosáskor, később spontán is vérezni kezd. Az ínygyulladást rendszerint kellemetlen szájszag is kíséri.

Ha a fogkő nem kerül időben eltávolításra, és folyamatosan fenntartja a fogíny gyulladását, akkor az íny idővel visszahúzódik, elvékonyodik, elsorvad.

A gyulladás a foggyökerek mentén, fokozatosan ráterjed az állkapocs-csontokra, és a fogak meglazulnak, mozogni kezdenek, kopogtatásra, hidegre, melegre érzékenyekké válnak. Súlyos esetben el is veszíthetjük őket.

Gingivitisz (fogínygyulladás) A gingivitisz a fogíny külső rétegének gyulladása. A fogíny élénkpiros, alakja sokszor torzul, és könnyen vérzik. Az ún. akut necrotizáló ulceratív gingivitisz leggyakrabban fiatal felnőtteknél fordul elő. Ilyenkor a fogíny fájdalmas, könnyen vérzik, és egyes területeken elhalás jeleit mutatja. A fáradtság, a stressz, a hiányos táplálkozás, a nem megfelelő szájápolás a betegség ismert rizikófaktorai. Gingivitisz (fogínygyulladás)>>

Megelőzés és fogkő-eltávolítás

A napi 3-4 alkalommal - főleg lefekvés előtt és az étkezéseket követően - végzett alapos, megfelelően hosszú ideig (legalább 3 percig) tartó fogmosással, valamint speciális fogkrém használatával, a fogkőképződés megelőzhető vagy legalábbis mérsékelhető.

Ha mégis kialakult a fogkő, fontos, hogy azt minél hamarabb, rendszeresen - évente 3-4 alkalommal - szedessük le! Ha az íny és a csont is tönkremegy, azon már nem lehet segíteni.

A fogkő eltávolítása szakember, fogorvos feladata, aki egy ultrahanggal működő, úgynevezett depurátort használ erre a célra. A kezelés általában fájdalommentes, esetleg egy kis bizsergést lehet érezni a fogak mentén. A fogkő-eltávolítás után, a fogak felszínének polírozása történik, hogy az így létrehozott simább fogfelszínen a fogkő nehezebben tudjon kialakulni.