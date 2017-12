Tudnivalók a HIV-fertőzésről

Az AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) vagy magyarul szerzett immunhiányos tünetegyüttes kórokozója HIV vírus (Human Immundeficiency Virus). Ezen vírusnak több családja is létezik, a HIV-1 és HIV-2 családba tartozó vírusok terjedési módja azonos.

A fertőzés elsősorban szexuális úton terjed, fertőzött nemi váladék közvetítésével, de fertőzött vérrel is átvihető. Utóbbi leggyakrabban a drogfogyasztók közös tű- és fecskendőhasználata során következik be, de előfordulhat egészségügyi dolgozók fertőződése is szúrásos balesetek kapcsán is.

Vérkészítménnyel való átvitelének esélye, a szigorú ellenőrzések miatt ma már igen kicsi. Ráterjedhet a fertőzés anyáról gyermekére, ami főképp szülés közben, valamint az anyatejjel történhet, ritkán a méhlepényen át, a terhesség alatt.

70-80 százalékban nemi úton történik a fertőződés, ennek megfelelően legveszélyeztetettebbek a partnerüket gyorsan váltogató heteroszexuálisak, a homo- és biszexuális férfiak, az intravénás kábítószer-élvezők és szexuális partnereik, a prostituáltak és klienseik, valamint azok partnerei (ezek együtt alkotják az úgynevezett rizikócsoportokat).

A nők fogékonyabbak a fertőzésre, mivel a spermában sokkal több vírus van, mint a vérben és aktus során nagyobb mennyiség jut a szervezetükbe. Megnő a fertőzés valószínűsége, ha egyidejűleg valamilyen egyéb nemi betegség is fennáll.

A vírus a szervezetbe kerülve különböző olyan immunsejteket betegít meg, amelyek felületükön a CD4 nevezetű molekulát hordozzák. A fertőzött szervezetben naponta közel 10 milliárd vírus képződik, a fertőzött immunsejtek pusztulásával kísérten. A megmaradt lecsökkent immunsejt szám a védekezőrendszer legyengüléséhez vezet.

A HIV-fertőzött képes egy ideig ezt a pusztulást kompenzálni ezen sejtek egy részének naponkénti újratermelésével, de ha ez a kényes egyensúly megbomlik, a HIV-fertőzésből kialakul a súlyos tünetekkel járó AIDS betegség.

A betegség tünetei abból adódnak, hogy a szervezet védtelenné válik a különböző apróbb fertőzésekkel szemben is, valamint képtelen a rosszindulatú daganatok képződését kivédeni.

A fertőzés a következő stádiumokban zajlik

Élet HIV-fertőzöttként A HIV-fertőzöttek esetében nagyon fontos a biztonságos szex szabályainak betartása, még akkor is, ha a partner is fertőzött, mivel újabb vírusadagok felgyorsíthatják a betegség folyamatát. Lényeges a rendszeres orvosi gondozás negyedévenkénti klinikai és különböző laborvizsgálatokkal.

A kórokozó kimutatása a vérből történik. Több módszerrel megvizsgált, és több időpontban is levett vérminta pozitivitása esetén mondható ki a fertőzés. Mivel a kórokozó kimutatása az ellene termelt ellenanyagok kimutatásán alapul, és ezek még a legérzékenyebb tesztekkel is csak 3-4 hét után válnak pozitívvá, számolni kell az ún. "ablak periódussal", azzal az idővel, amíg hamis negatív eredményt adnak a tesztek. 1986 óta kötelezően szűrik HIV-re az összes véradót és szervdonort, az egyéb nemi betegségben szenvedőket és azokat is, akik önként jelentkeznek a vizsgálatra, ezenkívül azokat, akik valamely rizikócsoportba tartoznak.

A HIV-fertőzés kezelésének célja, a vírus kópia számának csökkentése. Erre különböző támadásponton ható vírusellenes szerek hármas vagy négyes kombinációit használják, mivel nincs önmagában is hatékony készítmény. A kombinált terápiát minél hamarabb el kell indítani a kedvezőbb kimenetel érdekében, azonban számolni kell ezen szerek jelentős mellékhatásaival, amely megnyilvánulhat a zsírszövet végleges átrendeződésében, májkárosodás, bőrkiütések formájában.

Orvos szerzőnk: Dr. Gál Mónika, bőrgyógyász, DRportal szakértő