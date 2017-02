A tenziós fejfájás - Hogyan kezelhető?

Bár még folyik a tudományos vita a tenziós fejfájást kiváltó okokról, szerencsére már megfelelő terápiás lehetőségek állnak a betegségben szenvedők rendelkezésre.

Ha Önnek krónikus vagy visszatérő fejfájásai vannak, orvosa a kezelés előtt előbb megpróbálja azonosítani a fejfájás hátterében álló okot.

A fájdalom jellemzése. Orvosa sokat megtudhat abból, ahogy Ön leírja a fejfájását, ide értve a súlyosságát, a fejfájás helyét, gyakoriságát, időtartamát és bármilyen más, egyidejűleg fennálló tünetet.

Vizsgálatok. Ha Önnek szokatlan vagy valamire gyanús fejfájása van, orvosa vizsgálatokkal igyekszik feltárni a háttérben álló esetleges betegségeket (pl. daganat, kóros értágulat). A két leggyakoribb és leghasznosabb vizsgálómódszer a komputer tomográfia (CT) és a mágneses rezonancia vizsgálat (MRI).

Fejfájásnapló vezetése. Nagyon hasznos, ha legalább két hónapon keresztül fejfájásnaplót vezet, amelyben rögzíti fejfájása jellegét, súlyosságát, helyét és időtartamát. Jegyezze azt is fel, hogy ilyenkor milyen gyógyszert vett be. A fejfájásnapló segítségével könnyebb megállapítani a fejfájás típusát, és a fejfájást provokáló tényezőket.

Gyógyszeres kezelés

Számos gyógyszer (vényköteles és vény nélkül kapható) áll rendelkezésre a tenziós fejfájás kezelésére. Lehet, hogy Önnek gyors és hatékony fájdalomcsillapító hatást tudnak nyújtani az aszpirin, az ibuprofen, a paracetamol vagy a noraminofenazon tartalmú gyógyszerek (nem-szteroid gyulladáscsökkentők). Ezek a gyógyszerek nem túl drágák, könnyen hozzáférhetők, és többségük recept nélkül is kapható.

Fontos tudni! A fájdalomcsillapítók indokolatlan használata maga is fejfájáshoz vezethet!

Egy bizonyos mennyiségen felül a fájdalomcsillapító hatás helyett csak a mellékhatások nőnek.

Olvassa el a betegtájékoztatót, kövesse orvosa utasításait!

Amennyiben Önnek súlyos, vagy krónikus tenziós fejfájása van, ezeknél erőteljesebb fájdalomcsillapítókra lehet szüksége. Ebben az esetben ügyeljen arra, nehogy túl sok vény nélküli gyógyszert vegyen be, mert egy bizonyos mennyiségen felül, csak a mellékhatások nőnek, a kívánt fájdalomcsillapító hatás nem! Ezzel kapcsolatban a betegtájékoztatóban leírtakat vegye alapul!

Ha többféle készítményt is be kíván venni, keresse ki, az esetlegesen előforduló azonos hatóanyagokat és ezek mennyiségének összegével számoljon! Általánosságban korlátozza a fájdalomcsillapítók szedését, maximum heti két napra. Csak akkor vegyen be gyógyszert, ha azt mindenképpen szükségesnek érzi, és a lehető legkisebb hatékony dózist használja fájdalom csillapítására. A fájdalomcsillapítók túlzott használata ugyanis maga is fejfájáshoz vezethet, vagy más módon károsítja az ön egészségét. Mindezek mellett a fejfájás-csillapítóknak is vannak mellékhatásai, ezek közül bizonyos mellékhatások súlyosak is lehetnek. Természetesen, ha Ön receptköteles gyógyszert szed, elsősorban orvosa utasításait kövesse!

Heveny kezelés

A heveny (akut) kezelés célja a már meglévő fejfájás megszüntetése, illetve csökkentése. Többféle erre való készítmény van forgalomban.

Vezesse saját Fejfájás naplóját! Töltse le és nyomtassa ki egyéni fejfájás naplóját! A napló segítségével könnyedén tudja vezetni, hogy mikor milyen fejfájás kínozta, ami nagy segítség lehet, ha kivizsgálásra is magával viszi ezt a dokumentumot!



(A naplót a Magyar Fejfájás Társaság készítette)

1. Fájdalomcsillapítók. Fájdalomcsillapítók leggyakrabban használt csoportja, az ún. nem-szteroid gyulladáscsökkentők. Ide tartozik pl. a paracetamol is, melynek ritkán alakul ki mellékhatása, hosszú távú alkalmazása, vagy egyszerre bevett nagy mennyisége azonban (felnőttnél 4 g fölött) májkárosodáshoz vezethet. Ebbe a csoportba tartozik még az aszpirin, az ibuprofen, a naproxen és a noraminofenazon is, melyeknek szerencsére nincs májkárosító hatásuk, az első három azonban gyomorfájdalmat és hosszú távon gyomorfekélyt, utóbbi pedig az arra érzékenyeken, immunrendszeri károsodást hozhat létre. A receptköteles, nem szteroid gyulladáscsökkentők közé tartozik a nagy hatáserősségű indometacin. Mellékhatásként émelygés, hasmenés, székrekedés, has- vagy gyomorfájdalom, gyomorvérzés és fekélyek alakulhatnak ki. Az emésztőrendszeri mellékhatásokat ki lehet védeni, ha nem szteroid gyulladásgátlókat étkezés közben, vagy után veszik be.

2. Kombinált készítmények. Az aszpirin és a paracetamol gyakran egymással, illetve koffeinnel, vagy valamilyen szedáló (álmosító) gyógyszerrel van kombinálva. A kombinációs készítmények hatékonyabbak lehetnek, mint a tiszta szerek. Bár számos kombinációs készítmény hozzáférhető recept nélkül is, a fájdalomcsillapító és szedatívum kombinációi receptkötelesek, mert ezekhez hozzá lehet szokni. Ne szedje ezeket a gyógyszereket heti két napnál többször, és rendszeresen járjon vissza orvosához ellenőrzésekre!

3. Egyéb gyógyszerek. Azok a betegek, akik egyidejűleg migrénben és epizódikus tenziós fejfájásban is szenvednek, triptán tartalmú készítmények segítségével mind a két típusú fejfájást enyhíteni tudják. Kábító fájdalomcsillapítók ritkán használatosak a fejfájás kezelésére mellékhatásaik és függőséget okozó tulajdonságuk miatt.

A gyógyszerek nem gyógyítják meg a fejfájást és a fájdalomcsillapítók rendszeresen szedve veszítenek hatékonyságukból. Ha Ön rendszeresen szed gyógyszert, ide értve a vény nélkül kapható gyógyszereket is, mindenképp beszélje meg ezek előnyeit és hátrányait orvosával. Fontos továbbá, hogy a gyógyszeres kezelés nem helyettesíti a gyakran a fejfájás hátterében álló stressz kivédését.

Megelőző gyógyszerek

Gyógyszercsoportok 1. Triciklusos (vagy klasszikus) antidepresszánsok. A triciklikus antidepresszánsok, ide értve az amintryptiline-t és a nortryptiline-t gyakran használt gyógyszerek a tenziós fejfájás kezelésében, mind az epizódikus, mind a krónikus forma megelőzésében hatékonyak. Olcsók, de sok mellékhatásuk van: aluszékonyság, hízás, szájszáradás, homályos látás, székrekedés és vizelési nehezítettség. Idősebbeken emellett zavartság is kialakulhat triciklusos antidepresszánsok szedése mellett.



2. Szelektív biogén amin (szerotonin, dopamin, noradrenalin) visszavétel gátlók. A paroxetine, a venlafaxine és fluoxetine kevesebb mellékhatást okoznak, mint a triciklusos antidepresszánsok, azonban kevésbé hatékonyan előzik meg a fejfájás kialakulását.



3. Nem-szteroid gyulladásgátlók. A krónikus tenziós fejfájás hatékonyan kezelhető nem-szteroid gyulladásgátlókkal, többek között ibuprofennel. Ilyen körülmények között ezt a gyógyszert naponta kell szedni.



4. Egyéb gyógyszerek. A tenziós fejfájás megelőzésében használt egyéb gyógyszerek közé tartoznak egyes epilepszia kezelésére használt szerek (pl. divalproex) és egyes izomrelaxánsok (pl. tizanidine). Ha Önnek migrénszerű panaszai vannak, orvosa a migrén megelőzésére használt gyógyszereket is felírhatja, például béta blokkolókat vagy kalcium csatorna blokkolókat.

Bizonyos időnként szedett gyógyszerek segítségével csökkenthető a fejfájásos rosszullétek gyakorisága és súlyossága. Orvosa felírhatja ezeket, ha Önnek heti két alkalomnál gyakrabban van fejfájása vagy a tenziós fejfájást nem tudja gyógyszer nélkül leküzdeni. Orvosa megelőző gyógyszereket javasolhat akkor is, ha a fejfájása három-négy óránál tovább tart, vagy ha a fájdalom életminősége jelentős csökkenéséhez vezet.

Az orvos antidepresszánst is felírhat a tenziós fejfájás megelőzésére, különösen annak krónikus formájában. Ezek a gyógyszerek nem fájdalomcsillapítók, ezek az agy bizonyos molekuláinak (pl. szerotonin) a szintjét befolyásolják. Nem kell, hogy valaki depressziós legyen ahhoz, hogy ezek a gyógyszerek jótékony hatásúak legyenek.

A megelőző gyógyszerek megfelelő hatásának kialakulásához, általában néhány hétre van szükség, ezért ne essen kétsége, ha a gyógyszer szedését követően nem tapasztal azonnal változást. Szükség lehet különböző gyógyszerek kombinálására is.

Fontos tudnia, hogy a koffein, vagy a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók túlzott használata, csökkentheti a megelőző gyógyszerek hatékonyságát. A megelőző gyógyszerek maximális hatékonyságának megtartása érdekében, a fájdalomcsillapítókat szorítsa vissza, amennyire csak tudja.

Hosszú távú megoldás: életmódváltás

Bár a gyógyszerek segítségével átmeneti enyhülés érhető el, a tenziós fejfájás kezelésének legjobb módja az életmódbeli változtatás. Győződjön meg róla, hogy eleget alszik-e, és megfelelően táplálkozik-e. Mindezek mellett az alábbiak segíthetnek még:

1. Mozogjon rendszeresen! A rendszeres aerob mozgás, például a gyaloglás, az úszás vagy a biciklizés csökkentheti a fejfájás gyakoriságát és erősségét. A jóga, a masszázs, a különböző nyújtó és testtartást javító gyakorlatok, szintén segíthetnek a tenziós fejfájás megelőzésében. Ha már kialakult a fejfájás, a torna ebben is segíthet. Bizonyos esetekben maga a mozgás is kiválthatja a fejfájást, ezért mindenképp beszéljen orvosával a tornaprogram elkezdése előtt. Orvosa javasolhatja fizioterapeuta bevonását, akivel olyan tornagyakorlatokat tanulhat meg, amelyek speciálisan az Ön igényeinek felelnek meg.

2. Kezelje a stresszt! A rendszeres mozgáson túl, különböző módszerek segítségével, csökkentheti életében a stresszt. Többek között a biofeedback, és a különböző relaxációs technikák lehetnek jótékony hatásúak.

Relaxációs technikák A biofeedback segítségével a test bizonyos válaszait tanulja meg szabályozni a fájdalom csökkentése érdekében. A biofeedback foglalkozások során olyan készülékre csatlakoztatják rá Önt, amely monitorozza és visszajelez Önnek a szervezet különböző funkcióiról, így az izomfeszülésről, a szívfrekvenciáról és a vérnyomásról. Megtanulhatja az izmait ellazítani, lelassítani a szívritmusát és légzését és olyan ellazult állapotot érhet el, amelyben sok esetben a fájdalmat el lehet mulasztani, illetve meg lehet előzni a kialakulását. Kérdezze meg orvosát, hogy szerinte segítene-e Önnek egy ilyen program.



A kognitív viselkedésterápia segítségével megtanulhatja a stressz kezelését és ezáltal csökkentheti a fejfájások gyakoriságát és súlyosságát. Ennek során egy pszichoterapeuta segít Önnek megtanulni, hogyan tekintsen az élet dolgaira pozitívabban.



A további relaxációs technikák közé tartozik a légzésterápia, a jóga, a meditáció, a progresszív izom relaxáció, mely utóbbi során egyik izomcsoportot a másik után feszíti meg, majd ernyeszti el mindaddig, amíg a teljes test el nem lazul. A relaxációs módszereket csoportban illetve otthon is elsajátíthatja könyvek és kazetták segítségével. Ezek közül számos jótékony hatású lehet gyerekek esetén is.



Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szakértőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus