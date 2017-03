Tetves a gyermekem, mit tegyek?

A gyermekközösségekben gyakrabban találkozhatunk egy kellemetlen élősködő által okozott problémával, a fejtetvességgel. A betegség előfordulhat már a bölcsődében, de az óvodákban és iskolákban is egyre gyakoribb.

A fejtetű nősténye kb. 3 mm hosszú, 1 mm széles rovar a hím ennél kicsit kisebb. A nőstény a petéket, amit serkének hívnak, a haj tövére ragasztja, erős ragasztóanyaggal. Ebből az új tetvek kikelnek, de a serke héja továbbra is a hajon marad, és a haj növekedésével egyre távolabb kerül a fejbőrtől.

A távolságból tehát a tetvesség időtartamára lehet következtetni. A serkéből az új rovar kb. 1 hét alatt kel ki. Teljes fejlettségét átlagosan 18 nap alatt éri el. Egy rovar naponta 3-4 petét rak, élete során kb. 200 új egyedet tud létrehozni.

A tetvesség

A fejtetű vérrel táplálkozik, naponta 6-12 alkalommal szívja áldozata vérét. Ez allergiás reakcióval jár, ami jellemzően viszketést okoz. Többnyire ennél a tünetnél vizsgálják meg a gyermeket és veszik észre a fejtetvességet.

A fejtetű jól alkalmazkodott az emberhez. A színét a haj színéhez hasonlóvá tudja változtatni, a lábai speciálisan kapaszkodásra fejlesztette ki, és nagyon sok külső behatást elvisel. Ugrani, illetve repülni nem tud, csak mászik. Közvetlen érintkezéssel terjed, - pl. ha a gyerekek játék közben összedugják a fejüket -, vagy játékok, közös fésűk, törölközők terjeszthetik a fertőzést.

Elterjedt tévedés, hogy csak koszos hajban jelenik meg fejtetű. Ez nem így van. A rovar szereti a tiszta fejet, és mindenkiben egyforma eséllyel lát potenciális szállás- és ételforrást.

A fejtetvesség tünetei

Fejtetű miatt ne maradjon otthon a gyerek Nem feltétlenül szükséges fejtű felbukkanása miatt otthon tartani a gyerekeket. A megközelítés, miszerint az utolsó serke eltűnéséig otthon a gyerek helye,nem hasznos sem az érintettek, sem az osztálytársaik szempontjából - állapítja meg az Amerikai Gyermekgyógyász Akadémia friss jelentése.



Fejtetű miatt ne maradjon otthon a gyerek

Elsősorban a csípés miatti viszketés lehet a figyelemfelhívó jel. Mivel az állatok a fül mögötti területet szeretik a legjobban, itt csípés, illetve vakarásnyomokat fedezhetnek fel a vizsgálók. A hajszálakon az ovális, ezüstfehéren csillogó serkék is észrevehetőek. Mivel a tetű mászik, ha nincs túl sok belőle, nem mindig lehet észrevenni.

Gyanú esetén, ha más módon nem boldogulunk, sűrű fogú fésűvel fésüljük át a hajat és a fésűt időről időre töröljük bele egy papírtörlőbe. Így a serkék, amelyek fennmaradnak a fésűn észrevehetők. Ne tévesszük össze a korpát a serkével. A korpa könnyen lesimítható a hajról, vagy akár le is fújható, a serke viszont nagyon erősen van rögzítve, csak erővel lehet lehúzni a hajról.

Kezelés fejtetű esetén

Ma már szerencsére nem szükséges a gyermekek kopaszra nyírása. Gyógyszertárakban beszerezhetők a különböző irtószerek. Használatuk módja a csomagoláson van feltüntetve.

A család minden tagját érdemes egyidejűleg kezelni, mert a szoros kontaktus miatt nagy a fertőzöttség esélye. A törölközőket mosás után ki is kell vasalni, a sapkákat is ajánlatos így tisztítani. A fésűket cseréljük ki, vagy azt is kezeljük irtószerrel, majd forró vízzel mossuk meg.

A serkéket, nagyon sűrű fésűvel tudjuk lehúzni a hajszálakról. A tetűirtó szerekhez szoktak mellékelni ilyen fésűket is.

A fejtetvesség megelőzése

Léteznek speciális megelőző készítmények, amelyeket akkor javasolnak, ha egy közösségben járványszerűen fordulnak elő új fertőzések.

Az alapvető szabályokat betartva azonban csökkenthetjük a fertőzés elterjedését. Ne cserélgessük a gyerekek között a sapkát és a fésűt, és törölközőt. Időről időre vizsgáljuk át a gyermek fejét.

Ha valahol felüti a fejét a baj, idejében kezeljük, ne hagyjuk, hogy még több fertőzést okozzon.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus