Az elhízás veszélyesebb a májra, mint a mértékletes alkoholfogyasztás

A máj nagysága kopogtatással is jól megítélhető, de a hasi ultrahangos vizsgálat is nagyon pontosan tud róla nyilatkozni. A máj méretének növekedésére hívhatja fel a figyelmet e a jobb bordaív alatti fájdalom, emelett általános tünetként gyengeség, felhasi teltségérzés, hányinger is jelentkezhet.



A májmegnagyobbodás okai és tünetei