Veszélyes lehet az óraátállítás - Egyre rosszabbul alszunk

Egyre kevesebbet és egyre rosszabbul alszunk, ami nemcsak azt jelenti, hogy fáradtabbak, ingerültebbek leszünk, hanem mindez komoly kockázatot jelent az egészségre is. Sőt, a nemzetközi kutatások szerint azok között, akik nem pihenik ki megfelelően magukat, 12 százalékkal magasabb a halálozás, és nemcsak az elalvásos közlekedési balesetek miatt – hangzott el az Alvás márciusi Világnapja alkalmából tartott konferencián.



A Szinapszis Kft. legfrissebb kutatása szerint a magyaroknak csupán 18 százaléka érzi úgy ébredés után, hogy kipihente magát, a többség gyakran panaszkodik kialvatlanságra, fáradtságra már reggel. A több mint 3 ezer megkérdezett negyede válaszolta azt, hogy különféle tüneteket is észlel, így például fejfájást a pihenés hiánya miatt.



A felmérés szerint a magyarok 60 százaléka rendszeresen felébred éjszaka, 44 százaléka nem tud idegen helyen elaludni, 10 százalék csak receptköteles gyógyszerrel tud aludni, 5 százalék pedig csak valamilyen gyógyhatású készítmény segítségével.



A kutatás legmegdöbbentőbb adata, hogy a válaszadók 82 százaléka saját bevallása szerint horkol, ami nemcsak saját, hanem társa alvását is zavarhatja.