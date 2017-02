Csokoládé - Lehetünk rá allergiásak?

Édességek elfogyasztása után előfordulhat, hogy néhányan hasfájásra, puffadásra panaszkodnak, ám ennek nem feltétlenül csak a túlevés lehet az oka.

Tények és tévhitek a csokoládéról A csokoládé felemás érzéseket kelt bennünk: egyrészt élvezetet nyújt, másrészt pedig egészségtelen és hizlaló. Olykor úgy érezzük, csak a csokoládé képes vigaszt nyújtani, ugyanakkor pattanásokat idézhet elő… Karácsony előtt legfőbb ideje, hogy tisztázzuk a csokoládé körül kialakult félreértéseket.



A csokoládé allergia valójában meglehetősen ritka, sokkal valószínűbb, hogy valamilyen más összetevő okozza a panaszokat – magyarázza dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus.

„Ha átböngésszük az összetevők listáját, láthatjuk, hogy egy adott termékben a csokoládén kívül több minden található. Allergiás reakciót okozhat a tej, a mogyoró, a tojás és a búza is, de a különböző adalékanyagok, színezékek is kiválthatnak tüneteket.”

Ha valódi allergiás reakcióról van szó, akkor a betegnél bőrtünetek, csalánkiütés, a száj-, és a szemek körüli terület ödémája, duzzanata, hányás, hasmenés, hasfájás jelentkezhet, de előfordulhat nehézlégzés, zihálás, súlyosabb esetben ájulás, és életveszélyes reakció, anafilaxia is. Ezek a tünetek rendszerint azonnal, vagy a csokoládé fogyasztását követő 1-2 órán belül fellépnek.

Amikor hisztamin intolerancia áll a háttérben

A csokoládéval összefüggésben jóval gyakoribb, hogy hisztamin intolerancia miatt jelentkeznek a tünetek.A hisztamin normális esetben a májban bomlik le, lebontását a diamino-oxidáz nevű enzim végzi. Akinél ez az enzim csökkent mértékben termelődik, hisztaminban gazdag étel fogyasztása után allergiaszerű tüneteket tapasztalhat: jellemző panasz a csokoládé fogyasztását követően kialakuló fejfájás, migrén, szédülés, hányinger, hasfájás, puffadás, hasmenés és gyomorégés.

Hisztamin intoleranciát más élelmiszerek is kiválthatnak. Gyanúra ad okot, ha a csokoládé mellett például a sajt és a bor hatására is hasonló tüneteink vannak, de a nagyobb mennyiségben fogyasztott hal, savanyú káposzta, dió és pezsgő hisztamin tartalma is magas. Ha visszatérő panaszaink vannak, dr. Hidvégi Edit allergia teszt elvégzését javasolja. A vizsgálat során pontosan meghatározható, hogy mi okozza a tüneteinket.

„Ételallergia esetén az egyetlen kezelési mód, ha az adott összetevőt kiiktatjuk az étrendből. Hisztamin intolerancia esetén szintén javasolt csökkenteni a magas hisztamin tartalmú ételek fogyasztását, de ez esetben van lehetőség a hiányzó enzim pótlására. A tablettát az étkezések előtt 1-2 órával érdemes bevenni, így megelőzhető a felsorolt panaszok kialakulása. Emellett természetesen a diétát is célszerű tartani.”

(Budai Allergiaközpont)