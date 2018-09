Térdfájdalom: Hogyan előzheti meg a gyakori panaszt?

A térdízületek egészséges működése elengedhetetlen feltétele a járásnak, a futásnak, a láb nyújtásának, hajlításának, ám sokszor a térdfájás forrását is itt kell keresnünk, hiszen rendkívüli igénybevételnek kitett ízületről van szó, amelyen kopásos elváltozások jöhetnek létre, és számos módon megsérülhet.

A térdízületet tulajdonképpen a combcsont (femur) alsó és a sípcsont (tibia) felső vége (a csontok feji része) alkotja. Mégsem ilyen egyszerű a felépítése, hiszen, ha mindössze ebből a két ízületi felszínből állna, akkor egyetlen lépés megtételére sem lennénk képesek. Az ízület stabilitását és rendeltetésszerű működését különféle képletek biztosítják (pl. szalagok, meniscusok, ínak).

A térdízület szervezetünk leginkább igénybe vett ízülete. Naponta átlagosan 1500-szor hajlítjuk be és nyújtjuk ki lábunkat. Ezért alig akad olyan ember, aki ne tapasztalt volna már meg kisebb-nagyobb térdfájdalmat. A legapróbb sérülések is – ha újra és újra bekövetkeznek – komolyabb problémákhoz vezethetnek. Néha a fájdalom oka ártalmatlan és egy-két napon belül meg is szűnik. Gyakran azonban komolyabb probléma áll a háttérben, ami miatt feltétlenül orvoshoz kell fordulni, például, ha erős fájdalmat érez, vagy ha az érintett területen duzzanat, bőrpír jelentkezik, illetve ha térdfájdalma nem szűnik meg néhány napon belül, esetleg időről-időre visszatér, kiújul.

Érdemes tehát odafigyelnünk lábunk legfontosabb ízületére, hogy a lehető legtovább egészségesen és fájdalom nélkül működhessen.

Hogyan védheti meg térdízületét a sérülésektől?

A túlterhelés relatív fogalom, mégis saját tapasztalatból mindenki érzi, hol van az a határ, amit átlépve már a sérülések veszélye fenyeget. Igyekezzen elkerülni, hogy túlterhelje térdízületét!

Sokak fejében megfordulhat a gondolat, hogy vajon nem lenne-e jobb abbahagyni a sportot, ha térdfájdalmak gyötrik. Semmi esetre sem! A test rendszeres edzése számos okból fontos, a térdízület szempontjából is. Az edzetlen izmok ugyanis megrövidülnek, ami szintén fájdalmat okozhat. A combizmok gyengesége ráadásul kihatással van a gerincoszlopra, és hátfájást okozhat. A mozgáshiány a porckopás (artrózis) kockázatát is növeli. A térdeket akut sérülések esetén kell kímélni, akkor viszont szigorúan be kell tartani az orvos utasításait!

Melyek a térdízületet kímélő sportágak?

Akinek egészséges és stabil a térdízülete, bármilyen sportágat választhat magának. Ha azonban Önnél már előfordultak térdproblémák, kerülje az olyan megerőltető sportokat, amelyek gyors tempó- és irányváltásokkal járnak. Ezek helyett célszerű inkább kerékpározást, úszást, nordic walkingot vagy golfot választani. Tulajdonképpen a kocogás is megengedett, de csakis olyan talajon, ami nem kemény és nem egyenetlen. Ha volt már valamilyen térdsérülése, illetve ha további kérdése van, vagy bizonytalan, kérjen tanácsot ortopéd szakorvostól!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; apotheken-umschau.de

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos