A gyomorégés növeli a rák kockázatát?

Egy kutatás szerint a gyakori gyomorégés megnöveli a torok- és hangszálgyulladás kockázatát. Dr. Mármarosi István, gasztroenterológus főorvos a reflux kezelési lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

A gyomorégés önálló rizikófaktor

A gyomorégést, amely a reflux egyik gyakori velejárója nem csak a vele járó kellemetlenség, de az esetleges következmények miatt sem szabad elhanyagolni. A Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention című szaklap számolt be arról a nagyszabású vizsgálatról, amely szerint a reflux - amely a gyomorégés leggyakoribb oka - önálló rizikófaktora a torok- és a hangszáldaganatnak is. Összesen 467 torokdaganattal és 163 hangszáldaganattal kezelt beteget vontak be a kutatásba és az ő adataikat vetették össze 1234 olyan személyével, akiknek nem volt daganatos betegsége. Valamennyiükkel kérdőíveket töltettek ki, amelyekben beszámoltak a gyomorégési tapasztalataikról, a rákbetegség esetleges családi halmozódásáról, a dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaikról. Mivel közismert, hogy nyaki- és feji daganatok kialakulásában szerepet játszhat a HPV fertőzés is, így a résztvevőkön ezt kiszűrő vértesztet is végeztek.

Az eredmények azt mutatták, hogy a gyakori gyomorégést tapasztalóknak 78 százalékkal nagyobb esélye volt a torok- és a hangszáldaganatra, függetlenül attól, hogy nem voltak erős dohányosok és alkoholfogyasztók.

Hirdetések

Védekezési lehetőségek

A kutatás eredményei közt szerepelt az a megállapítás is, hogy a savlekötők használata kifejezetten védőfaktornak bizonyult, ugyanis az ilyen készítményeket alkalmazók közt 41 százalékkal csökkent az említett daganat kialakulásának esélye.

- Maga a gyomorégés néhány életmódbeli szabály betartásával is csökkenthető - hangsúlyozza dr. Mármarosi István, gasztroenterológus főorvos -, amik a következők:

kevesebb és gyakoribb étkezés,

a dohányzás elhagyása,

az irritáló (például csípős, savanyú, túl fűszeres, esetleg morzsálódó) ételek mellőzése.

Hasznos lehet még az éjszakai saváttörés megelőzésére az ágy fejvégi részének megemelése is. Így zavartalanabb lehet az alvás és elkerülhető, hogy a folyadék a légcsőbe és a tüdőbe jusson, és esetleg visszatérő tüdőgyulladást és hörghurutot okozzon.

Fontos tudni, hogy az életmódbeli változtatások bevezetésével és orvosi segítséggel jól karbantartható a reflux. A kezelés már csak azért is elengedhetetlen, mert a kezelten betegség rákmegelőző állapothoz vagy akár daganathoz is vezethet. A leggyakoribb szövődmény mégis a nyelőcsőgyulladás vagy – fekély. A legfontosabb, hogy már a legkisebb, tartósan jelentkező panasznál is forduljunk orvoshoz, de fogyás vagy hányás esetén mindenképpen!

Hangszalag polip: a hang túlerőltetése is okozhatja A hangszalag polip műtéti úton megszüntethető, a beteg 4-5 napos hallgatás után elkezdhet újra beszélni. Ha az elváltozást a helytelen hangképzés okozta, akkor a kiújulást csak a helyes beszédtechnika elsajátításával lehet megelőzni. Hangszalag polip: a hang túlerőltetése is okozhatja

Olvasson tovább! Gombócérzés a torokban - Komolyabb bajt is jelezhet

(Oxygen Medical - Dr. Mármarosi István, gasztroenterológus)