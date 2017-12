Dr. Schaff Zsuzsa: az időben elkezdett kezelés alapja a hepatitis szűrővizsgálat

A Hepatitis C vírussal (HCV) fertőzöttek szűrővizsgálattal történő felismerése és hatékony kezelése nem csupán morális kötelezettség, hanem nemzetgazdasági érdek is. A Hepatitis C vírus (HCV) egy vér úján terjedő fertőzés, amely az elmúlt években egyre komolyabb népegészségügyi problémát jelent világszerte.



A WHO adatai szerint jelenleg mintegy 70 millió HCV fertőzött beteg él a világon, Magyarországon pedig akár 70 ezer érintett is lehet a szakértők szerint.



A Hepatitis C kezelésének egyik legnagyobb nehézsége, hogy a fertőzöttek közel 75%-a nem tud arról, hogy súlyos, ugyanakkor gyógyítható betegségben szenved.



Jövőre Magyarországon is elindulhat a HCV-fertőzés hazai felszámolására kidolgozott hivatalos program. A tervezet célja, hogy Magyarország 2030-ra HCV-mentes ország legyen, ez azonban kizárólag megfelelő szűrési stratégia, hatékony kezelések széleskörű elérhetőségének biztosítása és a kezelésintenzitás növekedése esetén érhető el. Első lépésként 2018 elején mintegy 25 ezer fokozottan veszélyeztetett egészségügyi dolgozó HCV szűrését és a legmodernebb terápiával történő kezelését támogatja az állam.



Forrás: Origo