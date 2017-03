A visszatérő húgyúti fertőzés megelőzése

Sok esetben keresik fel a betegek azzal a háziorvost, nőgyógyászt, urológust, hogy visszatérő húgyúti fertőzésük van. A közkeletű nevén csak felfázásként emlegetett betegség veszélyének a nők nagyobb eséllyel vannak kitéve, tekintettel arra, hogy a húgycsövük rövidebb, ezáltal a kórokozóknak rövidebb utat kell ahhoz megtenni, hogy felkússzanak a húgyhólyagba.

A kockázatot számos betegség és életmódbeli, illetve szexuális élethez kapcsolódó tényező növelheti, amiknek jelentős része megelőzhető.

Amire fokozottan érdemes odafigyelni

Folyadékpótlás - Megelőzés céljából bő folyadékmennyiséget kell fogyasztani. Ez azt jelenti, hogy minimum két liter folyadék fogyasztását kell biztosítani, de ha bármi (túlfűtött szoba, fizikai terhelés, láz, hasmenés stb.) folyadékveszteséget okozna, akkor ezek pótlásáról is gondoskodni kell, óvakodni kell a felfázástól, és nagyon fontos a rendszeres vizeletürítés. A vizelet gyakori ürítése csökkenti a húgyutakban lévő baktériumok számát.

Tisztálkodás - A nők húgyúti fertőzésének megelőzésében kritikus kérdés az intim higiéné szabályainak betartása. A tisztálkodás módja, gyakorisága, az intim tájak megtörlésének helyes iránya – mindig elölről hátra – minél korábbi életkorban elsajátítandó. E tekintetben a kislányok gondos, koruknak megfelelő tájékoztatása a körülöttük lévő felnőttek el nem hárítható felelőssége.



Szexuális élet - A szexualitással kapcsolatos óvatossági szabályok betartása, a megfelelő fogamzásgátlás kiválasztása nem csak a nemi úton terjedő betegségek és a nem kívánt terhesség megelőzése, hanem a húgyúti fertőzések elkerülése miatt is fontos. Kerülendő a síkosító nélküli gumióvszer használata, és ismétlődő fertőzések esetén a pesszárium is. Az együttlétet követően fontos a hólyag mielőbbi ürítése.



Változókor - A változás korán túljutott nőknél a helyi vagy szisztémás hormonkezelés csökkentheti a visszatérő húgyúti fertőzések kockázatát, emellett több más, az alacsony hormonszinttel összefüggő betegség miatt is szükségessé válhat.



Prosztata - Férfiak esetén idősebb korban a prosztata-megnagyobbodás kezelése segíthet elkerülni a húgyúti fertőzések ismétlődését.



Természetes segítség - A tőzegáfonya és a vörösáfonya is hatékonyan gátolja a baktériumok megtapadását a húgyutakban, ezért a hólyaghurut kezdeti kezelésére és a kiújulás megelőzésére is alkalmazható.

A húgyúti fertőzés és a hideg kapcsolata

Bár a húgyúti fertőzés összefüggése a hideggel tudományos szempontból nem teljesen tisztázott, a régi megfigyelés valószínűleg nem teljesen alaptalan. Egy kísérletben a láb hűtésével az arra hajlamosaknál a tünetekkel járó fertőzést ki tudták váltani. Télen a megfelelő öltözködéssel, nyáron strandoláskor a vizes fürdőruha szárazra cserélésével előzhetjük meg a hideghatás által okozott fertőzést.

A nem megfelelő kezelés ártalmas is lehet

Véres, vagy szokatlan mennyiségű vizelet Mire utalhat, ha a megszokottnál kevesebb, vagy több vizelet ürül szervezetünkből? Milyen betegség állhat a háttérben amikor véreset vizelünk?



Mi okozhatja a véres vizeletet?

A visszatérő húgyúti fertőzésekben az is szerepet játszhat, ha rosszul választjuk meg a kezelést, vagy nem alkalmazzuk kellő ideig.



Gyakori hiba, hogy az antibiotikumot nem szedi valaki az előírt ideig, illetve nem megfelelő antibiotikummal öngyógyításba kezd. Emellett akár orvosi javaslatra adott antibiotikum alkalmazása esetén is találkozhatunk hatástalansággal, ilyen esetben a tartós panaszok megkívánják a vizelettenyésztést és a célzott, érzékenység alapján alkalmazott terápiát.



Előfordulhat, hogy a fertőzést nem baktérium, hanem gomba okozza, viszont az bakteriálisan felülfertőződik. Ilyenkor a kitenyészett baktérium elpusztítása nem hoz gyógyulást, gyanúja esetén további urológiai kivizsgálás szükséges.



Nők esetében a hüvelyből származó makacs baktériumok is okozhatnak felszálló húgyúti fertőzést, ilyen esetben, ha nem gyógyuló húgyúti fertőzéssel állunk szemben és nőgyógyászati okra van gyanú, nőgyógyászati vizsgálatot érdemes végezni.

Húgyúti fertőzések, húgyhólyaggyulladás A húgyhólyaggyulladás (húgyhólyaghurut, cystitis) a húgyhólyag nyálkahártyájának gyulladása. Megkülönböztethetünk egyszerű, illetve komplikált eseteket. Az egyszerű húgyhólyaggyulladás jellemzően az egyébként egészséges egyénekben alakul ki, közülük is a nők nagyobb számban érintettek.



A húgyhólyaghurut jellegzetes tünetekkel jár: hidegrázás, láz, alhasi fájdalom mellett jellemző a gyakori vizelési inger, amelyet azonban csak pár csepp vizelet követ. Az ürítés rendkívüli fájdalommal, égő, csípő érzéssel jár, a benne lévő genny miatt zavaros, de akár véres is lehet a húgyhólyag nyálkahártyájának felmaródása miatt.



Húgyúti fertőzések, húgyhólyaggyulladás

