A meddő nőknek sem kell lemondani a babáról

A meddőség bizonyos okait nem lehet korrigálni, azonban egy nő még ennek ellenére is teherbe eshet különböző mesterséges megtermékenyítési technikák vagy más, a fogamzóképességet helyreállító eljárások segítségével.

A meddőség kezelése függ a meddőség okától, attól, hogy milyen régen áll fenn ez az állapot, mennyi idősek a partnerek és milyen személyes preferenciáik vannak.

A legegyszerűbb módszer a közösülések gyakoriságának növelése. Heti két-három alkalommal történő közösülés fokozhatja a női termékenységet, azonban a túl gyakori ejakuláció csökkentheti a spermium minőségét. A spermiumok 72 órán keresztül is életképesek maradhatnak a női ivarszervekben, továbbá a petesejt a peteérést követően 24 órán keresztül termékenyülhet meg.

Az ovuláció stimulálása hormonokkal

A hormonális kezelés az első számú kezelési mód a meddő nők kezelésében. Ezek a gyógyszerek vagy ovulációt váltanak ki, vagy szabályozzák az ovulációt. Általánosságban hasonlóan működnek, mint a természetes hormonok: a follikulus stimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló hormon (LH), és így idézik elő az ovulációt. A gyakrabban alkalmazott hatóanyagok az alábbiak lehetnek.

A női meddőség

Clomiphen citrát - Ezt a készítményt szájon át kell szedni. Alkalmazása a polycisztás ovárium szindróma, illetve más peteérési zavarban szenvedő hölgyeknél jelenthet megoldást. A hormon segítségével a hipofízis több FSH és LH hormont fog felszabadítani, ami aztán a petesejt elősegíti a peteérést.

Humán menopauzális gonadotropin (hmCG) - Ezt a hatóanyagot injekció formájában lehet a szervezetbe bejuttatni azon hölgyeknél, akiknél nincs ovuláció, a hipofízis elégtelen működése miatt. A clomiphennel ellentétben, ami magát a hipofízist stimulálja, a humán menopauzális gonadotropin közvetlenül az ováriumot- a petefészket stimulálja. Ez a hormon készítmény FSH-t és LH-t tartalmaz.

Follikulus stimuláló hormon - Az FSH a petefészkeket stimulálva hozzájárul a petesejtek éréséhez.

Humán choriogonadotropin hormon (hCG) - Clomiphennel humán menopauzális gonadotropinnal, FSH-val kombinációban ez a készítmény stimulálja a petefészket és a follikulusokat (tüszőket) peteérésre készteti.

Gonadotropin-releasing hormon (Gn-RH) analógok - Ez a kezelés gyakran azon hölgyeknél jön szóba, akinek rendszertelen a menstruációs ciklusa, vagy azelőtt ovulálnak, hogy a fő follikulus kellőképpen megérne a hmGC kezelés során. A gonadotropin-releasing hormon analógok segítségével folyamatosan gonadotropin-releasing hormont juttatnak a hipofízishez, amely úgy módosítja a hormontermelést, hogy az orvos indukálhassa a follikulusok növekedését az FSH hormonnal.

Letrozol - Ez a hatóanya az aromatáz inhibitorok családjába tartozik. Ezt eredetileg az előrehaladott mellrák kezelésére törzskönyvezték. Az orvosok néha letrozol segítségével próbálják meg elérni, hogy azok a nők, akiknél nincsen spontán ovuláció és nem hatott a clomiphen citrát, ovuláljanak. Jelenleg ez az alkalmazás nincsen hivatalosan engedélyezve és súlyos mellékhatások miatt nem is ajánlatos.

Metformin - Ez a szájon át szedhető készítmény az ovuláció elősegítésére használatos. Akkor alkalmazzák, ha a meddőség hátterében az inzulin rezisztenciát tartják a fő oknak. Inzulin rezisztencia játszhat szerepet a policisztás ovárium szindróma kialakulásában.

Bromocriptin - Ez a hatóanyag azon hölgyeknél lehet előnyös, akiknek menstruációs ciklusa a magas prolaktin szint miatt szabálytalan. Ez az a hormon, ami stimulálja szülés után az anyatej termelődését. A bromocriptin megakadályozza a prolaktin termelést.

Az injekcióban bejuttatott fogamzóképességet növelő készítmények növelik a többes terhességek kockázatát. Igaz, hogy a szájon át szedhető hatóanyagok alkalmazását követően is nőhet a többes terhesség kockázata, de sokkal ritkábban fordul elő. Gyógyszerek használata esetén folyamatosan vérvizsgálatokkal, hormonszint mérésekkel és ultrahang vizsgálatokkal követni kell follikulus méretét a petefészekben.

Etikai kérdések és kockázatok A mesterséges megtermékenyítés esetén nagyobb a többes terhesség kockázata, mivel általában több megtermékenyített petesejtet ültetnek be a méhbe, éppen azért, hogy fokozzák annak a valószínűségét, hogy legalább egy megmarad. In vitro fertilizáció során gyakori vérvizsgálatokra és napi hormon injekciókra van szükség.

Általánosságban minél több embrió fejlődik egyidejűleg, annál nagyobb a koraszülés a kockázata. A koraszülött kisbabák általában nagyobb veszélyben vannak és gyakoribbak a fejlődési rendellenességek is. Ezek a kockázatok jelentősebbek hármas ikrek, mint ikrek esetén. A többszörös terhesség kockázata csökkenthető. Ha az ovuláció kiváltására szükség van a HCG injekciókra, és az ultrahang vizsgálatok azt mutatják, hogy túl sok follikulus fejlődött ki, akkor Ön és orvosa dönthet úgy, hogy kihagynak egy HCG injekciót.

Számos pár esetén azonban a terhesség iránti vágy felülbírálja a többes terhességtől való félelmet. Amikor túl sok magzat fogantatik, egy vagy több embrió eltávolítása fokozhatja a megmaradtak túlélési esélyeit. Ez nagyon súlyos érzelmi és etikai kihívást jelent a legtöbb ember számára. Amennyiben Ön és partnere gondolkoznak a fogamzást segítő gyógyszeres kezelés elkezdésén, beszéljék át részletesen ezt a lehetőséget is orvosukkal a kezelés megkezdése előtt!

Műtéti megoldás

A férfi meddőség okai

A háttérben álló okoktól függően a műtéti megoldás lehet az Ön számára ideális megoldás. A petevezetékek elzáródása, vagy más rendellenességek gyakran műtétileg helyreállíthatók. A laparoszkópos technikák segítségével nagyon finom műtétek is kivitelezhetők a petevezetékeken.

Az endometriózis miatti meddőséget gyakran nagyon nehéz kezelni. A hormonkezelés annak ellenére, hogy hatékonyan kezeli az endometriózist és a fájdalmat, nem bizonyult hatékonynak a meddőség kezelésében. Hogyha Önnek endometriózisa van, akkor orvosa ovulációs kezelést javasolhat, amely során olyan gyógyszert fog kapni, ami stimulálja vagy szabályozza az ovulációt, illetve amilyet a mesterséges megtermékenyítésnél alkalmaznak.

Mesterséges megtermékenyítés

A mesterséges megtermékenyítés forradalmasította a meddőség kezelését. Minden évben több száz újszülött jön a világra, akik a mesterséges megtermékenyítésnek köszönhetik életüket. Az orvostudomány eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy számos meddő párnak saját gyereke szülessen.

A mesterséges megtermékenyítés csapatmunkát igényel, így orvosok, pszichológusok, embriológusok, laboratóriumi asszisztensek, nővérek együtt dolgoznak azért, hogy a fogamzás megvalósulhasson.

A mesterséges megtermékenyítés számos eljárást takarhat.

In vitro fertilizáció (IVF) - Ez a leghatékonyabb formája a mesterséges megtermékenyítési technikáknak. Az in vitro fertilizáció során érett petét vesznek ki, majd laboratóriumi körülmények között a partner spermiumával megtermékenyítik, és 3-5 nap múlva az embriót beültetik a méhbe.

A mesterséges megtermékenyítést gyakran akkor javasolják, amikor mind a két petevezető elzáródik. Széles körben alkalmazott számos más rendellenesség esetén is, így például endometriózisban, a méhnyak elváltozásai miatt, ovulációs rendellenességekben, továbbá ha férfi áll a meddőség háttérben, illetve ha nem találják meg pontosan a meddőség okát.

Intracitoplazmatikus spermium injekció (ICSI) - Az eljárás során egy mikroszkópos technika segítségével egy spermiumot közvetlenül a petesejtbe injektálnak (fecskendeznek be), majd az in vitro fertilizációs eljáráshoz hasonlóan beültetik a méhbe. Ez az eljárás különösen kedvező hatású az olyan pároknál, akiknél a hagyományos in vitro fertilizáció sikertelen volt. Különösen magas a siker aránya azoknál, akiknek alacsony a spermium koncentrációja.

Asszisztált beágyazódás - E technika segítségével az embrió méhbe történő beágyazását próbálják meg segíteni. A mesterséges megtermékenyítés akkor működik a leghatékonyabban, ha a méh egészséges, jól reagál a fogamzást elősegítő hormonokra, az ovuláció rendszeres, vagy donor petesejtet alkalmaznak. Fontos továbbá az is, hogy a spermium egészséges legyen, ha nem, akkor pedig donor spermium álljon rendelkezésre. Általában a mesterséges megtermékenyítés sikerességi aránya 32 éves kor felett csökken.

Milyen szövődményekkel járhat?

Többes terhesség - A mesterséges megtermékenyítés leggyakoribb szövődménye a többes terhesség. Az, hogy hány embriót tart meg a pár, az egyértelműen az Ő saját döntésük. Ha túl sok embrió fogan meg, lehetséges egy, vagy több embrió eltávolítása. Ezzel a többiek túlélési esélye növelhető meg.

Petefészek hiperstimulációs szindróma - Abban az esetben, ha a petefészkeket túlstimulálják, a petefészek megnagyobbodhat, fájdalmassá válhat és puffadtság érzést okozhat. Általában az enyhe-közepes tünetek kezelés nélkül megszűnnek, de előfordulhat, hogy a terhesség késlelteti a regenerálódást. Ritkán folyadék szaporodik fel a hasüregben és a mellkasban, légszomjat és mellkasi teltségérzést okozva. Ez a folyadékgyülem csökkentheti a keringő vértérfogatot és a vérnyomást. Nagyon súlyos esetben azonnali beavatkozásra lehet szükség. Fiatal nők, illetve policisztás ovárium szindrómában szenvedő betegeknél nagyobb valószínűséggel alakulhat ki ez a mellékhatás.

Vérzés vagy fertőzés - Mint minden invazív eljárás során, a mesterséges megtermékenyítéskor is fennáll a vérzés vagy fertőzés veszélye.

Alacsony születési súly - Az alacsony születési súly leggyakoribb oka a többes terhesség. A mesterséges megtermékenyítés gyakran többes terhességet eredményezhet, továbbá a mesterséges megtermékenyítés útján fogant csecsemőknél amúgy is gyakoribb az alacsony testtömeg.

Születési rendellenességek - Van némi aggodalom a születési rendellenességek és a mesterséges megtermékenyítés között fennálló esetleges kapcsolatot illetően. Jelenleg azonban további kutatások szükségesek a kapcsolat jellegét illetően. Mérlegelje ezt az eshetőséget is. A mesterséges megtermékenyítés mindentől függetlenül a leghatékonyabb módja a meddőség kezelésének.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus