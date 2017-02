Mit tegyek, ha PCO szindrómát állapítottak meg?

Az utolsó menstruációm napja hónapokkal ezelőtt volt. Fogamzásgátló tablettát szedtem, a legutolsó menstruációm után hagytam abba. Az egyik helyen azt mondták, hogy várjak, ilyen előfordul a gyógyszer elhagyása után, illetve a cytológiai eredményem is rendben volt, a másik helyen azt állapították meg, hogy PCO szindrómám van. Ilyenkor mi a teendő?

Azt mondta a Doktor úr, hogy amíg nincsenek komoly tüneteim nincs probléma. Nem tudom, hogy mit kell most tennem, mert nagyon sokszor érzem, hogy hiába étkezek, nincs energiám és a szex sem foglalkoztat, illetve az alhasamnál érzem, hogy be van keményedve. Annyi mindent olvastam már az interneten, hogy akár meddőséget is okozhat.

Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász válasza

Először is laborvizsgálatokat szükséges végezni a PCO igazolására. A PCO szindrómát ma még sajnos gyógyítani nem lehet, de megfelelő készítményekkel minden tünete megszüntethető, csökkenthető.

PCO-szindróma korai tünetei 1. Rendszertelen vagy hiányzó menzesz

2. Rendszertelen vagy hiányzó peteérés

3. Sok kis ciszta a petefészekben

4. Aknés, pattanásos bőr

5. Emelkedett inzulinszint a vérben, inzulinrezisztencia vagy látens diabétesz

6. Terméketlenség

7. Megnövekedett szőrzet az arcon és a testen (hirsutizmus)

8. Hajhullás, esetleg kopaszosodás

9. Súlyproblémák, elhízás

A PCOS gyógyszeres kezelése

A gyógyszeres kezelés célja egyrészt az inzulinrezisztencia kezelése, másrészt a férfihormonok hatásának kompenzálása, illetve a peteérés, tüszőrepedés elősegítése. Az inzulinrezisztencia kezelésére elsődlegesen a cukorbetegek terápiájában is használt metformin hatóanyagú készítményeket ajánlják. Ez a gyógyszer általában pár hónap vagy fél év után kezdi kifejteni hatását. Jelentkezik az első spontán vérzés, szépül a bőr és megindul a fogyás.

Vannak azonban olyanok, akiknél a metformin szedése nem hozza meg a várt hatást, azaz nincsen ciklusuk fél év után sem, nem jön létre a terhesség. Esetükben további módszerek jönnek szóba. Ők kipróbálhatnak újabb generációs inzulinrezisztencia elleni gyógyszereket, pl. a glitazonokat is.

Ha nem kíván teherbe esni

Azok a hölgyek, akik nem kívánnak teherbe esni, csökkenthetik tüneteiket bizonyos szájon át szedhető fogamzásgátlókkal is. A ciklus mesterségesen előidézhető ún. progeszteron származékokkal is, melyek szedése mellett rendszeres megvonásos vérzés jelentkezik.

Ha babát szeretne

Akik teherbe kívánnak esni, azoknak a klomifen hatóanyagú készítményt javasolja az orvos. Ez nem hormon, hanem az agyalapi mirigy serkentésével aktivizálja a petefészket. Hátránya, hogy szedése alatt fokozott a veszélye egy nagyobb ciszta kialakulásának, szedését ezért ultrahangos megfigyeléssel kell követni. Ha a klomifen nem hatékony, egyéb olyan készítmények is kipróbálhatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve a petefészket stimulálják.

A gyógyszeres terápia mellett egyre nagyobb teret kap az életmód változtatás is, mellyel a cél az, hogy a beteg megszabaduljon súlyfeleslegétől. Számos vizsgálat szerint ugyanis a PCO-szindrómában szenvedő nők egyharmadában a fogyás önmagában is képes a hormonok egyensúlyának visszaállítására, így a peteérés, tüszőrepedés normalizálására és segíthet az inzulinrezisztencia felszámolásában is.

Mit nevezünk PCO szindrómának? A PCOS egy mozaikszó, jelentése policisztás ovárium (petefészek) szindróma, vagy ahogyan szerzői névvel jelölik: Stein-Leventhal szindróma. Bár az elnevezés csak a petefészekre utal, valójában igen összetett, több szervet érintő betegségről van szó.



Az elnevezés azért csalóka, mert az összetett betegségnek csak egyetlen tünetére, a petefészek elváltozására utal, de fontos tudni, hogy e mellett számos egyéb panasz jelentkezhet a PCOS-ban szenvedő nőknél.



Bár a betegség nevét a petefészek elváltozásáról kapta, alapvetően egy hormonális betegségről van szó, amelyre jellemző a férfi nemi hormonnak, az úgynevezett androgénnek a túlsúlya. Ez a hormon normál esetben is jelen van a női szervezetben, de túlzott mennyisége számos kellemetlen tünetet idéz elő a PCO-szindrómás nőkben.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szakértőnk: Dr. Pétervári László, szülész-nőgyógyász