Segítség, becsípődött a derekam - Mit tegyek?

Néhány hete fültanúja voltam, amint egy baráti társaság tagjai arról társalogtak, ki hogyan élte meg az elsőt. Mármint élete első idegbecsípődését. Kifejezetten élveztem volna a színes élménybeszámolót, ha nem tudnám, milyen komoly probléma áll az ártalmatlannak hitt jelenség hátterében.

A közhiedelemmel ellentétben ugyanis korántsem a becsípődés jelenti a legfőbb gondot. A hirtelen kialakuló, ám jellemzően néhány nap, rosszabb esetben egy-két hét alatt elmúló fájdalom csupán az egyik legelső figyelmeztető jele a gerincet érintő degeneratív elváltozásoknak, amelyek megfelelő kezelés hiányában súlyos betegségekhez vezethetnek.

Hirdetések

Mi is az a becsípődés?

A gerinc rugalmas porckorongjainak egyik legfőbb szerepe, hogy enyhítsék a csigolyákra nehezedő nyomást. Ha a porckorong folyamatos túlterhelésnek van kitéve (jellemzően a mozgásszegény életmód, a helytelen testtartás, a túlsúly vagy a különféle rossz terhelések – pl. súlyok emelgetése, egyoldalúan terhelő sportok stb. – miatt), idővel veszít folyadéktartalmából és egyre laposabbá válik, ezáltal az egymás fölött lévő csigolyák, és azok ízületi felszínei közelebb kerülnek egymáshoz.

A csigolyák ízületi felszíneit egy-egy érzőidegekkel teli tok fogja össze. Ha a csigolyák közt csökken a távolság, az addig feszes tok lazává válik, s egy rossz mozdulat (jellemzően előrehajlásból felegyenesedés) hatására becsípődhet a csigolyák ízfelszínei közé. Ez okozza a villámcsapásszerű fájdalmat. A becsípődés következtében a tok be is gyullad, így általában hosszabb szenvedésre számíthatunk. A helyzetet súlyosbítja, hogy védekező mechanizmusként összehúzódnak a gerinc melletti izmok, mintegy stabilizálva a sérült területet. A görcsbe rándult izmok nem csak a fájdalmat fokozzák, de – ördögi körként – megakadályozzák az érintett terület ellazulását, ezáltal a nehezítik a tok kiszabadulását is.

Olvasson tovább! A gerinc kopása, és a gerinccsigolyák egyéb betegségei

A pokoli fájdalommal járó becsípődés kiváltó oka valójában tehát a porckorongok folyamatos túlterhelése miatt kialakuló porckorong ellapulás, amely sajnos az akut panaszok megszűnését követően is megmarad, sőt, megfelelő kezelés híján egyre súlyosbodik, és többek közt porckorongsérv kialakulásához is vezethet.

Figyeljünk oda magunkra! Ne feledjük tehát, a becsípődés csupán az első, ámbár igen fájdalmas jele annak, hogy itt az ideje komolyan foglalkozni gerincünkkel!

Ha megtörténik a baj, elsőre jó megoldásnak tűnhet a fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő gyógyszer, ám a betegek többsége szerint alig tompítja a kínt, ráadásul csupán átmeneti segítséget nyújt és a fájdalom hamar visszatér. Ennél is nagyobb problémát jelent azonban az a tény, hogy a gyógyszerek csupán a tünetet (fájdalom) csillapítják, a kiváltó okot (porckorongok ellapulása) nem képesek megszüntetni. Betegeimnek magyarázva előszeretettel élek azzal a hasonlattal, hogy gerincproblémák esetén a fájdalomcsillapítás önmagában alkalmazva olyan, mint ha a rossz szagok (betegség) ellen csupán levegőillatosítóval védekeznénk (tünet kezelése) ahelyett, hogy a szemeteskukát is kiürítenénk (kiváltó ok megszüntetése).

Mit tegyünk tehát, ha becsípődött az ízületi tok?

Először mindig az akut problémát kell megoldani. A régebben ideális kezelésnek tartott ágynyugalomról ma már tudjuk, hogy többet árt, mint használ. A mihamarabbi gyógyuláshoz már az első perctől aktív terápiára van szükség, hisz a mozgás és a különféle manuális kezelések hatására javul a vér- és nyirokkeringés, így gyorsabban távoznak a felhalmozódó, a fájdalmat fokozó salakanyagok, és az érintett terület ellazulásával a tok is kiszabadulhat a fogságból.



Az alábbi, naponta többször is elvégzendő gyakorlat célja, hogy a gerinc óvatos nyújtásának hatására eltávolodjanak egymástól a csigolyák és ellazuljanak a gerinc melletti izmok:

Helyezkedjünk el hanyatt fekvésben a talajon, lábunkat helyezzük egy székre úgy, hogy mindkét lábszár végigfeküdjön a szék ülőrészén, a combok pedig merőlegesek legyenek a talajra.



Derekunkat finoman szorítsuk le a talajra, kiegyenesítve a teljes gerincoszlopot.



Nyújtózzunk meg fejtetővel, és farok csonttal a két ellentétes irányba hosszan és óvatosan.



Ha a fájdalom engedi, emeljük két karunkat a füleink mellé nyújtva, felfelé fordított tenyérrel, és nyújtózzunk az ujjak hegyével is úgy, hogy a vállak távol maradnak a fültől. Vigyázat, derekunkat ilyenkor is le kell szorítanunk!



Nyújtózkodjunk felváltva a jobb és bal karral is.



Ismételjük bátran többször is a mozdulatsorokat.



A kiinduló pozícióban akár hosszú időt is tölthetünk, hogy megkönnyebbüljön a derekunk.

Ha a fájdalom már csökkent és végre ki tudunk mozdulni a lakásból, azonnal kezdjük meg a rehabilitációt! Aktív terápiaként melegen javaslom a könnyű, erőlködésmentes sétát, főképp természetes talajon. Sokat segíthet az is, ha egy gyógytornásszal betaníttatunk magunknak néhány speciális lazító/nyújtó gyakorlatot. Passzív kezelésként csodát tehetnek a finom kimozgatások, a kötőszövet lazító (fascia release) terápia, és/vagy a kinesio tape. Mindezek együttesen segítenek abban, hogy a gyötrő fájdalom mihamarabb elmúljon.

Olvasson tovább! Derékfájás, hátfájás - Harcoljon a krónikus gerincfájdalom ellen

Fascia release

A tünetmentessé válás azonban sajnos korántsem jelent gyógyulást. Ha az akut szakasz lezajlott, forduljunk mihamarabb gyógytornászhoz, mozgásterapeutához, és keressük, valamint egyszer és mindenkorra szüntessük meg a kiváltó okot! Enélkül ugyanis újra és újra jelentkezni fog a fájdalom, és ami még rosszabb, megállíthatatlanul romlik az állapotunk. A gerinc- és egyéb mozgásszervi problémák (köztük a becsípődések) túlnyomó része a helytelen testtartás, a mozgásszegény életmód, vagy a folyamatos káros terhelések következtében alakul ki, így a hatékony kezelés komplex és hosszabb távú. A kiváltó ok megkeresése és megszüntetése – azaz a helyes testtartás elsajátítása és a káros terhelések kiiktatása – mellett elengedhetetlen a már kialakult elváltozások kezelése az állapotnak megfelelően összeállított komplex mozgásterápia segítségével.

Forrás: WEBBeteg

Szakértő: Feövenyessy Krisztina, alternatív mozgásterapeuta, funkcionális gerinctréner