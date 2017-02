Magyarországon minden századik nőt érinthet a korai menopauza, ám kevesen tudják, mi okozza panaszaikat. A tünetek megegyeznek a változókorban tapasztaltakkal, viszont a rendszertelen menzesz, a hőhullámok, a hangulatingadozás már 40 éves kor előtt jelentkeznek. Dr. Szőnyi György nőgyógyász azt javasolja: akinek a családjában előfordult már hasonló probléma, az vállaljon minél hamarabb babát, mert a korai klimax meddőséget okozhat.

A korai menopauza számos kellemetlen fizikai tünettel keseríti meg a fiatal nők életét.„A petefészek idő előtt kifárad és nem képes a női hormonok ciklusos termelésére. Először sárgatest-hormon hiány és tüszőrepedés nélküli ciklusok alakulnak ki, később pedig az ösztrogéntermelés is alább hagy, így nagyon korán beáll a teljes hormonhiányos állapot” – magyarázta dr. Szőnyi György nőgyógyász szakorvos.

Figyelmeztető jel lehet, ha a 30-as éveinkben zavaró hőhullámok, izzadás vagy váratlan helyzetekben történő verejtékezés jelentkezik, de gyanakvásra adhat okot a hirtelen és indokolatlan arckipirulás, a fokozott hajhullás, az észrevehetően ritkuló szőrzet, a kiszáradt nyálkahártyák. Jellegzetes tünet továbbá a kimaradozó-megszűnő menzesz és a rossz közérzet is.

Korai menopauza esetén a fiatal nők szexuális élete is nagymértekben megváltozik, az ösztrogénhormon hiánya ugyanis a szexuális vágy elvesztését eredményezi. „A jellegzetes tünetnek számító hüvelyszárazság az együttléteket kellemetlenné, fájdalmassá teszi, így a korai menopauzában szenvedő nő egyre ritkábban keresi az alkalmat a szexre. Aggodalomra azonban semmi ok, amenopauza tünetei fogamzásgátló tablettákkal és hormonpótló terápiával eredményesen kezelhetők, a szexuális együttléteket kényelmetlenné tevő hüvelyszárazság pedig hyaluronsavas hüvelykúppal is könnyen megszüntethető” – emelte ki a szakorvos.

Ha egy nőnek hosszú időn keresztül, a kitartó próbálkozás ellenére sem sikerül teherbe esnie, annak mindenképp résen lennie. „Aki a 30-as éveinek végén szeretni megszülni első gyermekét és a korai menopauza problémájával küzd, annál kétséges, hogy egyáltalán sikerülhet-e teherbe esnie.

A korai klimax esetén ugyanis még intenzív gyógyszeres kezeléssel is nagyon nehéz a petefészkek aktív működésre serkentése” – hívta fel a figyelmet dr. Szőnyi György nőgyógyász, aki kiemelte:a tünetek felismerése és az időben történő diagnosztizálás azért is nagyon fontos, mert ha a teljes tüszőkimerülés után történik, természetes teherbe esésre többé már nincs lehetőség.

A tünetek észlelése esetében fontos, hogy a páciens minél hamarabb keresse fel szülész-nőgyógyász szakorvosát, hogy a megfelelő kivizsgálás időben elkezdődhessen, és a tünetek az elkezdett kezelés hatására minél előbb megszűnjenek. Így ebben a ritka, de súlyos állapotban is teljes értékű életet élhet a nő.

