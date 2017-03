Az állcsonti ciszta tünetei és kezelése

A ciszta egy folyadékkal telt tokkal körülvett testüreg, hólyag vagy tömlő. Ciszták bárhol kialakulhatnak, így az állcsonton is, ezeket a cisztákat nevezzük állcsonti cisztáknak.

A cisztában felgyülemlett folyadékot - és sok esetben gennyet is - a ciszta falát képező sejtek termelik. A folyadék nem tud magától elfolyni, a ciszta nem ürül ki, hanem tovább növekszik.

Az állcsonti ciszták lehetnek odontogén és nem odontogén eredetű ciszták. Az odontogén állcsonti ciszták a fogszövetben képződnek. A nem odontogén állcsonti ciszták pedig a környező szövetekből erednek.

Az állcsonti ciszták okai és következményei

Az állcsonti ciszták kialakulása különböző okokra vezethető vissza. Olyan begyulladt foggyökér is okozhatja a környező szövetekben ciszták kialakulását, ami nyomja a vékony kis idegpályákat. Néha a fogíny kisebb sérüléseinek következtében is kialakulhatnak ciszták.

Ha baktériumok is bejutnak a ciszta belsejébe, akkor genny keletezik. A cisztát kezdetben általában nem veszik észre, mert eleinte többnyire tünetmentes, rosszabb esetben a páciens az érintett terület enyhe nyomását nagyon kellemetlennek érzi. Mivel a ciszta folyamatosan nő, a duzzanat előbb-utóbb láthatóvá válik. Ha a tömlő nyomja a foggyökeret, az érzékeny idegpályákat és a környező szöveteket is, az egy idő után fájdalmat okoz. Az állcsonti ciszta - főleg, ha gennyes -, az érintett foggyökér gyulladását és igen erős fájdalmat okozhat, ha az állcsonti cisztát nem kezelik, akár a környezetében lévő fog elvesztésébe is kerülhet.

Megelőzhetők és kezelhetők a ciszták?

Sajnos az állcsonti ciszta kialakulása nem megelőzhető. A kezelés történhet a teljes ciszta műtéti eltávolításával (cisztektómia), vagy oly módon, hogy a ciszta üregét a szájüreg melléküregévé alakítják (cisztosztómia). Cisztektómiánál a ciszta tokja melletti csont egy részét is eltávolítják, hogy a ciszta kiújulását megakadályozzák. Ez az eljárás a ciszta teljes, és tartós eltávolításának legbiztosabb módja.

Azonban nem minden esetben lehet ezt a módszert alkalmazni. Például, ha a ciszta egy olyan fog gyökerénél található, amit mindenképp meg kell menteni, nem szokás ezt az eljárást alkalmazni, mivel a ciszta eltávolítása során a gyökér megsérülhet. Ilyen esetekben van szükség cisztoktómiára. Ilyenkor a cisztát megnyitják, hogy a benne lévő folyadék és genny kifolyhasson. A sebet alaposan kitisztítják, és egy kis eszközzel nyitva tartják, amíg az állcsont begyógyul, regenerálódik, és a csontszövet újraképződik.



Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Gesundezaehne24.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos