MMR oltás felnőtteknek - Amikor ajánlott, és amikor tilos

Az MMR vakcina a kanyaró, mumpsz és rubeola ellen véd. Noha kisgyermekként szinte mindenki megkapja ezt a kombinált védőoltást, nem garantálja az életre szóló védelmet. Sok országban nincs kanyaró elleni immunizációs program, így az onnan érkező utazók növelik a betegség terjedésének kockázatát.

Általában az 1969 előtt születettek immunisak a kanyaróra és mumpszra. Azoknak, akik ezt követően születtek, és nem estek át mindhárom betegségen, ajánlott az MMR oltás, akár megkapták azt gyermekként, akár nem.

Miért ajánlott a felnőtteknek az MMR oltás?

MMR védőoltás Kanyaróban szerte a világon évente 250 ezer ember, köztük sok gyerek hal meg a fejlődő országokban. Magyarországon kötelező az MMR-védőoltás. A gyermekek először 15 hónaposan, majd az általános iskola hatodik osztályában újra megkapják. Az oltóanyag élő, de legyengített kanyaró-, mumpsz- és rózsahimlővírusokat tartalmaz.



Nem okoz autizmust az MMR védőoltás

Az MMR oltás által lefedett három betegség (kanyaró, mumpsz, rubeola) mindegyike nagyon fertőző. Mindhármat a levegőben terjedő vírusok okozzák, köhögéssel, tüsszentéssel vagy akár csak belégzéssel is terjed.

Kanyaró – Ez a betegség lázat, orrfolyást és bőrkiütést okoz, megtámadja a torkot és a tüdőt is. Járványesetekről számoltak be a Fülöp-szigeteken, Dél-Afrikában és Európában is.

Mumpsz – Ez a betegség lázat, fáradtságot, fej- és izomfájdalmakat, valamint a nyálmirigyek duzzanatát, férfiaknál pedig a herék gyulladását okozhatja. A mumpsz halláskárosodáshoz, az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártya fertőzését és egyéb súlyos problémákhoz vezethet.

Rubeola – Ez a betegség is lázzal és kiütéssel jár, várandós kismamákra különösen veszélyes. A méhen belüli rubeola fertőzés súlyos fejlődési, születési rendellenességeket (szívproblémákat, süketséget, máj- és lépkárosodást, mentális retardációt) okozhat. Rubeolás terhes nőknél akár 20-25 százalék is lehet annak kockázata, hogy a születendő gyermeknek valamilyen baja lesz.

Mikor kell a felnőttnek beoltatnia magát?

Magyarországon 1969 óta létezik hatékony védőoltás az MMR ellen. Értelemszerűen nem tekinthető védettnek az, aki ez előtt született, és korábban (gyermekként) nem esett át a fertőzésen. A nálunk használatos védőoltási séma az 1989-es évtől biztosít stabil védettséget a kanyaró ellen, amikor is bevezették a két védőoltást (15 hónapos és 11 éves korban). Így, akik eme két időpont között születtek, jó eséllyel akár fogékonyak is lehetnek a vírussal szemben.

A legbiztosabb módszer a szerológiai vizsgálat: egyetlen vérvétellel megállapítható, hogy valaki védettnek tekinthető-e a kanyaró fertőzéssel szemben. Akár eme teszt nélkül is érdemes azonban az MMR oltást felvenni, ha az illető fokozott kockázatnak van kitéve a fertőzés szempontjából (pl. egészségügyi dolgozó, járvány sújtotta területre beutazó stb.). A felnőttek oltása egy adagnyi oltóanyag beadásából áll.

Kivételek – Kinek nincs szüksége MMR oltásra?

Tények és tévhitek Az oltások az orvostudomány egyik legnagyobb vívmányai, ennek ellenére sokan ellenzik azokat. Felnőttkorban a mi döntésünk, hogy beoltatjuk-e magunkat egy-egy betegség ellen, azonban súlyosabb a felelősségünk, ha a gyermekeink vakcinázásáról döntünk.



Tények és tévhitek - Az oltásellenes mozgalom érvei és a valódi válaszok

Nincs szüksége az oltásra azoknak a felnőtteknek, akik:

rendelkeznek bizonyítékkal a beoltottságukról,

bizonyítékuk van arra, hogy voltak kanyarósak és rubeolásak vagy mumpszosak.

Kinek nem ajánlott az MMR oltás?

Bizonyos esetekben az oltás nem ajánlott. Ide a következő csoportokba tartozók számítanak:

Terhesség – Kismamák nem kaphatják meg az oltást, mivel az veszélyezteti a magzatot. Az MMR oltásban részesült nőknek legalább 4 hetet kell várni a teherbe eséssel!

Életveszélyes allergiás reakció – Azok, akiknek életveszélyes allergiás reakciójuk volt a zselatinra, korábbi MMR oltásra vagy a neomicin gyógyszerre, nem kaphatnak MMR oltást.

Egészségi állapot – Mindenképpen beszéljen orvosával arról, ajánlott-e Önnek az MMR oltás, ha:

HIV beteg,

Valamilyen egyéb immunrendszeri zavara van,

Rákos vagy daganatellenes gyógyszert szed, röntgensugárzást kap,

szteroidokat, vagy más, az immunrendszert befolyásoló gyógyszereket szed,

alacsony vérlemezkeszáma volt (vérképzőszervi betegség),

vérátömlesztése volt vagy vérkészítményt kapott,

közepesen vagy súlyosan beteg.

Mik az MMR vakcina összetevői?

Mint sok más vakcina, az MMR is kis mennyiségű vírusnak a szervezetbe juttatásával hozza működésbe az immunrendszert, hogy létrejöjjön a védelem. Ennek a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módja az MMR vakcina által is használt, laboratóriumilag legyengített, élő vírusok alkalmazása.

Az MMR oltás kockázatai és mellékhatásai

A legtöbb felnőtt számára az MMR oltás előnyei meghaladják annak kockázatait. Egyeseknél rövid ideig jelentkező, enyhe bőrkiütés, láz, nyirokcsomó-duzzanat, fájdalom, ízületi merevség léphet fel az oltás után. Komolyabb és ritka mellékhatások közé tartozik az ideiglenesen alacsony vérlemezkeszám vagy a súlyos allergiás reakció.

Azonnal keresse fel orvosát, ha légzési nehézségei, szapora szívverése, csalánkiütése van, gyenge, szédül, vagy egyéb problémákat tapasztal az oltás után!



Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; webmd.com

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász