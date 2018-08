Gyenge csontozat - Rizikófaktorok és megelőzés

Naponta fél liter tejet kéne fogyasztani

A tej a kalcium mellett A-, B1-, B2-, B12- és D-vitamint is tartalmaz. Ezenkívül ásványi anyagokban is gazdag. A tejfogyasztás egyre csökken, pedig nemcsak a csontépítésben van támogató szerepe, de a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében is. A napi átlag másfél deciliter helyett fél liter tej vagy tejtermék lenne az ajánlott mennyiség.