Csontjaink egészsége és a kiegyensúlyozott táplálkozás

Már gyermekkorunkban is arra tanítottak bennünket, hogy a tej élet, erő, egészség, hiszen a legfontosabb kalciumforrásunk, emellett D-vitamint, tejcukrot és teljes értékű fehérjéket is tartalmaz.

Most már tudjuk, hogy nemcsak a tej, hanem az extra minőségű tejből készült élőflórás tejtermékek – többek között a joghurt, tejföl, kefir – is biztosítják kalcium szükségletünk egy részét, s kiemelkedő szerepet töltenek be a kiegyensúlyozott táplálkozásban.