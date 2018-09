Érdekességek a pikkelysömör kezeléséről

A pikkelysömör vörös, hámló plakkokkal jelentkező krónikus bőrbetegség. A tünetek a teljes testen előfordulhatnak, de főként a hajas fejbőr, a térd, könyök és körmök érintettek. A kezelés élethosszig tartó odafigyelést igényel, így fontos, hogy a betegek ismerjék a terápiával kapcsolatos tényeket és gyakori tévedéseket.

A tengervíz nem csodaszer

A Holt-tenger az a hely, amit a pikkelysömörös betegek Mekkájaként emlegetnek. A valóság azonban az, hogy itt sem önmagában a tengervíz magas sótartalma felel a javulásért. Ez a tévhit valóban sokáig élt a köztudatban, emiatt terjedtek el széles körben a sós tengervíz tartalmú kozmetikumok is. Ma már tudjuk, hogy a gyógyuláshoz a tengervíz mellett a napsugárzás jótékony hatása is szükséges, vagyis a kettő együtt hozhat javulást – magyarázza dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász-allergológus. Újabb kutatások azt mutatják, hogy a Holt-tengernél az UV sugárzás speciális összetétele is hozzájárul a tünetek csökkenéséhez. Ebben szerepe van a terület tengerszinthez képest alacsony fekvésének, illetve a tenger feletti páratartalom miatt, itt a direkt UV sugárzás is kisebb. A betegek ezért ezen a területen úgy napozhatnak, mintha árnyékban lennének.

Óvatosan a napfénnyel!

A napfény valóban csökkenti a pikkelysömörös panaszokat. A betegek kezelésében gyakran használunk UV fényt, azonban a terápia szigorúan ellenőrzött körülmények mellett, a megfelelő dózist alkalmazva történik. Ha a beteg kifekszik a napra, nem tudhatja, hogy mennyi UV sugárzás éri a bőrét – figyelmeztet a doktornő. Ne feledkezzünk meg ezért a fényvédelemről sem, ha a szabadban tartózkodunk! Ennek elmulasztásával a bőr daganatos megbetegedésének kockázatát is növeljük, ezen kívül pedig már egy enyhébb fokú leégés is a tünetek fokozódásához vezethet. Érdemes szakember tanácsát kérni a termék megválasztásában, léteznek speciális, érzékeny bőrűek számára kifejlesztett készítmények is.

Számít az étrend?

Sok betegség megelőzésében és kezelésében az étrend összeállítása valóban fontos szerepet játszik. A pikkelysömör esetében azonban értelmetlen az önsanyargatás, mivel immunmediált betegségről van szó, ezen kívül genetikai hajlam is ismert a háttérben. Szakmailag igazolt módszer nincs arra, hogy létezne olyan speciális diéta, amely egymaga képes lenne megszüntetni a betegség tüneteit. A betegeknek célszerű az általános, egészséges étkezésre vonatkozó szabályokat követni, melynek fő irányvonalai: a finomított gabonafélék, cukrok és a mesterséges összetételű táplálékok fogyasztásának kerülése.

A sport és a pihenés jót tesz

A pszichés tényezők orvosilag is igazoltan fontos szerepet játszanak a tünetek súlyosbodásában. A stressz provokáló szerepe is közismert. A mindennapokban stresszkezelő technikák alkalmazásával és rendszeres sportolással csökkenthetjük a negatív érzelmek káros hatásait. Heti három alkalommal végzett 30-60 perces, közepes intenzitású séta, kerékpározás, vagy úszás kimondottan előnyös lehet. Ha lehetőségünk van rá, érdemes bizonyos időközönként hosszabb-rövidebb pihenőket is beiktatnunk, például a gyógyfürdőkben eltöltött kikapcsolódás nyugtató hatása, a délutáni órákban óvatos napozással kiegészülve szintén kedvezően befolyásolja a tüneteket.

(Budai Allergiaközpont - Dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász-allergológus)