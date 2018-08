A köldöksérv - Miért alakul ki, és hogyan zajlik a műtét?

Kizáródás esetén a sérv fájdalmassá, feszessé válik, a bélműködés leáll, a beteg széklet- és szél-leállásról számol be. A kizáródást követő 6 órán belül a visszahelyezés (repositio) megkísérelhető, de tekintettel arra, hogy ez is veszélyekkel járhat, még sikeres visszahelyezés után is a beteg sebészeti bennfekvést, megfigyelést és – lehetőség szerint – ezt követően műtétet igényel.



