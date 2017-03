Szívbetegséget is jelezhet a merevedési zavar

A szív nem csak a szimbolikában kapcsolódik szorosan a szerelemhez, szenvedélyhez, szexuális együttléthez, hanem a valóságban is. A szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) megbetegedések a boldog együttlét örömét tehetik tönkre. Mindenki számára fontos információ, hogy a korán észlelt esetek 90 százalékában a probléma kezelhető, vagy a tünetek jelentős mértékben csökkenthetők.

A merevedési zavar, potenciazavar (erektilis diszfunkció) hátterében szív- és érrendszeri betegség is állhat. Az erektilis diszfunkció első tünetként, a jellegzetes szívpanaszok nélkül is figyelemfelkeltő. Az esetek több, mint 90 százalékában a kardiovaszkuláris panaszok jelentkezése előtt már két évvel jelezheti az alapbetegséget.

Ha a kivizsgálás ebben a korai időszakban nem történik meg, az érintett férfiak nem csak a merevedésükről, hanem akár az infarktus és egyéb súlyos szívtünetek kivédéséről is lemondanak. A két betegség közös oka abban keresendő, hogy az erek rossz általános állapota nemcsak a szív, hanem a hímvessző vérellátásában, így működésében is zavart okoz.

Életveszély is lehet

Sokakat érint Világszerte közel 200 millió férfit érint a merevedési zavar, és a kivizsgálás hiánya miatt nehéz megbecsülni azok számát, akiknél ez keringési megbetegedéssel társul.

Az érem másik oldala azonban az, hogy a fokozott szexuális aktivitás kiválthatja a háttérben húzó megbetegedés tüneteit. A nemi együttlét fizikai megterhelést jelent a szervezet számára, hiszen pulzusszám és vérnyomás-emelkedést okoz.

Kezeletlen magasvérnyomás betegség, koszorúér szűkület és szívritmuszavarok esetén így akár életveszélyes állapotot okozhat. Ezért ajánlják a kardiológus szakemberek bizonyos esetekben a szexuális aktivitás csökkentését, vagy ideiglenes mellőzését. Például egy szívinfarktuson átesett férfi esetében tanácsos a nemi együttlét kihagyása 1-2 hétig. A hosszú ideg tartó absztinencia után újrakezdett szexuális élet a fent említett okok miatt hasonló kockázatot hordoz magában.

Minél hamarabb szakemberhez kell fordulni

Mindezek alapján a merevedési zavarok mellett a szív- és érrendszeri megbetegedések szövődményei miatt is érdemes a tünetek megjelenésekor szakemberhez fordulni. A kivizsgálás és kezelés mindig az urológus és kardiológus szoros együttműködését kívánja, ami hazánkban a szakmai képzés magas színvonala miatt adott. Ismerni kell ugyanis a kezelésnél alkalmazott gyógyszereket és azok esetleges kölcsönhatását is.

Az alapbetegség terápiája mellett a merevedési zavar megszüntetésére szolgáló értágító hatású foszfodiészteráz gátlók néhány széles körben alkalmazott gyógyszerrel kölcsönhatásba léphetnek, egymást hatását ronthatják, illetve szövődményeket idézhetnek elő. Ezek például a vérnyomáscsökkentő hatású nitráttartalmú készítmények, vagy a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás tüneteinek enyhítésére szolgáló α-blokkolók. Együttes szedésükről minden esetben szakorvosi vélemény szükséges.

Őssejt-terápia

A napjainkban jól bevált kezelési irányelveken is túlmutatnak a jelen és jövő kutatásai. Közismert, hogy bizonyos kardiovaszkuláris megbetegedésekben sikerrel alkalmazták már az őssejtterápiát.

Az idén napvilágot látott legfrissebb kutatási eredmények szerint az őssejtekkel történő kezelés sikeresen zajlott merevedési funkció és szívbetegség együttes jelenléte esetén (forrás: Expert opinion on biological therapy, 2008 október). De amíg ezek nem állnak rendelkezésünkre a legközelebbi urológiai rendelésen, addig is rendszeres szűrővizsgálattal sokat tehetünk nemcsak a szívünkért, hanem egészséges szexuális életünkért is.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás