Az ízületi fájdalom megnehezíti a mindennapokat, a sportolóknak pedig át kell gondolniuk, mit és mennyit edzhetnek. A nyak, a derék, a váll, a térd vagy az ujjak ízületeinek fájdalma csökkenthető, és az okok is kezelhetők.

Az első figyelmeztető jel: a fájdalom

Az ízületi fájdalmakat okozhatja sérülés, fertőzés, gyulladás, autoimmun betegség és porckopás egyaránt. Az artrózis (ízületi porckopás) az ízületeket érintő egyik leggyakoribb probléma, amely során az ízületeket borító porc elvékonyodik, töredezetté válik, majd lassan felszívódik. Az állapot általában lassan alakul ki, és bár bizonyos esetekben nem okoz tüneteket, leginkább a fájdalom hívja fel rá a figyelmet, amely jelentkezhet a terhelést követően vagy az időjárás változásakor.

Kezelni kell az okot és a tünetet is

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre oki terápia az artrózis kezelésére, de különböző módszerekkel a fájdalom csökkenthető és az ízület mozgásképessége javítható – ismerteti dr. Pál Mónika, az Oxygen Fájdalomcentrum reumatológusa.

Amennyiben beindult a porckopás folyamata, a legfontosabb, hogy óvjuk a maradék állományt és csillapítsuk a fájdalmat. Ennek egyik legbiztosabb módja, ha hialuronsavas szert juttatnak az ízületi résbe, amely „megolajozza” az ízületet és tompítja a felszínét ért lökéseket. Az injekciók kúra hatása fokozatosan adódik össze, így akár 6-8 nyolc hónapig rendkívüli mértékben megjavíthatja az ízület terhelhetőségét.

A lökéshullám terápia oldja a fájdalmat okozó triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nem csak a fájdalmat csökkenti, de a valódi okot is megszüntetheti a sérült szövetek regenerálásával. A kezelés során nagy energiájú lökéshullámot juttatunk a kijelölt helyre, amely enyhe fájdalommal járhat, de az eredmények magukért beszélnek. Már egyetlen kezelés is hatékony lehet, tartós javulás 3-6 kezelés után jelentkezik.

Top 6 ízületkímélő tipp

Az artrózis igen gyakran a térdet érinti, mivel ez a szervezet legbonyolultabb ízülete. Ha tehát fény derül a bajra, mindenképpen tehermentesíteni kell a térdet, legalábbis olyan sportot űzni, amely nem terheli nagyon az ízületi porcot, szalagokat, de erősíti a térd körüli izmokat. Íme a legjobb ízületkímélő tippek:

1. Ízületi kopás esetén a mozgás elengedhetetlen. Érdemes például úszni, felváltva gyors- és hátúszásban. A mellúszás azért nem ajánlott, mert egy kicsit csavarja a térdízületen belüli szalagokat. Csípőízületi problémák esetén azonban kifejezetten jót tesz a mellúszás a széles ívű lábtempó miatt, amely megelőzheti a később kialakuló ízületi zsugorodásokat.

2. A biciklizés is szóba jöhet, különösen, ha sikerül deréktámaszos ülésben tekernünk, amely enyhén hátradöntött helyzetben van. Csípőízületi kopásos betegeknél is ideális megoldás lehet egy ilyen szobabicikli. Semmiképpen se görnyedjünk előre a kormányhoz, így a derekat sem terheljük. A tekeréssel is csínján kell bánni, akinek térdízületi kopása van, semmiképpen se tegyen rá ellenállást, mert ez ugyanolyan terhelést jelent, mint a futás.

3. Legyünk óvatosak a mindennapi, kemény talajon történő gyaloglással, mert 10-15 év alatt elkoptathatja a térdízületet.

4. Az ugrálós edzések, a különböző aerobikfajták csakis egészséges ízületű embereknek ajánlottak. Alternatívaként szóba jöhet a tai csi és a mediball, amelyek finom hullámmozgásukkal kifejezetten kíméletesek, javítják az ízületi porc táplálkozását, és élvezetesek is.

5. Különösen fontos a kényelmes, párnázott cipő, szandál viselése.

6. Bár az artrózis kezelésére nincs speciális diéta, a gyümölcsben, zöldségben és teljes kiőrlésű gabonában gazdag táplálkozás segít az ideális testsúly megtartásában, ez pedig lassíthatja a folyamatot, mérsékelheti a fájdalmat.

